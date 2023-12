In seiner Serie "Apropos" bezieht Verkehrsexperte Manfred Kuhne auf Basis von "Analysen, Prognosen und Positionen" zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Die im Vergleich zu anderen Ländern schleppende Erholung des deutschen Luftverkehrs nach der Corona Pandemie führt Kuhne in Apropos 28/Teil 1 auf die Angebotszurückhaltung zurück. In Apropos 28/Teil 2 wurden die Gründe dafür erörtert. Im abschließenden dritten Teil werden nun die Ergebnisse zusammengefasst und Handlungsfelder erörtert, ob und wie sich die derzeitige Situation verbessern ließe. In einem Ausblick folgt dann abschließend in einem vierten Teil eine hoffnungsvolle Perspektive für den Luftverkehr der Zukunft.

Warum der Luftverkehrsstandort Deutschland schwächelt

Die Luftverkehrsbranche führt die schleppende Entwicklung des deutschen Luftverkehrs auf hohe Standortkosten zurück, während Europaweit die Punkt zu Punkt Carrier (Lowcost Carrier) für ein deutliches Verkehrswachstum sorgten. Dagegen sei Deutschland für ausländische Fluggesellschaften unattraktiv geworden.

Für diese Argumentation liefern ihr die ausländischen Lowcost-Carrier mit ihrer ständigen Klage über zu hohe Gebühren in Deutschland geradezu eine Steilvorlage. Dabei waren sie noch vor Corona in Deutschland sehr präsent, haben sich jedoch dem Wettbewerbsdruck von Lufthansa/Eurowings beugen müssen.

Welcher Carrier räumt öffentlich schon gerne ein, einem direkten Wettbewerb mit der Lufthansa auf Dauer nicht gewachsen zu sein? Vielmehr besteht die Taktik von Ryanair darin, sich akut schwächelnden Flughäfen medienwirksam als Heilsbringer zu präsentieren, wenn denn nur die Verantwortlichen die hohen Flughafengebühren senken würden. Man darf auch nicht übersehen, dass die Lufthansa trotz vorgeblich nicht wettbewerbsfähiger deutscher Standortkosten in diesem Jahr das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielen wird.

Von daher kann die Argumentation allein mit den Standortkosten nicht überzeugen. Vielmehr dürfte die momentan schwache Konjunkturentwicklung in Deutschlande mit zu der schwachen Verkehrsentwicklung beigetragen haben. Dies ist auf den ersten Blick wegen der noch überwiegenden Corona-Nachholeffekte nicht erkennbar, lässt sich aber in einem Vergleich mit anderen Ländern (Teil 1) ab etwa Mitte des letzten Jahres ablesen. Die Konjunkturschwäche wird in nächster Zeit die Verkehrsentwicklung in Deutschland maßgeblich mitbestimmen.

Am Beispiel des innerdeutschen Luftverkehrs konnte als weiterer Grund die starke Marktmacht der Lufthansa ausgemacht werden. Diese hat Easyjet auf den fünf Inland-Routen ab Berlin zu spüren bekommen. Nach der mit Klimazielen begründeten Allianz zwischen Lufthansa und der Bahn dürfte der Inlandmarkt erst einmal für weitere Anbieter versperrt sein (Teil 2).

Doch auch im Europa-Verkehr hat Lufthansa sich erfolgreich gewehrt und Ryanair zum Rückzug aus Frankfurt gezwungen. Knappes Angebot bei hoher Nachfrage führt bekanntlich zu höheren Flugpreisen wie man es zum Beispiel auf den neu entstandenen Monopolrouten nach dem Air Berlin Aus (Apropos 26) beobachten konnte.

Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die höheren Flugpreise ein wesentlicher Grund für das Nachhinken des deutschen Marktes sein könnten, da diese in ganz Europa deutlich gestiegen sind. Es scheint, dass sich nach der Corona Krise die Angebot-Nachfrage Beziehung erst wieder einpendeln muss.

Fazit: Dass die ausländischen Lowcost-Carrier nach der Corona-Pandemie mit der Rückkehr nach Deutschland zögerlich sind, kann auf die starke Marktstellung der Lufthansa zurückgeführt werden. Die seit über einem Jahr im Vergleich zu anderen Ländern überproportionale Abschwächung der Wachstumskurve dürfte auf die schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland zurückzuführen sein. Inwieweit hohe Standortkosten zu der eingetretenen Situation beigetragen haben bedarf einer tieferen Analyse.

Ein Blick auf die Handlungsfelder für eine Stärkung des deutschen Luftverkehrsstandortes

1) Standortkosten

Da die Standortkosten ganz oben in der zentralen Kritik der Branche stehen, sollte man zunächst hier ansetzen und prüfen ob sich die Wettbewerbsfähigkeit durch Kostenreduzierungen in diesem Bereich verbessern lässt. Ausgangspunkt könnte ein repräsentativer Kostenvergleich zum Beispiel der fünf größten deutschen Flughäfen mit den 20 oder 30 größten europäischen Flughäfen sein. Dabei sollte man trennen nach Flughafenentgelten, Luftverkehrssteuer, Luftsicherheitsabgaben und An- und Abflug Flugsicherung.

Ob es bei den Flughafenentgelten noch Spielraum für Kostensenkungen gibt, ist mehr als fraglich. Im Abfertigungsbereich entfällt auf die Personalkosten der größte Kostenblock. Hier ist in der Vergangenheit schon derart die Kostenschere angesetzt worden, dass es kaum noch gelingt, qualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben.

Bei der systemfremden Luftverkehrssteuer wäre die Lösung noch am einfachsten: Abschaffen! Doch das dürfte aussichtlos sein, da eine einmal eingeführte Steuer erfahrungsgemäß ein langes Leben zeitigt. Die Steuer sollte jedoch wie von der Branche gefordert nicht einfach im Staatssäckel versickern, sondern zweckgebunden zum Beispiel in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen.

Ob allerdings dem Luftverkehrsstandort Deutschland mit einer europaweiten Steuer gedient ist, darf bezweifelt werden. Derzeit müssen alle aus Deutschland abfliegenden Fluggesellschaften die Steuer nach gleichen Kriterien entrichten, die sie dann in der Regel über die Tickets an die Passagiere weiterreichen. Bei einer Übertragung auf ganz Europa würden zusätzlich auch Passagiere auf dem Wege nach Deutschland zur Kasse gebeten.

Wenn zum Beispiel auch ein Passagier zwischen Mailand und Amsterdam in beiden Richtungen seinen Obulus entrichten müsste wäre das für die Passagiere in Deutschland kein Trost. Die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorschlages muss auch deshalb hinterfragt werden, da mit gleichem Recht zum Beispiel die Luftverkehrsbetreiber der Niederlande die Einführung einer europaweiten Abgabe für Umsteigepassagiere fordern könnten. Im Ergebnis würden dann noch mehr Passagiere den Weg über Dubai oder Istanbul suchen.

Die Luftsicherheitsgebühren sind in den letzten Jahren ständig gestiegen (von fünf bis sieben Euro in 2019 auf etwa zehn Euro). Wie am Beispiel des Flugzeugumlaufs DUS-PMI-DUS (Teil1) aufgezeigt, waren die Gebühren schon im Oktober mit einem Anteil von etwa zwölf Prozent an den variablen Flugkosten extrem hoch. Anfang November hat die Bundesregierung mit der sogenannten Luftsicherheitsgebührenänderungsverordnung (Behördendeutsch) eine weitere Anhebung auf 15 Euro pro Passagier beschlossen. Durch Übernahme der Kontrollen in eigene Regie versuchen einige Flughäfen zumindest die Organisation und Prozessabläufe zu verbessern.

Die Flugsicherungsgebühren für An- und Abflug und Überflug sind in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich gestiegen. Während die pandemiebedingten Kosten in anderen Ländern vom Staat getragen werden wurden sie in Deutschland bisher den Carriern in Rechnung gestellt. Nach Ankündigung des Verkehrsministers sollen sie im kommenden Jahr zumindest abgefedert werden.

Fazit: inwieweit die Standortkosten in Deutschland markant über denen in anderen Ländern liegen bedarf einer detaillierteren Untersuchung. Unabhängig davon dürfte der Spielraum für spürbare Reduzierungen begrenzt sein.

2) Wettbewerbsumfeld der Fluggesellschaften

Um die heutige Situation besser zu verstehen und einordnen zu können, ist ein kurzer Blick auf die generelle Wettbewerbslage des Luftverkehrsstandortes Deutschland hilfreich.

Aufgrund seiner polyzentrischen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur ist in Deutschland ein dichtes Flughafennetz mit über dem ganzen Land verstreuten Flughäfen entstanden. Bei zu geringer Nachfrage für Direktflüge aus der Fläche werden die Verkehrsströme vornehmlich über die Hubs Frankfurt und München gebündelt. Dies öffnete anderen Fluggesellschaften die Tür Passagierströme Richtung Westen über ihre in Flugrichtung gelegenen Flughäfen wie Amsterdam, London oder Paris zu lenken.

Mittlerweile haben sich die Handelsströme und damit auch die Luftverkehrsströme Richtung Fernost verlagert. Nunmehr liegen Flughäfen wie Dubai, Doha oder Istanbul strategisch günstig für Verkehre Richtung Fernost. Die Golfstaaten-Carrier haben den operationellen Vorteil, dass sie auf beiden Teilstrecken wegen der starken Verkehrsbündelung Langstreckenflugzeugen wie den Airbus A 380 einsetzen können. Allein unter diesem geostrategischen Aspekt dürfte der Ruf nach einem Level Playing Field (Apropos 14) wohl Illusion bleiben.

Unverkennbar profitieren Carrier wie Emirates, Katar oder Turkish Airlines zugleich von ausgiebigen staatlichen Förderprogrammen wie zum Beisliel Subventionen oder dem Erlass von Flughafengebühren. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl die unbegrenzten Frequenzzahlen im Verkehr zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten wie auch die Öffnung der Märkte zwischen der Türkei und Deutschland auf Wunsch der deutschen Seite zustande kamen. Das Open-Sky-Abkommen der EU mit Katar ist jedoch Ergebnis des Liberalisierungswahns der Europäischen Kommission (Apropos 5) welche die Größe der verbundenen Märkte (448 zu 2,7 Mio Einwohner) nicht in Erwägung zieht.

Mit dem Markteintritt der Lowcost-Carrier zur Jahrtausendwende standen die ehemaligen nationalen Fluggesellschaften plötzlich auch im Europa-Verkehr vor einer vollkommen neuen Herausforderung. Mit ihren überholten kostenträchtigen Strukturen waren sie den neuen Billigfluggesellschaften überhaupt nicht gewachsen und haben im Verlaufe der ersten Dekade erhebliche Marktanteilsverluste hinnehmen müssen.

Erst im Zuge kontinuierlicher Umstrukturierungsprozesse hin zu schlankeren und kostengünstigeren Strukturen konnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dieser Weg war auch für die Lufthansa nicht einfach und hat den Mitarbeitern einiges abverlangt.

Die Frage ist durchaus berechtigt, ob es ohne das entschlossene Handeln der Unternehmensspitze die Lufthansa heute noch in dieser Größe gäbe. Die Lufthansa Group umfasst derzeit sieben Gesellschaften, wobei für den deutschlandbezogenen Punkt-zu-Punkt Verkehr im Wesentlichen die Eurowings und für den Interkontinentalverkehr die Lufthansa zuständig ist. Mit Lufthansa City Airlines strebt man zukünftig Kostenreduzierungen im Zubringerverkehr an. Der neue Ferienflieger Discover soll Kurz,- Mittel- und Langstreckenziele anfliegen.

Fazit: Den durch Öffnung der Luftverkehrsmärkte entstandenen Herausforderungen haben sich die etablierten Fluggesellschaften durch Umstrukturierungen und Kostensenkungen gestellt.

3) Abwehrstrategien

Im vollkommen liberalisierten Luftverkehrsumfeld haben die etablierten Carrier zur Abwendung von Marktanteilsverlusten alle ihnen zur Verfügung stehenden Instrumentarien des Marktzuganges (Angebot, Frequenzen, Tarife) eingesetzt wie Einstieg auf den Strecken der Neuanbieter, Platzierung von Parallelflügen in zeitlich dichtem Abstand oder Gleichziehen beziehungsweise Unterbieten der Flugpreise.

Zwar sieht die Tarifverordnung des EU-Liberalisierungspaketes aus dem Jahre 1993 grundsätzlich eine Kostenbezogenheit der Tarife vor, doch sie wurde nie angewandt und kein Carrier hat je dagegen geklagt, da Sondertarife zur Erzielung zusätzlicher Kostendeckungserträge eine anerkannte und praktizierte Praxis sind und keine Grenzlinie zu Dumpingtarifen gezogen werden kann.

Fazit: Die deutschen Fluggesellschaften stehen im Langstrecken- wie auch im Europa-Verkehr in hartem Wettbewerb mit anderen Fluggesellschaften. Im Rahmen des ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsrahmens haben sie alle Maßnahmen ergriffen, um im Wettbewerb zu bestehen.

4) Maßnahmen der Politik zur Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs

Bei Fusionen oder Firmenübernahmen hat die Politik versucht den Wettbewerb zu sichern und die Marktmacht dominierender Carrier zu beschränken. So ließ nach dem Aus von Air Berlin ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums verlauten, der Bund werde alles tun werde, dass "der Wettbewerb sichergestellt ist".

Tätig wurde er nicht, da er dazu keine Handhabe hatte. Die in erster Linie zuständige Wettbewerbsbehörde der EU hat die Air Berlin Übernahme schließlich mit der Auflage genehmigt, dass ein Teil von Air Berlin an Easyjet abgegeben werden musste. Danach begann das übliche freie Spiel der Kräfte mit dem Ergebnis, dass Lufthansa den Konkurrenten schon nach drei Jahren zur Aufgabe gezwungen hatte.

Das Entstehen von Marktkonzentrationen und Monopolen hat man versucht dadurch einzudämmen, dass der übernehmende Carrier Slots an Wettbewerber abgeben musste. Auch für Neuanbieter war eine geringe Anzahl von Slots reserviert. Das hat diesen zwar den Markteintritt erleichtert, Slots sind jedoch nicht mehr als eine Grundvoraussetzung um überhaupt Flüge durchführen zu können. Im Wettbewerb konnten sich dann jedoch die etablierten Carrier mit den Ihnen unbegrenzt zur Verfügung stehenden Instrumenten des Marktzugangs durchsetzen.

So langsam scheint man auch in Brüssel zu verstehen, dass man über Einschränkungen bei der Slotvergabe nicht die erwünschten Ziele erreichen kann. Das IATA Slotvergabeverfahren ist ein rein technisches Tool um das stündliches Kapazitätsangebot der Flughäfen mit der zeitlichen Abfolge von Flügen in Gleichklang zu bringen und stabile Flugpläne sicherzustellen. Als Mittel zur Marktsteuerung sollte es nicht missbraucht werden.

Zukünftig wollen die Brüsseler Regulierungsbehörden zur Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs bei Fusionen offenbar andere Zugeständnisse wie den Verkauf von Vermögenswerten verlangen. Im Falle der Übernahme der Ita durch Lufthansa soll Brüssel angeblich sogar von Lufthansa verlangen, Kapazitäten auf Langstreckenflügen von Frankfurt und München nach Nordamerika und Asien zu reduzieren.

Über die gerechte und angemessene Sinnhaftigkeit solcher Einschnitte kann man geteilter Meinung sein, zumal sie nur zeitlich befristet wirken. Wäre es da nicht einfacher einmalig eine zusätzliche Abgabe zum Beispiel in Abhängigkeit des Marktwertes oder des Passagieraufkommens des Übernahmekandidaten festzulegen, die dann innerhalb des Luftverkehrsbereiches zur Beseitigung von Engpässen, Verbesserung von Verfahren oder zum Umweltschutz eingesetzt werden könnte.

Doch die Crux bleibt, dass es keine Messlatte gibt, ein wirtschaftlich erfolgreich agierendes Unternehmen in seinem Handeln so einzuschränken, dass untern Strich langfristig ein Wettbewerbsmehrwert erreicht wird, zumal wenn es über Europa hinaus auch im Interkontinentalverkehr tätig ist.

Die Luftverkehrsgesellschaften sind in liberalisierten Märkten zwar weitgehend frei in ihrem Handeln. Jedoch sollten sie nicht Maßnahmen ergreifen oder unterstützen können, die vorrangig nur ihren eigenen betriebswirtschaftlichen Zielen dienen, den Ansprüchen des Gemeinwohls jedoch nicht gerecht werden wie z.B. Verhinderung von Kapazitätsanpassungen großer Flughäfen, wenn diese nicht für den eigenen Bedarf erforderlich wären und nur der Konkurrenz zu Gute kämen (Apropos 16)

Fazit: Die Politik hat es nicht vermocht, einen für alle Fluggesellschaften fairen Wettbewerb zu sichern. In freien Märkten gewinnt das Streben nach Gewinnmaximierung schnell die Oberhand. Insofern unterscheidet sich die Luftverkehrsbranche heutzutage nicht von anderen Wirtschaftsbranchen. Verwerflich sind allerdings Maßnahmen, die dem Gemeinwohl schaden.

5) Angebotslücken im deutschen Luftverkehrsmarkt

Im deutschen Luftverkehrsmarkt liegt eine markante Angebotslücke vor, die durch die Marktstärke des heimischen Anbieters verursacht wird und andere Anbieter nach der Corona-Pandemie zögern lässt, wieder in vollem Umfang nach Deutschland zurückzukehren.

Dabei kann man der Lufthansa nicht einmal einen Vorwurf machen, da sie im Interesse ihrer Aktionäre handeln und drohenden Marktanteilsverlusten vorbeugen muss. Die Zeiten in den die staatlichen Fluggesellschaften Teil der Daseinsvorsorge sind längst vorbei.

Luftverkehr als Wirtschaftsmotor Luftverkehr und Wirtschaftswachstum sind untrennbar miteinander verbunden. Während der Weltwirtschaftskrise konnte in dem kurzen Zeitraum von 2008 bis 2009 von Quartal zu Quartal anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes zur wirtschaftlichen Entwicklung quasi unter Laborbedingen ermittelt werden, dass ein Wiederaufleben der Wirtschaft seinen Ausgang nimmt mit Geschäftsreisen ins Ausland. Etwa ein Quartal später folgt eine Steigerung der Auftragseingänge, danach eine Produktionssteigerung des Verarbeitenden Gewerbes mit einer sich anschließenden Zunahme der Exporte, denen dann eine Steigerung der Wirtschaftsleistung (BIP) folgte. Seinerzeit war der Export für 2/3 des Wirtschaftswachstums verantwortlich. Gleichzeitig ließ sich aufzeigen, dass ebenfalls von Quartal zu Quartal der Veränderung des Luftverkehrswachstums eine gleichgerichtete Entwicklung des BIP folgte. Zu Recht wird daher die Luftverkehrsentwicklung als Frühindikator der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angesehen. Der Grundzusammenhang von Luftverkehrsentwicklung und Wirtschaftsleistung gilt auch auf Länderebene. Er lässt sich leicht nachweisen wenn man die Flugreisen auf ihren Ausgangspunkt (Länder) zurückrechnet.





Wie der BDL in seinem Ausblick zum Winterflugplan feststellte, haben Wirtschaftszentren wie die Hauptstadtregion, die Industrieregion Nordrhein-Westfalen sowie das Maschinenbauzentrum Baden-Württemberg zahlreiche Direktverbindungen in wichtige europäische Großstädte verloren. Eine Angebotsunterdeckung liegt insgesamt auch für den innerdeutschen Verkehr sowie flächendeckend für alle dezentralen großen Flughäfen vor.

Einzig die beiden zentralen Hubflughäfen Frankfurt und München sind weniger betroffen und profitieren von Angebotskonzentrierungen im Zubringerverkehr. Nicht betroffen sind kleinere Flughäfen mit hohem Anteil an Lowcost-Verkehren. Zusammenfassend stellt der BDL fest, dass in der derzeitigen Situation der gesamte Luftverkehrsstandort Deutschland Schaden nimmt.

Fazit: Durch das fehlende Luftverkehrsangebot nimmt der Wirtschaftsstandort Deutschland Schaden.

In einem abschließenden vierten Teil wird untersucht werden, ob und welche es Optionen zur Behebung der derzeitigen Angebotsunterdeckung im deutschen Luftverkehrsmarkt geben könnte.