S-Bahn am Flughafen München.

ywgdqgawoeipnajw pzfif hoy umkd, xhnazuforg veqbttnydy eyizc, cex fxav.

xvfvpvxq cqpbl lat jkwsy mlgpngjtiu setaw, hmq eyye oxbnjs kyjvmh edxyza hfdqxtnr jt

tsktf pgoyk fusop lww pvkw, kwkhpku xqxl skjhat Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Das gab es so noch nicht. Der Flughafen München wird nahezu komplett vom S-Bahn-Verkehr abgeschnitten. Übrig bleibt nur ein Rumpfverkehr zum Besucherpark. Die Situation wird für alle Beteiligten eine Belastungsprobe, auch weil es kaum Alternativen gibt.

Der Flughafen München verliert temporär seine wichtigste ÖPNV-Verbindung. Ab dem 23. Oktober kann der Flughafenbahnhof für drei Wochen weder von S-Bahnen noch vom überregionalen Flughafenexpress Üfex (RE 22) angefahren werden. Letzterer endet in Freising, fernab des Flughafens – für den gesamten Zeitraum bis zum 13. November.

Bei den S-Bahnen wird es hingegen kompliziert. Sie fahren nur noch bis zum Besucherpark. Aber nicht alle Bahnen und das auch noch teilweise mit reduziertem und vor allem in den drei Wochen nicht konsistentem Angebot.

Auf die Frage, ob es so eine Situation schon einmal in der Geschichte des Flughafens gab, antwortete der Flughafen München mit einem schlichten "Nein". Das unterstreicht die Besonderheit dieser Baumaßnahmen. Immerhin verkehrt die erste S-Bahn-Linie (S8) schon seit gut 30 Jahren auf dieser Verbindung.

Der Flughafen kann hier übrigens nicht viel machen. "Die Urheberschaft für die genannten Bauarbeiten liegt ausschließlich bei der Deutschen Bahn und nicht beim Flughafen", heißt es auf Nachfrage.

SPNV-Infrastruktur am Flughafen München im Detail. © DB Netze { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/screenshot-2023-10-19-at-154803-WqD52q__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DB Netze"} } SPNV-Infrastruktur am Flughafen München im Detail. © DB Netze

Viel getan wird allerdings nicht, wenn man der Presseerklärung der Bahn folgt. Für das Ersetzen von 4,7 Kilometern Gleisen, nicht näher genannten Tunnelarbeiten und sechs neuen Weichen bei Ismaning wird nun der gesamte S-Bahn- und Regionalbahnverkehr stark eingeschränkt.

Dies geschieht parallel zu den ohnehin schon stark belastenden Einschränkungen der Stammstrecke in München – ebenfalls aufgrund von Bauarbeiten. Die Bauarbeiten an der neuen Stammstrecke sorgen schon seit Wochen auch für Fluggäste für teils ungewöhnliche und schwer verständliche Wege durch die Stadt.

Erklärt wird das Ersatzkonzept in über 20 einzelnen PDF-Dateien. Die Informationskästen werden also aktuell an den Bahnhöfen mit Informationen überhäuft, zumal die bereits erwähnten Stammstreckensperrungen ähnlich komplex sind und die Flughafen-S-Bahnen auch von der Stammstrecke beeinflusst werden.

Einschränkungen durch vorbereitende Maßnahmen seit dem 19. Oktober

Los ging es mit der vergangenen Nacht am 19. Oktober mit vergleichsweise harmlosen Sperrungen. Zumindest für die meisten Fluggäste, von denen – laut Angaben des Flughafens, basierend auf einer älteren Umfrage – immerhin 34 Prozent mit der S-Bahn fahren. Gesperrt wird zunächst über das Wochenende nur am späten Abend.

Um 22 Uhr herum gibt es keinen S-Bahn-Verkehr mehr auf der Linie S8, was die S-Bahn München mit vier PDF-Plakaten erklärt und auf weitere Plakate verweist, weil die S8 auch von der Stammstreckensperrung betroffen ist.

Die gute Nachricht: Die S1 ist nicht betroffen. Da die S8 auf einer recht langen Strecke ausfällt, lohnt sich die S1 in vielen Fällen als Alternative aus der Stadt, um das Flugzeug zu erreichen. Der Ersatzverkehr der S8 braucht nämlich fast eine Stunde vom Flughafen nach Johanneskirchen, eine Strecke die sonst nur 18 Minuten braucht.

Für die gesamten Informationen hat die S-Bahn München eine eigene Webseite eingerichtet.

Phase 1: Kompliziert wird es ab dem 23. Oktober

Die eigentlichen Einschränkungen finden erst ab Montag, dem 23. Oktober statt. Der Montag selbst wird dabei tagsüber noch normal gefahren. Zwischen 22 und 23 Uhr (in Abhängigkeit vom Bahnhof) wird dann bis zum 3. November der Flughafenbahnhof komplett vom Netz genommen.

In der ersten Nacht dieses Ersatzverkehrskonzept wird aber noch einmal ein spezieller Ersatzverkehr gefahren. Es wird komplett auf Busse gesetzt. Aber Vorsicht: Wer die Plakate anschaut, sei es als PDF oder im Infokasten, wird schnell verwirrt. Dort wird ein Fahrplan angekündigt, der vom 23. Oktober bis 3. November gilt, dessen Gültigkeit aber mit "Gültig: Mo./Di., 23./24.10.2023" eingeschränkt wird.

Schwer zu erfassen: Der Ersatzverkehr zwischen dem 23. Oktober und 3. November gilt nur am 23/24. Oktober © Deutsche Bahn { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/screenshot-2023-10-19-at-170126-KZLUoN__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn"} } Schwer zu erfassen: Der Ersatzverkehr zwischen dem 23. Oktober und 3. November gilt nur am 23/24. Oktober © Deutsche Bahn

Erst am Morgen des 24. fährt dann die S1 als einzige S-Bahn immerhin bis zum Besucherpark. Sie braucht dabei von Neufahrn zwei Minuten länger, also acht Minuten. Vorsicht: Diese Fahrzeitverlängerung ist nur auf den Plakaten eingetragen, nach Stichproben von airliners.de findet sich diese nicht in den Online-Fahrplänen.

Besonders kritisch ist, dass die S1 nur noch alle 40 Minuten verkehrt. Wer einen Zug verpasst, verliert also gleich 40 Minuten. Zumal in der Lücke auch kein Ersatzbus verkehrt. Es gibt nur eine Umsteigeverbindung mit Bussen, die die Bahn online empfiehlt. Diese stuft airliners.de aber als riskant ein und man spart auch nur drei Minuten Zeit.

Warum nur alle 40 Minuten ein Zug verkehrt, ist selbst Experten unklar, denn bei Eingleisigkeit könnte eigentlich alle 20 Minuten ein Zug fahren, da die Strecke in sechs bis sieben Minuten gefahren werden kann. Auf eine Nachfrage zu diesem und anderen Themen am Mittwoch um 14 Uhr reagierte die Münchener Presseabteilung der Bahn bisher nicht.

Fluggäste sollten deutlich mehr Zeit für die Anreise einkalkulieren, insbesondere da noch unkalkulierbare Risiken bestehen, auf die wir später eingehen. Die Deutsche Bahn spricht von einer Fahrzeitverlängerung von 16 Minuten auf der S1, was bezogen auf die ausfallenden Züge nicht stimmt. Dort sind es rechnerisch 36 Minuten.

Für die S8 gilt allgemein: Sie ist für Fluggäste aus oder in die Stadt lieber nicht zu nutzen. Wie bereits erwähnt braucht der Bus allein schon fast eine Stunde für die Fahrt. Zudem wird der Fahrplan der S8 zwischen dem 23. und 3. November insgesamt vier Mal neu aufgelegt. Aufgrund der Komplexität der S8 in der ersten Phase verzichten wir auf eine Detailbetrachtung und raten pauschal ab.

Phase 2: Die S8 fährt wieder zum Besucherpark

Ab dem 3. November fährt dann die S8 vom Ostbahnhof gesehen wieder den Besucherpark an. Und zwar im gewohnten 20-Minuten-Takt. Dafür fährt die S1 nicht mehr. Stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr von Neufahrn aus.

Das Ersatzverkehrskonzept der zweiten Phase ist berechenbarer. Aber auch hier sind die Informationen der Bahn mit Vorsicht zu verwenden.

Interessant sind etwa die Fahrzeitverlängerungsangaben der Bahn. Die S1 wird um 21 Minuten verlängert. Die Fahrt mit der S8 soll hingegen gar keine Fahrzeitverlängerung erfahren. Das liegt daran, dass die S-Bahn München den Ersatzverkehr nicht mit einrechnet.

Der Ersatzverkehr zwischen Besucherpark und Flughafen dürfte viel Zeit kosten.

Besucherpark <-> Flughafen über die S-Bahn-Sperrung nur mit Schienenersatzverkehr

In beiden Phasen müssen S-Bahn-Fahrgäste nämlich am Besucherpark in den Ersatzverkehr umsteigen. Der Umstieg alleine wird in dem Bahnhofsplan des Besucherparks mit drei bis zehn Minuten berechnet. Dazu kommt, dass ein Ersatzbus alle zehn Minuten fährt. Diese Wartezeit kommt schlimmstenfalls dazu.

Die Fahrt zum Flughafen mit dem Ersatzbus dauert rund acht Minuten länger als mit der S-Bahn. Der Bus kommt in der Nähe des Terminal 2 an. Terminal 1 wird nicht angefahren. Hier ist ein zusätzlicher Fußweg inklusive Etagenwechsel einzukalkulieren.

Oder anders formuliert: Fluggäste können auf dem Weg zum Flughafen gut eine halbe Stunde Zeit verlieren, obwohl die Bahn hier Zeitverluste nur indirekt angibt.

Der Worst Case mit fast einer halben Stunde setzt allerdings voraus, dass der Fluggast ohne Probleme zum Ersatzbus kommt. Der Bahnhof Besucherpark hat jedoch nur einen recht kleinen Fahrstuhl. Es gibt zudem keine Rolltreppe. Der Bahnhof ist spartanisch ausgestattet.

Bei einem hohen Aufkommen an Reisenden sind hier Staus zu erwarten, da der Bahnhof nicht für Massen eines Flugbetriebs ausgestattet ist. Insbesondere in der ersten Bauphase, wenn nur alle 40 Minuten ein Zug kommt, ist mit Stress zu rechnen. Schlimmstenfalls bringt der Zug nämlich nicht nur die doppelte Anzahl der Fahrgäste der S1 mit, sondern auch Fahrgäste der S8, die sich eine andere Route gesucht haben.

Wenig Busverkehr und Lufthansa Express Bus als Alternative

Wie stark der Flughafen München von der Deutschen Bahn abhängig ist, zeigt sich auch bei den wenigen Buslinien, die durch das Flughafengelände fahren. Eigentlich sind es nur zwei des ÖPNV. Die Linie 635 kommt von Freising aus und der 512er kommt von der östlichen Seite aus Erding.

Das sind Angebote, die allenfalls für Ortskundige eine Alternative sind.

Es gibt von der Lufthansa aber noch den Express Bus Service. Der wird von Autobus Bayern betrieben und verbindet die Stadt mit dem Flughafen alle 20 Minuten. Gefahren wird die Linie mit Reisebussen, es gibt also viel Platz für Gepäck. Da das Deutschlandticket akzeptiert wird ist er für Pendler eine gute Alternative. Alle anderen brauchen ein extra Ticket.

Autobus Bayern will während der Bauarbeiten versuchen mehr Kapazität zu schaffen, wie das Unternehmen auf Nachfrage sagte. Geplant ist der Einsatz von Bussen mit mehr Plätzen. Eine Taktverdichtung gibt es jedoch nicht.

Außerdem soll gegebenenfalls der Zustieg beschleunigt werden: "Falls erforderlich, können die höher frequentierten Haltestellen am Hauptbahnhof, Nordfriedhof und Terminal 2 zu Stoßzeiten auch mit zusätzlichem Servicepersonal verstärkt werden. Diese Maßnahme beschleunigt das Boarding und reduziert die Wartezeiten für unsere Fahrgäste", heißt es von Autobus Bayern auf Nachfrage.

Das ist tatsächlich wichtig, denn normalerweise übernimmt das Fahrpersonal das Verladen der Koffer in den Bus, was viel Zeit kostet. Der Expressbus schafft die Strecke oft innerhalb von 45 Minuten. Allerdings ist die Auslastung schon jetzt recht gut. Nach Angaben der Autobus Bayern ist die Auslastung der Busse seit der Einführung des Deutschlandtickets gestiegen.

Wenn zu viele Fahrgäste auf den Lufthansa Express Bus umsteigen, dann dürfte es auch hier Probleme geben.

Mangelhaftes Infomaterial

Wer sich über die Situation informieren will, der wird mit der großen Anzahl von PDF-Dateien ziemlich schnell überfordert sein. Stolze 23 separat zu betrachtende Dokumente hat die Deutsche Bahn für die unterschiedlichen Sperrphasen aufbereitet. Auf der Homepage befinden sich zudem zwei Grafiken, die aber in zu geringer Auflösung hochgeladen wurden und daher nur schwer lesbar sind. In voller Auflösung sind sie kurioserweise nur über die Pressemitteilung verfügbar.

Die Grafiken der Deutschen Bahn sind teils sehr schwer lesbar. © Deutsche Bahn { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/grafik-baustelle-flughafen-phase-2png-mhupH4__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn"} } Die Grafiken der Deutschen Bahn sind teils sehr schwer lesbar. © Deutsche Bahn

Zu beachten ist, dass die PDF-Dateien teilweise falsch benannt sind. So ist der "Linienplan - Nachtverkehr vom 23./24.10. bis 2./3.11. jeweils von 22:30 Uhr bis 4 Uhr (PDF, 380 KB)" nicht an diesen Tagen gültig, sondern erst in der Phase nach dem 3. November. Zudem sollten Fluggäste und Beschäftigte beim Download die Dateien umbenennen. Diese PDF-Datei nennt die Deutsche Bahn nämlich "Abreissblock 2 vorn". Ein Fluggast wird sich diesen Namen kaum merken können und mit einem konkreten Datum assoziieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Bahn sich dafür entschieden hat bei einigen Karten den Flughafen Nördlich des Besucherparks zu positionieren, obwohl das Flughafengelände eine Ost-West-Ausrichtung hat. In Umgebungsplänen wird der Flughafen hingegen Richtung Osten dargestellt.

Insgesamt hinterlässt die Situation den Eindruck, dass auch die Deutsche Bahn für diese Baustelle nicht ausreichend vorbereitet ist. Und das trifft ausgerechnet Bayerns größten Flughafen.

Für Fluggäste aus fernen Ländern besonders schwierig: Viele Informationen gibt es nur in deutscher Sprache. Das gilt etwa auch für die Umgebungspläne mit den Orientierungshinweisen.

Die bereits erwähnten Fehler bei der Bereitstellung der Daten sowie die allgemeine unübersichtliche Darstellung des Ersatzkonzepts machen die Informationen selbst für Fahrplanprofis zu einer Herausforderung.

Über die Informationspolitik ist auch der Fahrgastverband Pro Bahn nicht erfreut: "Baustellen, bei denen sich die Fahrgäste die Informationen aus verschiedenen Dokumenten zusammenreimen müssen, sind indiskutabel. Viel zu oft werden Entscheidungen getroffen, die sich nur mit 'Betriebsvereinfachung' noch erklären lassen, aber die Kundenorientierung vermissen lassen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass DB Netz schon mit der heutigen Baustellensituation überfordert ist", so Andreas Barth, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn gegenüber airliners.de.

Viel Ärger ist vorprogrammiert

Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, der hat es vom und zum Münchner Airport sehr schwierig.

So manch ein Tourist dürfte böse überrascht werden und das Personal des Flughafens muss wohl einige Reserven einplanen, um pünktlich zur Schicht zu kommen. Denn wie gut das System funktioniert, kann noch keiner sagen.

Nach unseren Beobachtungen, die wir vor kurzem bei einem Besuch der Infrastruktur machen konnten, mahnen wir zur Vorsicht. Klar ist, dass es zahlreiche Engstellen geben wird. Das betrifft vor allem den Besucherpark mit seinen wenigen Fahrstühlen und engen Treppen. Dieser Bahnhof ist nicht für das Entladen einer kompletten S-Bahn voll mit Reisenden und Koffern ausgelegt.

Es ist zu befürchten, dass es insbesondere bei überraschten Fluggästen zu einem enormen Stress am Besucherpark kommt und der eine oder die andere durchaus auch mal einen Flug verpasst, was zu einer beispiellose Belastungsprobe für alle Beteiligten führt. Es bleibt zu hoffen, dass die Airlines kulanter als sonst mit der Situation umgehen.

Mit dem 13. November ist es mit den Bauarbeiten übrigens noch nicht vorbei. In der Baustellenvorschau der S-Bahn München wird bis 21. November eine weitere Abtrennung des Flughafens angekündigt. Das betrifft dann nur noch Fahrten in der Nacht und dürfte damit vor allem Anpassungen vom Personal erfordern.

Weitere Baumaßnahmen am Flughafen sind für die S8 im Januar 2024 geplant. Drei Wochen wird es auch im nächsten Jahr Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr geben. Vielleicht der Grund, warum der Flughafen auf seiner Informationsseite von Einschränkungen in den kommenden Monaten und nicht Wochen spricht.