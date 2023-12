Kurzmeldung Any Di eröffnet Shop am Flughafen München

Die Münchner Lifestyle-Marke Any Di hat einen Shop am Flughafen München eröffnet.

Am Flughafen München eröffnet die Münchner Lifestyle-Marke Any Di einen Shop. Wie der Airport bekannt gibt, können Passagiere im Showroom ausgewählte Accessoires betrachten und sie per QR-Code auf der Website von Any Di bestellen. Der Shop funktioniert ohne Personal und befindet sich noch bis zum 31. Mai 2024 im Terminal 2 auf der Ebene 04 hinter der Sicherheitskontrolle.