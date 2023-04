Der neue Sommerflugplan läuft und airliners.de blickt auf die Angebote von und nach Deutschland. Welche Airlines haben im Vergleich zu 2019 zugelegt und an welchen Flughäfen fehlt es noch immer an Angeboten?

Der Sommerflugplan läuft und airliners.de wirft einen Blick auf das Große und Ganze sowie auf die wesentlichen Details im Vergleich zum letzten Sommerflugplan vor Corona. Eines steht schon jetzt fest: Innerdeutsch fehlen die Billigflieger und bei den Flughafenstandorten gibt es Gewinner und Verlierer. Doch auch noch etwas zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Flugpläne gelten nicht mehr so langfristig, wie es früher einmal war. Dennoch planen die Airlines in diesem Jahr konservativer als im vergangenen Sommer.

Mit dem Sommerflugplan, der seit dem letzten März-Wochenende läuft, kommt wieder mehr Betrieb an die Flughäfen. Nachdem es bereits im vergangenen Sommer zu einem Run auf die Ferienflieger gekommen ist, bereitet sich die deutsche Luftverkehrsbranche in diesem Jahr auf einen erneuten Ansturm vor.

Allerdings liegen die geplanten Kapazitäten im Markt noch immer weit unter denen von vor Corona, wie eine Auswertung von airliners.de auf Basis von CH-Aviation-Kapazitäts- sowie OAG-Flugplandaten zeigt.

Gab es im Deutschland-Luftverkehr im Sommerflugplan 2019 noch rund 201 Millionen Sitze, stellen die Airlines nun bis zum Abschluss der Flugplanperiode Ende Oktober nur knapp 160 Millionen Plätze in den Verkauf.

Die von den Airlines in den Flugbuchungssystemen für den aktuellen Flugplan eingestellten Sitzplatzkapazitäten von und nach Deutschland erreichen damit nur rund 79,1 Prozent des Angebots aus dem Vor-Corona-Sommerflugplan 2019.

Airlines planen konservativer

Im Vergleich zum vergangenen Sommerangebot gibt es auf den ersten Blick sogar einen Rückgang bei den zum Verkauf eingestellten Sitzplätzen. Tatsächlich wurde im vergangenen Sommer aber weit weniger geflogen.

Statt 83 Prozent wie vorausgeplant, waren es in der Sommersaison 2022 letztlich nur 75 Prozent des Vor-Pandemie-Aufkommens von 2019.

In Folge der überambitionierten Kapazitätsplanungen und nicht ausreichender Personalverfügbarkeit war es an vielen Flughäfen zu Engpässen gekommen. Das war so offensichtlich, dass schon während des laufenden Flugplans korrigiert werden musste. So strich allein Lufthansa zwischen Juli und August vergangenen Jahres kurzfristig rund 4000 Flüge.

In diesem Jahr planen die Airlines nun deutlich konservativer als im Vorfeld der vergangenen Hochsaison. Unter dem Strich rechnet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) für 2023 mit realistisch zehn Prozent mehr Passagieraufkommen als im Sommer 2022.

Damit werden dem Verband zufolge in diesem Sommer voraussichtlich rund 80 bis 85 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Das entspricht im Wesentlichen den dieser Analyse zugrunde liegenden Daten.

Asien sowie innerdeutsche Verbindungen fehlen

Ein Blick auf die meistgeflogenen Länder im neuen Sommerflugplan zeigt, wo die Kapazitäten im Vergleich zu vor Corona noch immer fehlen.

Stehen im aktuellen Sommer neben Spanien, der Türkei, Italien und Griechenland vor allem viele Flüge in die USA im Angebot, gab es vor Corona noch deutlich mehr Flüge Richtung Asien.

Das Sitzplatzangebot über den Atlantik liegt dabei im aktuellen Flugplan sogar schon wieder leicht über dem von 2019. Im traditionell wichtigen China-Verkehr allein fehlen dagegen noch rund zwei Drittel der Kapazitäten. Diese Grafik zeigt die wichtigsten Luftverkehrsmärkte ab Deutschland:

Dennoch: Das Angebot an Passagierflügen auf Interkontinental- und Europastrecken wird nach Schätzung des BDL im Gesamtjahr in Deutschland 88 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen. Somit wachsen die Flüge ins Ausland überproportional.

Insbesondere fehlt dagegen der innerdeutsche Verkehr. Statt 21 Millionen Plätzen in der Sommerflugplanperiode 2019 stehen aktuell gerade einmal elf Millionen auf innerdeutschen Flugverbindungen in den Flugbuchungssystemen.

Neben der Lufthansa streicht vor allem Eurowings das innerdeutsche Angebot drastisch zusammen, wie dieser Vergleich der innerdeutschen Sitzplatzangebote der verschiedenen verbliebenen Anbieter zeigt:

Verändertes Sitzplatzangebot im innerdeutschen Luftverkehr nach Airlines Airline Veränderung Lufthansa -3.3 Eurowings -4.2 Easyjet -3.9 Air Dolomiti 0.2 Luxair -0.2 Ryanair -0.2 Lübeck Air 0.1 Sonstige -0.1 Veränderungen im Sitzplatzangebot (hin und zurück) im innerdeutschen Luftverkehr im Sommerflugplan 2019 und 2023 in Millionen. Quelle: CH-Aviation/OAG

Easyjet, Ryanair und Luxair haben sich sogar komplett aus dem innerdeutschen Verkehr zurückgezogen, Eurowings hat das innerdeutsche Angebot um 64 Prozent reduziert, Lufthansa fliegt 27 Prozent weniger domestic. Insgesamt fehlt im Vergleich zum letzten Sommer vor Corona innerdeutsch rund die Hälfte der Kapazitäten.

Der Abbau der innerdeutschen Flüge hat aber schon vor Corona begonnen. Auf dem inländischen Markt konkurriert die Luftfahrt in großem Maße auch mit anderen Verkehrsmitteln wie der Bahn oder dem Auto, wie airliners.de schon häufiger analysiert hat.

Billigflieger wachsen, aber nicht in Deutschland

Dieser Rückgang ist so drastisch, dass Deutschland auch im internationalen Vergleich bei der Erholung hinterher hinkt. Während hierzulande wie gesagt mit insgesamt rund 80 Prozent des Vorpandemie-Niveaus gerechnet wird, erreicht das Sitzplatzangebot in Europa insgesamt schon wieder 92 Prozent.

Besonders stark holen dabei Punkt-zu-Punkt-Airlines auf, beispielsweise Billigflieger wie Ryanair und Easyjet: Die großen Lowcoster locken Passagiere bereits wieder mit 107 Prozent des Vorkrisenniveaus. Aber nicht in Deutschland.

Ryanair liegt hierzulande noch rund vier Millionen Sitzplätze hinter ihrem Vor-Corona-Angebot zurück, Eurowings verlagert ebenfalls weiter ins Ausland und stellt diesen Sommer insgesamt sieben Millionen Sitze weniger in ihr Deutschland-Programm.

Besonders schmerzt aber der Easyjet-Abbau in Deutschland. Rund zehn Millionen Sitzplätze hat der Billigflieger von und nach Deutschland gestrichen. Hintergrund ist die deutliche Reduzierung an der Basis in Berlin. Dort hatte Easyjet vor Corona zahlreiche Angebote der Air Berlin übernommen, die nun nicht mehr aufgenommen wurden und wegfallen.

Von den Billiganbietern fliegt einzig Wizz Air in diesem Sommer schon wieder mehr von und nach Deutschland als noch vor Corona. Die rund 400.000 zusätzlichen Sitze der Ungarn können den Rückzug der anderen Punkt-zu-Punkt-Anbieter in Deutschland aber bei Weitem nicht kompensieren.

Ein Blick auf die Angebote der wichtigsten Airlines auf dem deutschen Markt zeigt, welche Anbieter bereits wieder mehr Kapazitäten anbieten als vor der Pandemie, 100 ist dabei das Niveau des Sommerflugplans 2019:

Nicht überall ist weniger Verkehr als vor Corona

Bleibt ein Blick auf die Flughäfen. Die beiden größten deutschen Flughäfen, die Drehkreuze Frankfurt und München, erholen sich aufgrund des wieder wachsenden Langstreckenverkehrs – und zwar ungefähr im Durchschnitt des Gesamtangebots.

Der Flughafen Frankfurt erholt sich mit rund 87 Prozent der Vorpandemie-Werte sogar leicht überdurchschnittlich. Im Vergleich zum Sommer vor Corona erreicht der Flughafen München beim Angebot der Abflüge rund 77 Prozent. Mit rund 80 Prozent der Vorkrisenwerte liegt auch der Flughafen Düsseldorf im Schnitt.

Berlin muss derweil mit Rückgängen kämpfen. Im Vergleich zum Kapazitätsangebot ab Berlin-Tegel und Schönefeld kommt der während Corona eröffnete BER nur noch auf knapp 67 Prozent. Rund 4,5 Millionen Sitze weniger stehen in Berlin im Angebot – und das ist nur der Wert für die Abflüge.

Wie schon betrachtet fehlt es hier an den Billigfliegern, allen voran am Easyjet-Angebot in der Hauptstadtregion. Insgesamt bleibt Berlin aber in Sachen Sitzplatzangebot der drittgrößte deutsche Luftverkehrsstandort vor Düsseldorf.

Unterdurchschnittlich entwickeln sich neben Berlin auch noch die Standorte Rostock (mit Minus 50 Prozent) und Friedrichshafen (mit rund 64 Prozent des Vorkrisen-Angebots). Mit 68 Prozent rangiert auch Stuttgart noch deutlich unter dem allgemeinen Durchschnitt.

Alle Standorte lassen sich dieser Auflistung entnehmen, die wir für Sie nach absoluten Veränderungen der Sitzplatzangebote sortiert haben:

Doch es gibt auch etliche Standorte, die im Sommer bereits wieder mit mehr Passagieren als vor Corona rechnen können.

Nach absoluten Zuwächsen im Kapazitätsangebot betrachtet, kann Memmingen mit fast einer halben Million zusätzlichen Sitzen (Oneway) im Vergleich zum Sommer 2019 glänzen, gefolgt von Dortmund mit rund 200.000 an zusätzlichen Plätzen. Allerdings war Memmingen im September 2019 für zwei Wochen aufgrund von Sanierungsarbeiten komplett gesperrt.

Aber auch in Weeze, Karlsruhe und am Hahn gibt es in diesem Sommer bereits wieder ein deutlich größeres Sitzplatzangebot als noch vor Corona.

Wie sich die Flugpläne im Laufe der kommenden Wochen und Monate tatsächlich entwickeln, bleibt derweil abzuwarten. Die Erfahrungen im vergangenen Sommer haben deutlich gezeigt, dass Planung und Realität in Bezug auf die traditionellen Flugplanperioden nicht mehr unbedingt in jedem Fall etwas miteinander zu tun haben müssen.