Antragsunterlagen für Erweiterung vom Flughafen Leipzig/Halle liegen öffentlich aus

Die Antragsunterlagen für die geplante Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle liegen ab sofort in den jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltungen öffentlich aus, berichtet der "MDR". Im Rahmen der Erweiterung des Vorfeldes könnten in Zukunft künftig 96 statt bislang 60 Maschinen pro Nacht be- und entladen werden.