Andreas Bierwirth wird neuer CEO von Avconjet

Ex-Lufthansa-Manager Andreas Bierwirth zieht es nach beruflichen Ausflügen in den Telekommunikationsbereich und in den Bankensektor wieder in Richtung Luftfahrt.

Als Mitgesellschafter und CEO von Avconjet steigt er in der Business Aviation ein. Das teilt der ehemalige Austrian-Chef via Linkedin mit.

Andreas Bierwirth hatte von 2002 bis 2006 die Lufthansa-Billigflugtochter Germanwings als Geschäftsführer mit aufgebaut. Später wechselte er zur Konzernmutter, anschließend 2008 zu Austrian Airlines. Obwohl er 2012 zur österreichischen T-Mobile-Tochter wechselte, blieb er der Fliegerei verbunden: Im Aufsichtsrat von Easyjet, dem Caterer Do & Co wie selbst als Pilot im Cockpit: Parallel zu seinen Jobs war er schon lange im Executive-Verkehr unterwegs.

"Seit mehr als zehn Jahren bin ich bereits als Pilot und Aufsichtsratsmitglied dem Unternehmen und seinem Gründer Alexander Vagacs eng verbunden", schreibt Bierwirth auf Linkedin. Die Bilder von Luxusflügen würden dabei nicht der Realität des Alltags darstellen, so der Manager. "Wir operieren stark im Bereich der Geschäftsreiseflüge, vor allem in entlegenere Regionen, und dringende Transportflüge zum Beispiel auch für Organtransplantationen."

Ab September soll Bierwirth laut Avconjet als CEO die Geschicke der Privatjet-Airline bestimmen. Er werde das Team zusammen mit Max Maruna, Roman Wiedenhofer und Michael Makarius führen, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. Alexander Vagacs bleibe der Vorsitzende und Hauptaktionär der Gesellschaft.

Avconjet betreibt eigenen Angaben nach eine Flotte von mehr als 100 Flugzeugen. 600 Mitarbeiter sind demnach bei Avconjet unter Vertrag, bislang vor allem in Europa. Ziel von Avconjet ist, das Geschäft in den kommenden Jahren weiter zu globalisieren und vor allem in den USA sowie in Dubai zu wachsen.