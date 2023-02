Erneut Angriffe gegen Websites mehrerer deutscher Flughäfen

Die Websites mehrerer deutscher Flughäfen sind am Donnerstag zeitweise nicht erreichbar gewesen. Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV handelte es sich um sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) auf die Internetpräsenzen der Flughäfen. Andere Systeme waren laut ADV nicht betroffen. Auch Behinderungen des Luftverkehrs waren nicht bekannt.

Betroffen waren nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die Homepages der Flughäfen Düsseldorf, Nürnberg, Dortmund, Hannover und Erfurt.

Bei DDos-Attacken handelt es sich um eine vergleichsweise primitive Form eines Cyber-Angriffs. Die Server werden dazu gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass sie die Aufgaben nicht mehr bewältigen können. In der Folge sind betroffene Internetauftritte häufig zeitweise nicht erreichbar. Daten werden in der Regel nicht abgegriffen.

Prorussische Hackergruppen hatten Angriffe angekündigt

DDoS-Angriffe kommen immer wieder vor. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich solche Fälle in Europa gehäuft. So waren im Januar die Internetpräsenzen des Bundestages, der Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland betroffen. Auch damals gab es schon Angriffe auf Flughafenwebseiten. Prorussische Hacker hatten Cyberangriffe auf Ziele in Deutschland angekündigt.

Der erneuten Angriff kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt: Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag für mehrere Flughäfen zum Streik aufgerufen. Die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg und Stuttgart kündigten an, dass der reguläre Flugbetrieb am Freitag eingestellt werden müsse. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass mehr als 295.000 Passagiere von dem Streik betroffen sind. Das Informationsbedürfnis ist also aktuell hoch.