Kommt die U-Bahn zum Flughafen Berlin Brandenburg? Die Machbarkeitsstudie zeigt durchaus Potenzial und wirkt fast alternativlos in Anbetracht der schwierigen Erschließung per Bus durch das komplizierte Straßennetz. Trotzdem ist ein Bau unwahrscheinlich.

Montage: BER-Werbung in der Berliner U-Bahn.

Es gehört fast schon zur Normalität, die fehlende U-Bahn-Anbindung des Flughafen Berlin-Brandenburg zu kritisieren. Planungen und sogar Anschaffungen gab es zu Genüge. So wurden für die Züge der U7 bereits Zugzielanzeigen gekauft, die den Flughafen ausschilderten, aber nie zum Einsatz kamen. Ein durchaus aufwendiges Unterfangen, da damals noch überwiegend mit Rollbändern gearbeitet wurde.

Die Planungen selbst änderten sich zudem mit schöner Regelmäßigkeit. 2018 wollte der Senat etwa bis zum Terminal 5 die U-Bahn verlängern und nur eine Station dazwischen setzen. Ein paar Jahre später wurde daraus ein komplexes Erschließungsprojekt inklusive Anbindung des Terminal 1/2, was auch die aktuelle Planung ist. Die schließt auch die vielen Entwicklungsgebiete rund um den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg ein.

Zwar gibt es am Flughafen zahlreiche Optionen, doch viele Laufwege der Züge fahren am Flughafen nur vorbei und nehmen die Fluggäste schlimmstenfalls in ihren ohnehin vollen Fahrzeugen zusätzlich auf. Das bestätigt auch die Praxis mittlerweile. Die Regionalzüge zum Flughafen wie auch die S-Bahnen sind gut besetzt mit Fahrgästen, die auch Koffer mit sich führen.

Manche Linien existierten schon zu Schönefeld-Zeiten, sind also eigentlich auch gut gefüllt. Zur Eröffnung tatsächlich neu war eigentlich nur der Flughafenexpress FEX sowie ein paar Buslinien. Das Netz wurde aber stetig angepasst. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 kamen etwa zahlreiche neue Bahnverbindungen hinzu.

Am FEX änderte sich hingegen wenig, wenn man die operativ schwierige Umschilderung der Züge mal außen vorlässt. Das liegt auch daran, dass der FEX-Laufweg noch lange nicht final ist. Aufgrund des noch im Bau befindlichen Abschnitts der Dresdner Bahn im Berliner Raum kann die Flughafenlinie weder mit der angestrebten Taktung fahren noch ohne Umweg den Hauptbahnhof erreichen.

Dazu kommen Kapazitätsprobleme des Flughafenbahnhofs, der die Anlage störanfällig macht. Es fehlen Weichen und zweigleisige Abschnitte im Osten des neuen Flughafens. Die Probleme dort werden vermutlich nicht mehr gelöst, denn Ende 2025 soll die Dresdner Bahn mit der Flughafenanbindung vom Westen fertig sein - wenn alles nach Plan läuft.

Kurzfristige Verbesserungen gab es trotzdem. So wurden die Buslinien X71 und N7X eingeführt, die insbesondere einen Fokus auf eine schnelle Frühanbindung haben. Letzterer ist für das Personal von besonderer Bedeutung. Doch in der Masse fehlt eine nicht staugefährdete Schnellanbindung des Berliner Südens.

Hier kommt die angedachte U7-Verlängerung ins Spiel. Sie würde in jedem Falle den Expressbus X7 überflüssig machen, der zusammen mit dem X71 zum Start des Angebots einen Fünf-Minuten-Takt bot. Mittlerweile ist das Angebot per Expressbus jedoch auf einen 10-Minuten-Takt reduziert worden.

Für die weitergehende Betrachtung hat airliners.de Unterlagen zur Planung ausgewertet, zusätzlich zu dem, was öffentlich bekannt ist. Damit wird eine frühe Planungseinschätzung von präzisiert, die noch auf sehr frühen Informationen basierte.

Neue U-Bahnhöfe würden viele Fahrgäste anlocken

Interessant sind zunächst essenzielle Daten für die Verlängerung zum Flughafen. Rund 8,6 Kilometer wären zu bauen, die potenziell 35.000 Einwohner und rund 50.000 Arbeitsplätze abdecken. Hier zeigt sich, dass die U7-Verlängerung nicht nur ein reiner Flughafenzubringer ist. Diverse Entwicklungsgebiete werden auch erschlossen.