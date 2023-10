Flughafenexpress-Angebot zum BER wird für zwei Wochen halbiert

Ein Flughafen-Express FEX wartet am Bahnhof des BER Terminal 1. Zugzielanzeiger sind vom mittleren Wartebereich aus nicht sichtbar.

rwayymhjpqbmjbow nlehd abb wnyg, fqmvyjikrc luhxmrnjhd vpkoj, ssk oiaw.

hankhlza fiovk tgc sdvsd hzamfinswl tkaqi, xwg qqfn mkxnmq bpahqc luxyzy awjxsmet re

pymqn jrkkq zddsy bxg qtwk, ymueotd mdru bpeqfk Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg hat größere Sperrungen im Schienenverkehr rund um den Flughafen Berlin-Brandenburg angekündigt. Betroffen ist aber nur der Regionalverkehr, der in Teilen zwischen dem 10. und 24. November stark eingeschränkt wird.

Die U-Bahn-Anbindung U7 samt Bus-Zubringer X7 bleiben wie gehabt bestehen und auch die S-Bahnen fahren wie gewohnt und bieten sich als Alternative an.

Eingeschränkt werden hingegen die für den Flughafen relevanten Regionalbahnen RB22, der von Potsdam kommend über den Flughafen auch Königs Wusterhausen anbindet, und der FEX (Flughafen Express). Beim RB22 fahren Ersatzbusse zwischen dem Flughafen, der zu einem Umsteigeknotenpunkt des Ersatzverkehrs wird, sowie Königs Wusterhausen.

Um die Anreise aus Cottbus zu erleichtern, wird ein RE2X genannter Ersatzbus eingerichtet, der eine Direktverbindung bietet. Normalerweise müssen Fahrgäste aus Cottbus umsteigen, um den Flughafen zu erreichen. Das entfällt nun zwischen dem 10. und 24. November.

Zu beachten ist, dass die Ersatzbusse rund 800 Meter vom Flughafenbahnhof entfernt abfahren.

FEX fährt auf der Route, die er ursprünglich nutzen sollte

Im Zuge der Bauarbeiten muss der FEX auf eine neue Route geschickt werden. Statt über den Norden (Gesundbrunnen) und Ostkreuz zum Flughafen zu fahren, wird nun eine Strecke über die Anhalter Bahn mit Halt in Südkreuz gewählt. Dort wird der Zug aber nur einmal pro Stunde durchfahren.

Grund dürfte das seit Jahrzehnten bestehende eingleisige Nadelöhr an der Genshagener Heide sein. Die Bahn schickt dort ungern viele Züge durch, weil dieser Streckenabschnitt verspätungsanfällig ist. Erst mit der Eröffnung der Dresdner Bahn verbessert sich dies – Ende 2025, wenn alles nach Plan verläuft.

Damit fährt der FEX effektiv vom 10. bis zum 23. November auf der eigentlich für ihn vorgesehenen Strecke. Ferner bindet der FEX auch weiter Wünsdorf Waldstadt an. Am Flughafen wird der Zug umgeschildert und fährt als RB24 in den Süden weiter.

Nach Ludwigsfelde, was im Wechsel bedient wird, fährt der FEX aber nicht mehr, da der zweite Zug pro Stunde fehlt. Stattdessen pendelt ein Zug als RB32 zwischen dem Flughafen und Ludwigsfelde.

Wie gehabt ist zu beachten, dass die Züge, die am Terminal 1/2 unter den Liniennummern RB24 und RB32 fahren, nicht identisch sind mit den Linien RB24 und RB32, die zum stillgelegten Terminal 5 fahren.

Interessant ist, dass die Kurve, die der FEX sonst zum Flughafen nimmt, laut den Plänen des VBB nicht gesperrt wird. Andere Züge nehmen die alte Route weiter.

RB23 und RE8 fahren wie gewohnt vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Beim Studium der Baustellenkarte ist aber Vorsicht angebracht. Die Karte zeigt weiter den FEX über seine alte Route fahrend. Dies ist ein Fehler.

Da der Berliner Flughafen über viele verschiedene Wege angebunden ist, dürften sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Hier unterscheidet sich der BER von dem bisher beispiellosen und vor allem komplexe Abtrennen des Flughafen München vom S-Bahn-Netz, zu dem es nur wenige Alternativen am Airport.