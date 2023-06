ARJ21-Fahrwerkswartung: Liebherr kooperiert in China mit Haeco

Liebherr Aerospace kooperiert in China mit der Haeco Landing Gear Services. Damit sollen die Fahrwerke der Comac ARJ21-Flotte zukünftig vor Ort gewartet, repariert sowie überholt werden, teilte der Zulieferer auf der Paris Air Show mit.

Haeco in Xiamen soll mit dem Servicezentrum von Liebherr-Aerospace in Shanghai zusammenarbeiten, um Chengdu Airlines, Genghis Khan Airlines, China Southern Airlines, One-Two-Three Airlines, Air China, Jiangxi Air, China Express Airlines und Transnusa zu bedienen, so Liebherr.

Vom Regionalflugzeug ARJ21-700 sind den Angaben zufolge in China bereits 100 Flugzeuge im Einsatz. Nun kämen in Indunesien die ersten Kunden außerhalb Chinas hinzu. Zudem sei eine Frachtversion der Maschine zertifiziert worden und könne nun eingesetzt werden.

All das steigere die Nachfrage nach Wartungskapazitäten, wie Liebherr mitteilt. Das deutsche OEM stellt die Fahrwerke für die Comac-Entwicklung her.