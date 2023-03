Der Suchoi Superjet soll in den Arabischen Emiraten in Serie gebaut werden. Dafür will ein Investor die Anteile der russischen United Aircraft Corporation an dem Flugzeug abkaufen. Der Kauf könnte dazu führen, dass der Superjet von den westlichen Sanktionen befreit wird, schreibt die "Flugrevue". Die Zustimmung der Behörden steht jedoch noch aus.