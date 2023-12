Annullierte Flüge: Southwest Airlines muss 140 Millionen US-Dollar Strafe zahlen

Southwest Airlines hat einer Strafe in Höhe von 140 Millionen US-Dollar zugestimmt. Die US-Airline hatte im Dezember 2022 rund 16.900 Flüge gestrichen, was zu zwei Millionen gestrandeten Passagieren führte. Das US-Verkehrsministerium stellte fest, dass Southwest gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen hatte.

Southwest Airlines hat eine zivilrechtliche Strafe in Rekordhöhe von 140 Millionen US-Dollar (rund 128,29 Millionen Euro) akzeptiert. Grund dafür sind die Feiertagsausfälle im Dezember 2022, die zu 16.900 stornierten Flügen und zwei Millionen gestrandeten Passagieren geführt haben, wie die US-Regierung mitteilte.

Die Einigung des US-Verkehrsministeriums (USDOT) ist der Abschluss einer langen staatlichen Untersuchung der massiven Reiseunterbrechung und stelle "eine starke Abschreckung dar", erklärte die Behörde.

Die Einigung beinhaltet unter anderem eine Geldstrafe in Höhe von 35 Millionen US-Dollar. Außerdem ist Southwest drei Jahre lang verpflichtet, 90 Millionen US-Dollar in Form von Reisegutscheinen im Wert von jeweils 75 US-Dollar oder mehr an Passagiere zu zahlen, die aufgrund eines von der Fluggesellschaft verursachten Problems oder einer Annullierung mindestens drei Stunden zu spät an ihrem Zielort ankamen.

"Wir haben es versaut"

Das "branchenführende" Entschädigungsprogramm für Verspätungen in den USA, das im April anlaufen soll, ist Teil der Bemühungen der Biden-Administration, die Fluggesellschaften in die Pflicht zu nehmen und neue Entschädigungszahlungen für Passagiere durchzusetzen. Die Gutscheine werden "auf Anfrage" ausgestellt, so Southwest.

"Wenn Fluggesellschaften ihre Passagiere im Stich lassen, werden wir unsere ganze Autorität einsetzen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg.

Passagiere warten am Flughafen Port Columbus International auf den Check-in. © dpa / Jay Laprete

Der schwere Wintersturm von 2022 und das anschließende Chaos führten zu Horrorgeschichten: Reisende, die Beerdigungen oder lang ersehnte Feiertage verpassten, Passagiere, deren Flüge gestrichen wurden und die 17 Stunden oder mehr durch das Land reisen mussten, und Krebspatienten, die nicht behandelt werden konnten. Ein leitender Angestellter sagte den verärgerten Gesetzgebern unverblümt: "Wir haben es versaut."

Southwest zahlte mehr als 600 Millionen US-Dollar an Fluggäste, die von dem Sturm betroffen waren.

Southwest gibt kein Fehlverhalten zu

Die Airline hat im vergangenen Jahr massiv in Technologie und Kundenservice investiert, darunter in mehr Enteisungsanlagen im gesamten Netzwerk, neue Mitarbeiter und Software sowie in den Einsatz künstlicher Intelligenz, um den Zustand des Streckennetzes vorherzusagen. Die Fluggesellschaft hat in diesem Jahr erhebliche operative Verbesserungen erzielt.

"Wir sind bestens auf den Winter vorbereitet", sagte Southwest-Chef Bob Jordan in einem Reuters-Interview und verwies auf die starke Leistung in diesem Jahr.

Die Fluggesellschaft sei froh, die Untersuchung abgeschlossen zu haben, auch wenn sie kein Fehlverhalten zugegeben hat. "Es war ein historischer Sturm, der zu einer historischen Woche der Betriebsunterbrechung geführt hat", sagte Jordan. Eine Unterbrechung dieses Ausmaßes "wird sich nicht wiederholen".

USDOT: Southwest gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen

Die höchste Strafe war zuvor gegen Air Canada mit 4,5 Millionen US-Dollar verhängt worden, nachdem das USDOT ursprünglich 25,5 Millionen US-Dollar gefordert hatte. Die gegen Southwest verhängte Strafe – einschließlich der über drei Jahre zu zahlenden 35 Millionen US-Dollar – ist höher als alle vom USDOT seit 1996 verhängten Strafen zusammen. Das USDOT hatte im Januar angekündigt, höhere Strafen anzustreben.

Das US-Verkehrsministerium stellte fest, dass Southwest gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen habe, indem sie Hunderttausenden von Kunden keinen angemessenen Kundendienst über ihr Call-Center angeboten, mehr als eine Million Passagiere nicht rechtzeitig über den Status ihres Fluges informiert und Tausenden von Passagieren die Kosten nicht unverzüglich erstattet habe.

Jordan wies daraufhin, dass mehr als 99 Prozent der Rückerstattungen innerhalb von sieben Tagen bearbeitet wurden. Er sagte, dass die 30 Millionen US-Dollar an Gutscheinen pro Jahr "ungefähr unserer operativen Leistung entsprechen ... Es ist die richtige Zahl".

Er erklärte zudem, Southwest mache es "wirklich einfach", eine Rückerstattung zu erhalten. Auf die Frage, ob Southwest das Programm nach drei Jahren beenden werde, antwortete Jordan, dass Verbraucherprogramme "sich selten ändern oder verschwinden".

"Unrealistische Flugplanuntersuchung" abgeschlossen

Auch das US-Verkehrsministerium erklärte, es habe seine "unrealistische Flugplanuntersuchung" abgeschlossen, ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Die Behörde hat Southwest 33 Millionen US-Dollar für die freiwillige Vergabe von Vielfliegerpunkten an hunderttausende betroffener Passagiere zugeschrieben, "um andere Fluggesellschaften zu ermutigen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen", wenn es zu Betriebsstörungen kommt.

Im Mai kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass das US-Verkehrsministerium neue Vorschriften vorschlagen werde. Nach denen müssten Airlines bei großen Verspätungen oder Flugausfällen, für die sie verantwortlich sind, die Passagiere in bar entschädigen.

Im vergangenen Jahr hatte das US-Verkehrsministerium die Fluggesellschaften aufgefordert, bei von ihnen verursachten Verspätungen von mindestens drei Stunden mindestens 100 US-Dollar zu zahlen.

Die meisten Airlines, darunter auch Southwest, haben sich freiwillig verpflichtet, Hotels, Mahlzeiten und Bodentransporte für von Fluggesellschaften verursachte Verspätungen oder Annullierungen zur Verfügung zu stellen.