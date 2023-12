Deutschland hinkt beim Luftverkehrswachstum hinterher. Vor allem fehlen innerdeutsche Verbindungen. Hat das wirklich mit verändertem Reiseverhalten und mehr Klimabewusstsein zu tun? Verkehrsexperte Manfred Kuhne blickt in einer Detailanalyse auch auf steigende Preise durch Renditesteigerungen und Marktabschottung.

In seiner Serie "Apropos" bezieht Verkehrsexperte Manfred Kuhne auf Basis von "Analysen, Prognosen und Positionen" zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Die im Vergleich zu anderen Ländern schleppende Erholung des deutschen Luftverkehrs nach der Corona Pandemie führt Kuhne in Apropos 28/Teil 1 auf die Angebotszurückhaltung der Lowcost-Carrier zurück. Im zweiten Teil wird die Wettbewerbssituation etwas näher unter die Lupe genommen. Die Frage: Warum ist der Inlandverkehr um mehr als die Hälfte geschrumpft?

Entwicklung des innerdeutschen Luftverkehrs

Der Luftverkehr in Deutschland hat sich nach der Corona-Pandemie langsamer als in anderen europäischen Ländern entwickelt. Das seit über einem Jahr abflachende Wachstum lässt sich teilweise mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Deutschland erklären.

Weshalb jedoch der Lowcost-Verkehr hierzulande nicht so dynamisch wächst wie in anderen Ländern, dürfte nicht allein auf die von der Branche vorgebrachten hohen Standortkosten zurückzuführen sein. Eine Erklärung soll über eine Betrachtung des innerdeutschen Luftverkehrs gesucht werden.

Entwicklung des Luftverkehrs 02/20 zu 06/23 Markt Inland EU Deutschland 40 74 UK 71 86 Spanien 106 98 Frankreich 84 91 Italien 105 99 In Prozent Erholungsgrad, Index Inlands- und EU-Verkehre (beförderte Passagiere). Quelle: BVA Kuhne 2023 (eigene Berechnungen nach Eurostat und CAA (UK).

Während das Wachstum des Inlandluftverkehrs in den fünf Ländern mit der größten Luftverkehrsnachfrage (bis auf Großbritannien) in Höhe der innergemeinschaftlichen Verkehrsentwicklung oder sogar noch darüber liegt, fällt es für Deutschland rapide ab (40 statt 74 Prozent des Vor-Corona-Niveaus). Großbritannien (71 Prozent Erholungsgrad) liegt im plausiblen Entwicklungspfad, da die Erholungsdynamik in Relation zu den durchschnittlichen Streckenentfernungen steht:

Entwicklung des Inlandsverkehrs nach Durchschnittsentfernung. © BVA Kuhne 2023 (eigene Berechnung nach Eurostat und EU Datanet)

Auch bei der Betrachtung der Erholung des Inlandluftverkehrs in Abhängigkeit der Durchschnittsentfernung zeigt sich das bekannte Bild, dass Deutschland deutlich hinter der Entwicklung der anderen Länder zurückbleibt.

Auch bei der Betrachtung der Erholung des Inlandluftverkehrs in Abhängigkeit der Durchschnittsentfernung zeigt sich das bekannte Bild, dass Deutschland deutlich hinter der Entwicklung der anderen Länder zurückbleibt.

Für die ausländischen Inlandmärkte liegen keine Daten für eine Aufteilung in den Originärverkehr und den Zubringerverkehr zu den jeweiligen Hub Flughäfen vor. Aufgrund ihrer Größe und geographischen Struktur weisen die vier Länder jedoch einen beachtlichen binnenländischen Luftverkehrsmarkt auf, der die Gesamtentwicklung des Inlandverkehrs maßgeblich mitbestimmt.

Erholung des innerdeutschen Luftverkehrs nach Teilsegmenten Segmente Index 22 zu 19 Marktanteil 2019 Marktanteil 2022 Zubringerverkahr nach FRA und MUC 74 35 53 Originärverkehr 35 65 47 Gesamter Inlandverkehr 40 100 100 Gesamter Luftverkehr 68 Angenäherte Erholungswerte in Prozent, Quelle: BVA Kuhne 2023 (eigene Berechnungen nach StatBa)

Der innerdeutsche Luftverkehr weist mit 40 Prozent Erholungsgrad eine deutlich geringere Erholungsrate aus als der gesamte deutsche Luftverkehr (68 Prozent), wobei der Zubringerverkehr nach Frankfurt und München (74 Prozent) sich besser entwickelt hat als der Originärverkehr (35 Prozent).

Fazit: Der innerdeutsche Originärverkehr hat sich deutlich schlechter erholt als der Zubringerverkehr zu den Hubs Frankfurt und München.

Analyse: Mögliche Gründe für die Schwäche des rein innerdeutschen Luftverkehrs

Die nun folgende Analyse erfolgt in sechs Schritten:

Verändertes Reiseverhalten Marktaustritt von Easyjet Angebotsreduzierung (Renditesteigerung) Verstärkte Kooperation mit der Bahn Angebotsreduzierung (Marktabsicherung) Flugtarife

1) Verändertes Reiseverhalten

Während der Corona Pandemie haben viele Beschäftigte im Home-Office gearbeitet und Dienstreisen durch digitale Kommunikationswege ersetzt. Verschärfte Reiserichtlinien der Unternehmen zur Kostensenkung haben mit dazu beigetragen, dass selbst auf längeren Distanzen das Flugzeug nicht mehr unbedingt das Verkehrsmittel erster Wahl war. Auch ein gesteigertes Umweltbewusstsein sowohl bei geschäftlichen wie privaten Reisen könnte zu einer gewissen Flugscham geführt haben.