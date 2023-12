Ryanair entdeckt gefälschte CFM-Triebwerkspapiere

Ryanair hat nicht zugelassene Triebwerksteile bei Routineinspektionen an Flugzeugen entdeckt. Die Teile wurden vermutlich von der britischen Firma AOG Technics geliefert. Das Problem betrifft weltweit mehrere Fluggesellschaften und betrifft bestimmte CFM56-Triebwerke. Deshalb haben bereits mehrere Airlines Flugzeuge vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.

Ryanair hat bei Routineinspektionen an zwei Flugzeugen nicht zugelassene Triebwerksteile entdeckt und ausgetauscht, sagte CEO Michael O'Leary gegenüber Bloomberg. Die Teile, die vermutlich von der britischen Firma AOG Technics geliefert wurden, seien vor einigen Monaten bei Inspektionen in Werkstätten in Brasilien und den USA entdeckt worden.

"Ich bin mir nicht sicher, wie irgendjemand in der Lage gewesen sein soll, fragwürdige Teile zu beschaffen, wenn man bedenkt, wie viel Papierkram bereits vorhanden war", sagte er. Seit Ingenieure das Problem bei Routineinspektionen Anfang des Jahres entdeckten, sind mehrere Fluggesellschaften weltweit von Problemen mit zugelassenen Triebwerksteilen betroffen, die von AOG geliefert wurden.

Das Problem betrifft bestimmte CFM56-Triebwerke, die von CFM International hergestellt werden und in vielen Flugzeugen der Boeing 737NG- und Airbus A320-Ceo-Familie eingebaut sind. Ryanair betreibt mehr als 500 NG-Flugzeuge.

Vom Problem "weitgehend unberührt" geblieben

Im August stellte die Europäische Agentur für Flugsicherheit fest, dass AOG Technics Teile mit gefälschten Freigabebescheinigungen (ARC) verkauft hatte. Abgesehen von den beiden Jets, so O'Leary, sei die irische LCC von dem AOG-Problem "weitgehend unberührt" geblieben, da sie nie mit dem Zulieferer zu tun gehabt habe.

Laut O'Leary bleiben die Triebwerke in den Werkstätten und die entsprechenden Teile werden an die Gruppe geschickt, die AOG Technics untersucht. Er forderte auch eine strengere Kontrolle von Drittanbietern. Unter anderem haben Southwest Airlines, Tui Airways, Tap Air Portugal und Virgin Australia Flugzeuge vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, um das Problem zu beheben.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.