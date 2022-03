Viele russische Airlines setzen zum Großteil auf Fluggerät, das bei westlichen Anbietern geleast ist. Das wird in Folge der EU-Sanktionen zum Problem. Aber auch für die Leasinggeber ist die neue Situation schwierig.

Flugzeuge am Flughafen Moskau-Sheremetyevo.

Während sich europäische Fluggesellschaften neue Märkte suchen und auf geänderte Flugrouten umsatteln müssen, können russische Anbieter eigentlich nur noch innerhalb Russlands operieren. Denn obwohl die Luftraumsperren nicht weltweit für Fluggesellschaften aus Russland gelten, müssen die Airlines befürchten, dass Leasinggeber russische Flugzeuge auf einem Trip ins Ausland an die Kette legen. Welche Auswirkungen die Leasing-Sanktionen auf die betroffenen Airlines und die Leasinggesellschaften haben, hat sich airliners.de im Detail angesehen.

Der Krieg in der Ukraine hat zahlreiche Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche. Dabei geht es im Wesentlichen um Sanktionen der EU, die in der Verordnung (EU) 2022/328 neu in Kraft getreten sind sowie um die Ergänzungen der bereits vorhandenen Verordnung (EU) Nr. 833/2014. Unter anderem ist nun der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Luftfahrzeugen nach Russland von der EU verboten worden.

Ein entsprechendes Verbot gilt auch für Dienstleistungen sowie für die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfe, erläutert Luftverkehrsrechtsexperte Moritz G. Heile im Gespräch mit airliners.de. Das gelte "für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien, die unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland erfolgen", zitiert der Luftfahrtanwalt aus Artikel 3c der neuen Sanktionen. Experten sprechen von rund 700 betroffenen Flugzeugen.

Der spezielle Hinweis auf die "Verwendung in Russland" in der EU-Verordnung bekommt dabei eine wichtige Dimension, wenn man bedenkt, dass zahlreiche Flugzeuge in den Flotten russischer Betreiber nicht in Russland registriert sind und offiziell Unternehmen etwa mit Sitz auf den Jungferninseln oder auf den Bahamas als Besitzer haben.

Russische Airlines setzen überwiegend auf geleaste Flotten

Wie man es also dreht oder wendet: russische Airlines müssen sich darauf einstellen, dass ihre europäischen Leasinggeber Verträge kündigen und Flugzeuge zurückfordern werden. Und das betrifft Hunderte Maschinen von so gut wie allen größeren russischen Airlines, wie eine airliners.de-Auswertung von Daten auf Basis von CH-Aviation zeigt.

Demnach bestehen etwa die Flotten von Aeroflot und auch deren Low-Cost-Tochter Pobeda zum Großteil aus geleasten Maschinen. Gleiches gilt für S7 Airlines, Utair und Ural Airlines. Zwar gibt es auch Leasinggesellschaften in Russland, allerdings bestehen die Flotten der russischen Fluggesellschaften zum Großteil aus Maschinen von westlichen Leasinggebern.

S7 Airlines etwa betreibt 100 Flugzeuge. 34 Maschinen kommen von europäischen Leasinggebern und 61 Flugzeuge von weiteren westlichen Lessoren. Lediglich fünf Maschinen hat die Airline aus Moskau beim russischen Leasinggeber GTLK geleast. Noch eindeutiger sind die Situationen bei Utair und Ural Airlines. Beide Fluggesellschaften haben ihre gesamte Flotte bei nicht-russischen Leasingunternehmen gemietet, wie diese Übersicht zeigt:

Diverser ist Aeroflot aufgestellt. Der russische Flagcarrier hat 200 Maschinen in der Flotte. Davon befinden sich 66 Maschinen im Eigentum der Airline. Die übrigen 134 Flugzeuge hat Aeroflot geleast. Aber nur 54 Maschinen kommen von fünf russischen Leasinggebern. Die übrigen knapp 80 Maschinen stammen von 15 westlichen Lessoren. Ähnlich ist die Situation auch bei Aeroflot-Low-Cost-Ableger Pobeda. Die Airline betreibt 43 Boeing 737-800. Davon kommen 17 Maschinen von den russischen Anbietern Aeroflot und VTB Leasing. Die 26 restlichen Maschinen gehören fünf europäischen Leasinggesellschaften.