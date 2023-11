Avia Solutions Group will angeblich Wamos Air kaufen

Die private Genfer Investmentgesellschaft Springwater Capital, die 100 Prozent des Kapitals der spanischen Airline-Gruppe Grupo Wamos hält, führt Gespräche über den Verkauf der Tochterfluggesellschaft Wamos Air. Das berichtet "CH-Aviation". Das komplette Unternehmen oder zumindest ein Teil davon könnte Berichten zufolge an die Avia Solutions Group (ASG) gehen.

"Wamos ist auf dem Markt, weil es sehr gut läuft", erklärte Eduardo Montes, Vorstandsvorsitzender von Grupo Wamos gegenüber der spanischen Tageszeitung "El Economista". Er fügte jedoch hinzu: "Der Aktionär hat die Pflicht und die Berufung, sich jedes Angebot anzuhören, das vom Markt kommt, aber im Moment gibt es nichts. Die Beteiligung an Wamos Air [an der ASG angeblich interessiert ist] ist sehr attraktiv. Wenn uns jemand ein Angebot macht, dann deshalb, weil es uns sehr gut geht, aber im Moment sind wir nicht an einem Verkauf interessiert."

Er erwähnte die Avia Solutions Group nicht namentlich und lehnte es ab, weitere Details zu nennen.

In der vergangenen Woche hatte die Zeitung unter Berufung auf Quellen berichtet, dass Wamos Air, die sich in diesem Jahr rasch erholt habe, das Interesse der Avia Solutions Group geweckt habe. ASG ist die Muttergesellschaft der anderen ACMI/Wet-Lease-Anbieter Avion Express, Smartlynx Airlines, Bluebird Nordic und Klasjet sowie vieler anderer luftfahrtbezogener Unternehmen weltweit.

ASG sei auch dadurch motiviert, dass Springwater Anfang des Jahres durch den Kauf eines 22-prozentigen Anteils an der Kreuzfahrtholding Royal Caribbean Group für eine nicht genannte Summe die vollständige Kontrolle über die Grupo Wamos übernommen habe. Berichten zufolge ist ASG jedoch an der Übernahme der Fluggesellschaft selbst interessiert.

Springwater Capital und Royal Caribbean hatten Wamos Air, damals noch Pullmantur Air, und ihre Tochtergesellschaften im Jahr 2014 übernommen, als die Gruppe jährlich 20 Millionen Euro verlor. Vier Jahre später verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 30 Millionen Euro.

Corona ruinierte diesen Fortschritt und die Gruppe war gezwungen, spanische Staatshilfe in Anspruch zu nehmen, die es nun Jahre zu früh zurückzahlen will – doch "da wir es im Moment nicht müssen, gibt es nichts, was uns unter Druck setzt", sagt Montes. "Wenn es für uns zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll wäre, sie zurückzugeben, würden wir das in Betracht ziehen, aber jetzt besteht keine Notwendigkeit."

Wamos Air betreibt derzeit eine voll geleaste Flotte von sechs A330-300 und vier A330-200.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.