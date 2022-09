Apple und die US-Luftsicherheitsbehörde TSA arbeiten für eine schnellere Sicherheitskontrolle zusammen, berichtet "About Travel". Dafür soll der Personalausweis in die Wallet-App von Apple hochgeladen werden. Zudem scannt Apple das Gesicht des Passagiers während der Einrichtung ein. Seit Ende März testet die TSA das Konzept am Flughafen Phoenix in Arizona, USA.