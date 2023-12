Deutschlands Luftverkehr steckt in einer Strukturkrise aufgrund von Angebotsunterdeckung, ohne klare Lösungen in Sicht. Doch es gibt Hoffnung, analysiert Verkehrsexperte Manfred Kuhne. Langfristiges, strategisches Denken ist dabei hilfreicher als kurzfristiges, taktisches Agieren.

In seiner Serie "Apropos" bezieht Verkehrsexperte Manfred Kuhne auf Basis von "Analysen, Prognosen und Positionen" zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Die im Vergleich zu anderen Ländern schleppende Erholung des deutschen Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie führt Kuhne in Apropos 28/Teil 1 auf die Angebotszurückhaltung zurück. In Apropos 28/Teil 2 wurden die Gründe dafür erörtert. In Apropos 28/Teil 3 wurden Handlungsfelder erörtert, ob und wie sich die derzeitige Situation verbessern ließe. Im vierten und letzten Teil geht es um die Frage, ob und wie die momentane Angebotsunterdeckung behoben werden kann.

Optionen zur Behebung der Angebotsunterdeckung

Ohne Zweifel braucht Deutschland im globalen Luftverkehr eine starke Fluggesellschaft und ein großer Teil der im Luftverkehr generierten Wertschöpfung sollte auch in Deutschland verbleiben.

Andererseits hat die erlangte Marktmacht der Lufthansa Group mit zu der heute feststellbaren Unterbedienung im kontinentalen Luftverkehr beigetragen, da andere Fluggesellschaften wie dargestellt eine direkte Konfrontation scheuen.

Die zentrale Aufgabe zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes wird sein, deutschlandweit wieder ein ausreichendes Flugangebot sicherzustellen, wie es in anderen europäischen Ländern gelungen zu sein scheint.

Zunächst wäre es Aufgabe der Lufthansa-Tochter Eurowings, im Inland- und Europaverkehr das Angebot nachfragegerecht auszubauen, wenn denn nach dem Stellenabbau während der Corona-Krise sowohl beim Bordpersonal in der Luft wie auch bei den Sicherheitskontrollkräften und dem Abfertigungspersonal auf den Flughäfen wieder genügend Personal zur Verfügung steht. Bei einer Angebotsausdehnung einzig durch die Lufthansa würde allerdings die Marktdominanz der Lufthansa Group noch größer.

Eurowings-Maschine am Boden. © DPA / Marcel Kusch

Wäre nach der Luftverkehrssteuer wie zunächst geplant auch noch im innerdeutschen Luftverkehr eine Kerosinsteuer eingeführt worden, hätten die Standortkosten in diesem Verkehrsbereich in der Tat eine Größenordnung erreicht, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Zubringerverkehrs nach Frankfurt und München gegenüber ausländischen Umsteigeknoten deutlich verschlechtert hätte. Das hat wohl auch die Ampelkoalition erkannt und erwägt jetzt eine wettbewerbsneutralere Anhebung der unsäglichen Luftverkehrssteuer.

Eine Senkung der Luftsicherheitsgebühren ließe sich nur erreichen, wenn der Staat einen Teil der Kosten übernimmt. Auch eine Senkung der Flughafengebühren mit dem Ziel, dass europäische Low-Cost-Carrier wieder den Weg nach Deutschland finden, ist nicht realistisch.

Die entstehenden Verluste müssten dann von den Gesellschaftern der öffentlichen Hand getragen werden – bis hin zu einer Übernahme der Infrastrukturkosten durch den Staat so wie bei Bahn und Straße. Ein Entgegenkommen bei den Gebühren nur gegenüber den ausländischen Low-Cost-Carriern würde zudem die Lufthansa auf den Plan rufen.

Die Leitlinien der EU zu gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (public service obligation) aus dem Jahre 2008 sind deutschlandweit nicht anwendbar, soweit sie überhaupt noch gelten.