Arndt Schoenemann hat Leitung der DFS übernommen

Arndt Schoenemann (56) ist von heute an neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen. Schoenemann übernehme mit dem Führungsteam um Dirk Mahns, Friedrich-Wilhelm Menge und Dr. Kerstin Böcker eine in diesen für die Luftfahrt außergewöhnlich schwierigen Zeiten anspruchsvolle Managementaufgabe, teilte die DFS mit.