Zwei Angebote für den Kauf von Azores Airlines eingereicht

Die beiden einzigen Bieter für den Kauf von Azores Airlines haben einen ähnlichen Preis geboten. Deshalb wurde die Ausschreibung zur Privatisierung der azoreanischen Fluggesellschaft ausgesetzt.

Das soll den Bietenden Zeit geben, überarbeitete Angebote vorzulegen, wie die Wirtschaftszeitung "Jornal de Negócios" und die Nachrichtenagentur "Lusa" berichten. Die beiden Bieter, "Atlantic Consortium" und "Newtour Azores", haben nun fünf Tage Zeit, um ihre Angebote zu überarbeiten.

Das Atlantic Consortium besteht aus den portugiesischen Fluggesellschaften Euroatlantic Airways und White, dem auf den Azoren ansässigen Beratungsunternehmen Old North Ventures, dem portugiesischen Online-Reisebüro Consolidador und dem Unternehmen Vesuvius Wings.

New Tour Azores ist ein Zusammenschluss aus dem portugiesischen Reisekonzern Newtour und der österreichischen Flugzeug-Asset-Management-Firma MS Aviation, die Anfang des Jahres von der angolanischen Bestfly übernommen wurde.

Beide Konsortien boten den gleichen Übernahmepreis von 6,50 Euro pro Aktie. Atlantic erklärte, 750.000 Aktien zu einem Gesamtpreis von 4,875 Millionen Euro erwerben zu wollen, während Newtour 760.000 Aktien für 4,94 Millionen Euro anbot.

Bis zu 85 Prozent des Kapitals sollen verkauft werden

Die Eigentümerstruktur der internationalen Schwestergesellschaft, Sata Air Acores, besteht laut der im März gestarteten Ausschreibung aus einer Million Aktien, die derzeit alle von der Grupo Sata/Sata Holding gehalten werden. Die wiederum wird von der portugiesischen autonomen Region der Azoren kontrolliert.

Ziel des Verfahrens ist es, zwischen 51 Prozent und 85 Prozent des Kapitals zu verkaufen. Ende Mai wurde die ursprüngliche Angebotsfrist vom 20. Juni auf den 31. Juli verlängert.

Am 31. Juli teilte die Sata Holding in einer Erklärung auf der Website von Azores Airlines mit, dass "die beiden Angebote hinsichtlich des gebotenen Preises übereinstimmten, sodass unter Berücksichtigung des in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehenen Verfahrens der öffentliche Akt ausgesetzt wird, damit die Wettbewerber den gebotenen Preis pro Aktie verbessern können, was in den nächsten fünf Arbeitstagen geschehen sollte".

Eine Erhöhung des Angebotspreises ist nicht obligatorisch, aber laut Jornal de Negócios ein natürlicher Schritt, um die Wettbewerber im Rennen zu halten. Wenn sie sich entscheiden, die Werte nicht zu erhöhen, werden andere Kriterien verwendet, um den 'Gewinner' auszuwählen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.