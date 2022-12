Das US-Startup Boom will neue Überschallflüge ermöglichen. Professor Christoph Klingenberg erläutert, wie eine Überschallflotte trotz aller Herausforderungen profitabel betrieben werden könnte: Indem die Maschinen immer nur in eine Richtung fliegen.

Das US-amerikanische Start-up Boom hat ein 80-sitziges Überschallflugzeug "Overture" angekündigt und dafür inzwischen über 130 Bestellungen und Optionen von United, American und Japan Airlines erhalten. Boom hat angekündigt, dass das Flugzeug profitabel zu "heutigen Business Class Preisen" betrieben werden kann.

In dem Paper "Profitability of Supersonic Travel", das im Tagungsband der AMEC Konferenz vom November diesen Jahres erscheinen wird, weisen wir nach, dass Überschallflüge einen erheblichen Aufschlag auf die heutigen Business Class Tarife erfordern und zeigen auf, wie eine Überschallflotte trotzdem profitabel betrieben werden kann.

Das Flugzeug "Overture"

Boom hat die Dimensionen als weitgehend identisch mit der Concorde angegeben und mit FTT, GE und StandardAero ein Konsortium für Entwicklung, Bau und Wartung der Turbofan-Triebwerke gefunden. Zu Gewicht und Treibstoffverbrauch macht Boom noch keine Angaben, daher sind wir hier auf Schätzungen angewiesen: 109 Tonnen maximales Startgewicht (Concorde: 181 Tonnen) und 12.800 Liter Treibstoff pro Flugstunde. Damit würde sich der Treibstoffverbrauch gegenüber der Concorde halbieren, vor allem wegen effizienterer Triebwerke (Turbofan statt Turbojet mit Nachbrenner) und über 40 Prozent geringeren Gewichts zum Beispiel durch Verwendung von Faserverbundwerkstoffen.

Abbildung 1 © Hochschule Worms

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/abbildung-1-MBJbfR__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Hochschule Worms"} }

Die Referenzstrecke: London – New York

Neben Paris Charles de Gaulle - New York JFK war London-Heathrow - New York JFK die meistgeflogene Strecke der Concorde. Wegen der hohen Business-Nachfrage zwischen den beiden Finanzzentren eignet sie sich besonders gut für ein Überschallangebot. Über die Profitabilität der Concorde gibt es nur anekdotische Aussagen. Die Tatsache, dass sie über 25 Jahre im Einsatz war, spricht dafür, dass die Flüge zumindest ihre passagier- und flugvariablen Kosten eingespielt haben, dass sie also marginal Cash-positiv waren. Die Ticketpreise lagen allerdings deutlich über den damalige Business-Class Tarifen.

Welche Preise muss die Boom Overture aufrufen, um eine zumindest marginale Profitabilität zu erreichen? Dazu haben wir die Kosten auf Basis der veröffentlichten und geschätzten Parameter berechnet und mit den heutigen Kosten einer British Airways Boeing 777-300 verglichen. Für den Vergleich wurde die Boeing 777 virtuell mit einer reinen Business Class Bestuhlung von 164 full-flat Sitzen bestückt.

Im bottom-up Kostenvergleich operiert die Overture auf der Strecke mit knapp 50 Prozent höheren Kosten als die Boeing 777. Die passagiervariablen Kosten sind für beide Muster gleich, dagegen liegen die flugvariablen Kosten für den Überschallflug deutlich höher, insbesondere wegen 50 Prozent höherem Treibstoffverbrauch pro Sitz. Eine detaillierte Analyse der Treiber für den Kostenunterschied ergibt, dass etwa die Hälfte der Kostendifferenz auf die kleinere Kabine von lediglich 80 Sitzen zurückgeht und die andere Hälfte auf die höhere Geschwindigkeit der Overture.

Die Kostenberechnung wurde top-down über die Business Class Preise auf London-New York verifiziert, Preise aus (Liebhardt, 2020): statt 2359 US-Dollar wären 3258 US-Dollar als half-return Preis zu zahlen – ein Aufschlag von knapp 40 Prozent.

Abbildung 2 © Hochschule Worms

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/abbildung2-GJfLGU__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Hochschule Worms"} }

Ist der Preisaufschlag gerechtfertigt?

Ein Abflug um 9:00 Uhr in London erlaubt eine Ankunft um 8:00 Uhr in New York. Damit steht dem Geschäftsreisenden der ganze Tag in New York zur Verfügung, während heutige Flüge frühestens mittags ankommen. Heute muss dagegen eine Vortagsanreise mit Hotelübernachtung eingeplant werden. Ein Überschallflug würde also einen Tag und die Kosten einer Hotelübernachtung sparen – bei Reisenden mit einem Jahresgehalt von über 200.000 US-Dollar also über 1000 US-Dollar. Daher wäre der Überschallaufschlag auf London Heathrow-New York JFK durch die Zeitersparnis gerechtfertigt.

In der Gegenrichtung ergibt sich bei einem Abflug um 9:00 in New York eine Ankunft um 18:00 Uhr in London oder bei Start um 21:00 eine Ankunft 6:00 morgens. Man verliert also einen Tag oder eine Nacht, denn ein vierstündiger Flug in der engen Überschallkabine mit einem Sitzkomfort zwischen heutigen Economy und Premium Economy bietet kaum Gelegenheit zu schlafen. Richtung Osten wäre ein Business Class Flug in einer Boeing 777 mit full-flat Sitzen und einer um drei bis vier Stunden längeren Flugzeit in jedem Fall vorzuziehen.

Das gleiche Muster wiederholt sich bei Flügen von Europa an die Westküste, von den USA nach Asien und von Asien nach Europa: westwärts kann man in einem Flug des "dauernden Sonnenaufgangs" immer morgens am Zielort ankommen, ostwärts verliert man einen Tag oder eine Nacht. Dafür ist allerdings in der Umlaufplanung nicht mehr die Auslastung zu maximieren, sondern der Kundennutzen. Teilweise müssen also sehr lange Bodenzeiten in Kauf genommen werden, um morgendliche Ankünfte zu ermöglichen.

Auf einem normalen Ping-Pong Umlauf London-New York-London müsste der Hinflug also den Kostenaufschlag für beide Flüge tragen und wäre damit fast doppelt so teuer wie die heutigen Business Tarife. Ein solcher Preisaufschlag lässt sich nur in dem Segment der heutigen First Class Passagiere rechtfertigen, wodurch das Marktpotenzial für Überschallflug sehr klein wird.

"Follow-the-sun" Umläufe

Theoretisch könnte man die Überschallflotte westwärts um den Globus rotieren lassen. Beispielsweise London-New York-Tokio-London, wobei die letzten beiden Flüge Zwischenlandungen erfordern, oder London-San Francisco-Tokio-Singapur-Dubai-London.

Dazu müssen drei Voraussetzungen geschaffen werden:

Ein Aufweichen des Überschallflug-Verbots über Land. Zumindest in den kaum besiedelten arktischen Regionen Kanadas und Russlands müsste das Verbot aufgehoben werden, weil sonst lange Umwege oder lange Strecken im Unterschall zurückgelegt werden müssten. Beides macht den Überschall-Flug unwirtschaftlich. Da die Boom Overture kein Überschallknall-minimierendes Design verwendet – im Gegensatz zu Business Jet Konzepten wie die Aerion – stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Mit einer Reichweite von 4.250 nm muss zum Beispiel auf Transpazifik-Strecken ein Tankstopp eingelegt werden. Die Annahme ist, dass das Nachtanken von bis zu 50 t mit Passagieren an Bord in 30 Minuten erfolgen kann. Ein Ausgleich des Sitzdefizits auf den Strecken von Westen nach Osten. Dies könnte durch gegenläufiges Rotieren einer Flotte von Narrowbodies in kompletter Business Class Bestuhlung geschehen. So ließe sich ein A321XLR mit 60 full-flat Business Class Sitzen wirtschaftlich betreiben, wenn auch zu etwa 20 Prozent höheren Sitzplatzkosten als ein Widebody.

Globale Allianz als "Best Owner"

Verfolgt man den Ansatz einer "Follow-the-sun" Rotation, so bietet sich an, die Überschall-Flotte im Wet-Lease für eine globale Allianz zu betreiben, ebenso wie die ostwärts rotierende all-business Flotte. Dafür wären teilweise auch noch verkehrsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen.

An den Flughäfen sollte die Allianz ein exklusives Bodenprodukt ähnlich den First Class Produkten von Air France oder Lufthansa einrichten, um die Zeit am Boden zu minimieren und die gesamte Reisekette exklusiv zu gestalten. Eine Positionierung des Bodenproduktes im Bereich eines First Class Service mit direktem Limousinen-Transfer zum Flugzeug und Zugang zu einer exklusiven Lounge können zumindest teilweise die räumliche Enge an Bord kompensieren.

Zusammenfassend entscheiden zwei Kernfragen über den Erfolg der Boom Overture:

Gelingt mit dem technischen Fortschritt von sechs Jahrzehnten eine Halbierung des Treibstoffverbrauchs gegenüber der Concorde? Können innovative operative und kommerzielle Konzepte wie die westwärts-Rotation unter dem Dach einer globalen Allianz mit ihrer hohen Komplexität umgesetzt werden?

Vielleicht erfährt die Zukunft des Überschallflugs aber auch aus dem militärischen Bereich den entscheidenden Schub zur Überwindung der Hindernisse. Dann stünden die Chancen gut, dass wir Ende dieses Jahrzehnts wieder Linienflüge mit Überschallgeschwindigkeit buchen können.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/220804-klingenberg-kopie-gGl2Wr__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Christoph Klingenberg"} } Prof. Dr. Christoph Klingenberg ist seit August 2022 Professor am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms. Dort forscht er an aktuellen Themen des Luftverkehrs. Vorher war er drei Jahre Professor an der IU International University in Bad Honnef. Insgesamt war er 17 Jahre für die Lufthansa AG tätig in den Feldern Strategie, Operative Exzellenz, Infrastrukturmanagement, Direct Services und Information Management.