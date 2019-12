Arbeitsgerichte untersagen Verdi-Streik bei LSG

Die von Verdi vertretenen LSG-Beschäftigten dürfen vorerst nicht streiken. Die Gewerkschaft wollte mit dem Streik Druck aufbauen, um vor dem Verkauf an die Gategroup Gehälter und Beschäftigungsbedingungen abzusichern.

Catering an einem Airbus A380 durch LSG Sky Chefs © LSG

Trotz des gerichtlich untersagten Streiks in Flughafen-Großküchen müssen Lufthansa-Reisende am Donnerstag mit Einschränkungen bei der Bordverpflegung rechnen. Weil die Urteile kurzfristig fielen, kommt ein bereits aufgestelltes Sonderprogramm trotzdem zum Einsatz, wie Lufthansa-Sprecher Jörg Waber am frühen Morgen sagte. So sollen etwa in den deutschen Passagier-Terminals Verpflegungsstationen eingerichtet werden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte in den Flughafen-Großküchen in München und Frankfurt ursprünglich zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen, den die Arbeitsgerichte in den beiden Städten dann jedoch am Mittwoch per einstweiliger Verfügung untersagten. Es herrsche Friedenspflicht, führten die Frankfurter Richter aus. Verdi kann die Entscheidungen theoretisch noch in zweiter Instanz anfechten und hat bereits angekündigt, am Donnerstag Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Hintergrund des Arbeitskampfes ist der bereits beschlossene, aber noch nicht vollzogene Verkauf des Europageschäfts der Cateringtochter LSG Sky Chefs an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup. Verdi verlangt tarifliche Absicherungen für die betroffenen Mitarbeiter, möglichst in einem trilateralen Tarifvertrag zwischen Verdi, Lufthansa und Gategroup.

Lesen Sie auch: Verdi ruft LSG-Beschäftigte kurzfristig zu Streik auf - Lufthansa will Flüge durchführen

"Wir fordern die LSG auf, das Einkommen der rund 7000 Beschäftigten tarifvertraglich abzusichern", hatte Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick zuvor nach mehreren Betriebsversammlungen gesagt. Trotz monatelanger Verhandlungen hätten die Beschäftigten weiterhin keinen rechtlichen Anspruch auf Entgeltabsicherungen. Man sei von der Lufthansa hingehalten worden. Verdi hatte unter anderem auf Warnstreiks verzichtet.

Lufthansa sieht dagegen den designierten Eigentümer Gategroup in der Pflicht. Dieser habe einen nicht näher bezifferten Betrag vorgesehen, der einem Sozialausgleich über drei Jahre entspreche. Lufthansa hatte sich bereit gezeigt, den LSG-Beschäftigten gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit noch für teils mehr als zehn Jahre Flüge zu Mitarbeiterkonditionen anzubieten. Auch für die Weiterführung von Jobtickets wollte man sich einsetzen. Man habe sich allerdings für den Fall von Streiks vorbehalten, diese Regelungen nicht umzusetzen. Wesenick sprach in diesem Zusammenhang von einem "Erpressungsversuch" der Lufthansa. Man wolle die Großküchen an den beiden Hauptdrehkreuzen mit einem "100-Prozent-Streik" lahm legen.