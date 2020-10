Hintergrund Antigen-Tests machen Hoffnung auf Tourismus in Corona-Zeiten

Die Luftfahrt will am liebsten jeden auf Corona testen, der in ein Flugzeug steigt. Die Labore ächzten allerdings schon jetzt unter Überlastung durch zu viele PCR-Tests. Neue Antigen-Tests könnten entlasten. Die ersten neuen Produkte stimmen hoffnungsvoll.