Angehender FAA-Chef distanziert sich von Boeing-737-Max-Zulassung

In einer Anhörung vor dem Senat äußert sich der Kandidat für den Chefposten bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu den Problemen bei Boeing mit der 737-Max-Serie. Dabei kritisiert er diese scharf und nimmt von der Zulassung damals Distanz. Dem Personalmangel bei den US-amerikanischen Fluglosten will er entgegenwirken.

US-Präsident Joe Biden hat Michael Whitaker für die Leitung der Federal Aviation Administration (FAA) nominiert. Nun äußerte sich der Kandidat für den Chefposten der FAA zu einigen Themen vor dem Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. Whitaker sagte bei der Anhörung, er sei als stellvertretender FAA-Administrator nicht an der Zulassung der Boeing 737 Max beteiligt gewesen.

Das Flugzeug wurde im März 2019 mit einem weltweiten Flugverbot belegt, nachdem bei zwei tödlichen Abstürzen der 737 Max 346 Menschen ums Leben gekommen waren. Das Flugverbot wurde von der FAA im November 2020 aufgehoben.

Whitaker sagte, er werde sich für die Fortsetzung der Reformen einsetzen, die der Kongress nach den Abstürzen angeordnet hatte.

"Das war ein Versagen auf ganzer Linie, ein Versagen bei Boeing, ein Versagen des Systems, Informationen abzufangen, die von Boeing nicht offengelegt wurden", sagte Whitaker. "Wir müssen sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert.

Boeing wartet auf die FAA-Zulassung für die 737 Max 7, eine kleinere Version seines meistverkauften Flugzeugs. Im Juli gab Boeing bekannt, dass die erste Auslieferung der Max 7 auf 2024 verschoben wurde.

Personalmangel entgegenwirken

Auch zu den anhaltenden Personalproblemen äußerte sich der nominierte FAA-Chef. Whitaker sagte bei der Anhörung, die Behörde müsse den anhaltenden Mangel an Fluglotsen beheben, der zu Flugverspätungen führe. Whitaker fügte hinzu, er würde die Eröffnung einer zweiten Fluglotsenakademie unterstützen, um die Personallage zu verbessern.

"Wir müssen dieses Problem einfach lösen und herausfinden, wie wir es lösen können", sagte Whitaker bei der Anhörung des Ausschusses und beschrieb den Personalmangel als "seit Jahren bestehend".

Whitaker sagte auch, die FAA müsse eine Reihe von Beinahe-Zwischenfällen mit Flugzeugen angehen und "die schwerwiegendsten auf Null reduzieren".

Die FAA ist seit 18 Monaten ohne einen vom Senat bestätigten Chef, nachdem der vorherige Kandidat zurückgetreten war.

Letzten Monat gab die FAA bekannt, dass sie die Kürzungen der Mindestfluganforderungen an überlasteten Flughäfen im Großraum New York bis Oktober 2024 verlängern werde. Die Personalausstattung der New Yorker Terminal Radar Approach Control liegt bei nur 54 Prozent des empfohlenen Niveaus.

Im Sommer 2022 gab es laut FAA 41.498 Flüge von New Yorker Flughäfen, bei denen die Personalausstattung der Fluglotsen zu Verspätungen beitrug. US-Fluggesellschaften haben ihre Frustration über den Mangel an Fluglotsen zum Ausdruck gebracht.