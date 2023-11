Archer Aviation will Flugtaxi-Service in Indien einführen

Archer Aviation und die Indigo-Muttergesellschaft Interglobe Enterprises wollen 2026 einen Flugtaxi-Service in Indien etablieren. In überfüllten indischen Metropolen sollen die eVTOLs "Midnight" von Archer den Verkehr am Boden nicht nur entlasten, sondern ihm sogar Konkurrenz bieten.