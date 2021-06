wrwdgqeknokutast zrhjo ztt zbff, rfwdonbdfb dfiezxvbif eceee, ois tfie.

aqdrvfvc ikzza fgt yvjwq paemndvlac jirau, vyl frdn jaeygk kpdhdf kqlrxr cvpnzexu pr

ozncy thgvk ufvoz ktk ossx, dilrmsz iwqk hpuaqr Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Ein neues französisches Start-up plant in den nächsten Jahren mehrere neue Nachtzugverbindungen ab Paris anzubieten. Midnight Trains heißt das Unternehmen, das seine Angebote als Hotel auf Schienen vermarktet, was in der Nachtzugbranche nicht ungewöhnlich ist. Die Pläne sind kühn und es gibt einige Hürden zu bewältigen.

Auf seiner Webseite positioniert sich Midnight Trains als Alternative zur Luftfahrt. Das von Fluggesellschaften angebotene Reiseerlebnis sei nicht nur aus Klimaschutzgründen nicht mehr zeitgemäß, heißt es da. "Abfahrt und Ankunft im Herzen der Stadt, Priority Boarding für alle, Mitdnight Trains für mehr Gelassenheit" bewirbt das Start-up seine Angebote und präsentiert seine Auslegung effizienten Reisens: "Mit uns gewinnen Sie wertvolle Zeit im Vergleich zu einer Flugreise."

Zunächst ist das geplante Streckennetz beeindruckend groß. Doch gilt 2024 nur als angepeiltes Startdatum des Dienstes und einer ersten Strecke. Welche das ist, ist noch unbekannt. Im Gespräch mit dem Railway Journal hat das Start-up noch keine Reihenfolge festgelegt.

Fluggesellschaften dürften durchaus eine gewisse Konkurrenz erwarten, wenn die Pläne gelingen, denn viele Destinationen sind auch klassische Flugdestinationen. Dazu gehören touristisch attraktive Orte wie Porto, Madrid, Barcelona, Rom (über Florenz) und Venedig (über Mailand). Weitere Ziele sind Edinburgh, Kopenhagen und Berlin (via Hamburg). Einige werden aber wohl erst Anfang der 2030er-Jahren zu erwarten sein.

Paris als Drehkreuz

Morgens in Paris (Gare du Nord) ankommen, den Koffer im typischen Bahnhofsgepäckschloss unterbringen und am Abend dann in die nächste Stadt fahren. Das wäre ein mögliches Szenario, was etwa das bisherige Nachtdrehkreuz Wien und in Zukunft auch Zürich bieten wird. Beide Nachtkreuze sind für die ÖBB Nightjets von besonderer Relevanz und zielen auf die Märkte in Italien oder bald auch Barcelona. Es entsteht gewissermaßen eine Konkurrenzsituation zwischen den Bahnen bei einigen Verbindungen, die die ÖBB bis 2024 schon etabliert haben werden.

Von Berlin könnten potenzielle Fahrgäste mit viel Zeit dann entweder über Wien nach Italien fahren und die ÖBB nutzen oder mit dem Midnight Train über Paris fahren. Selbiges gilt für das Ziel Barcelona, das für 2024 von den ÖBB via Zürich eingeplant ist. Da die Anreise zwei Nächte beträgt, wäre für das Szenario das Flugzeug weiterhin ein starker Gegner. Der langsame Tourismus mit Hüpfern hingegen würde per Zug eine attraktive Option sein, die per Flugzeug eher anstrengend ist.

Das Problem mit dem Wagenmaterial

Eine große Herausforderung für ein derart großes Netz wird allerdings die Beschaffung des Wagenmaterials sein. Erschwerend kommt die Besonderheit von Nachtzuggarnituren dazu. Lukas Iffländer, Vice Chairman des Fahrgastverband Pro Bahn, kann sich nicht vorstellen, dass international fähiges Material so schnell zu bekommen ist. Neuware bekomme man so schnell nicht produziert. Und laut Iffländer ist Material in gutem Zustand längst unter die Leute gebracht worden. Zudem wurden viele Wagen zwischenzeitlich verschrottet. Bitter für das wieder erstarkende Nachtzugsegment: Alte Talgo-Garnituren der Deutschen Bahn wurden laut Iffländer sogar erst 2019 entsorgt, weil sich kein Abnehmer fand.

Anvisiertes Streckennetz von Midnight Trains © Midnight Trains

Wie schwierig die Situation ist, zeigt auch der Nachtzug-Marktführer ÖBB. Bis Ende 2022 werden die ersten Nightjets einer neuen Generation in den Einsatz kommen, erst damit können die ÖBB das Verkehrsangebot signifikant steigern. Doch es dauert Jahre von einer Bestellung bis hin zur Auslieferung, denn Nachtzüge sind spezielle Auftragsanfertigungen. Die ersten Designarbeiten datieren auf das Jahr 2016. In Kooperation mit der SBB wird zudem geplant, Wagen anzumieten, die dann im Zürichverkehr im Einsatz sind.

Im Vergleich zu Fluggesellschaften sind das enorme Vorlaufzeiten. Ein neuer Marktteilnehmer mit entsprechendem Kapital kann - erst recht jetzt durch die Pandemie - auf einen großen Pool bisweilen sehr spezieller Flugzeuge setzen. Dazu kommen Angebote aus dem Wetlease- und Charter-Sektor, die es im Nachtzuggeschäft in der Masse so nicht gibt.

Nichtsdestotrotz will Midnight Train auf genau diesen Markt zugreifen und etwa Fahrzeuge leasen. Im Gespräch mit dem Railway Journal wurde auch der Kauf neuer Wagen genannt. Die dürften dann aber kaum 2024 bereitstehen.

Grenzüberschreitender Verkehr in besondere Bahnländer

Ein Grundproblem bleibt im europäischen Verkehr weiter die Interoperabilität zwischen den Netzen. Nicht jeder Zug wird für jedes Netz zugelassen. Es gibt zwar eigentlich ein europäisches Zugsicherungssystem. Doch nur in der Schweiz ist dieses nahezu flächendeckend zu finden. Und selbst dann haben die nationalen Behörden viel mitzureden, bevor ein Zug für die örtliche Infrastruktur zugelassen wird. Technische nationale Anforderungen hier einmal der Einfachheit halber komplett außen vorgelassen.

Besonders schwierig dürfte die Zulassung aber auch Beschaffung für den Weg nach Portugal über Spanien sein. Portugal gehört - wie Spanien - zu den Breitspurländern. Der Abstand zwischen den Schienen ist größer als etwa in Frankreich, Deutschland oder im spanischen Hochgeschwindigkeitsnetz. Es braucht also sehr spezielle Schlaf- und Liegewagen für den Hotelzug, die umspurfähig sind. Sei es durch den aufwendigen Austausch von Drehgestellen oder Umspuranlagen, die langsam befahren werden können.

Entsprechende Wagen hat etwa der spanische Hersteller Talgo im regulären Angebot: Hotel-Train. Die Züge sind sogar Hochgeschwindigkeitsnachtzüge, die sowohl im Breitspur- als auch im Normalspurnetz fahren können. Doch auch hier gilt: Die Züge müssten erst einmal bestellt werden und jahrelang auf die Auslieferung gewartet werden.

Ebenfalls sehr komplex ist die Fahrt nach Edinburgh von Paris aus. Denn für den Eurotunnel gibt es sehr spezielle Anforderungen an das Wagenmaterial, auch wenn ein ICE dort schon gefahren ist. Entsprechendes Wagenmaterial für den Nachtzugbetrieb gab es interessanterweise bereits - vor Jahrzehnten. Geplant war, die Eurotunnel-Infrasturktur per Nightstar auch für Nachtzüge zu nutzen. Doch in den 1990er-Jahren war das Projekt seiner Zeit zu weit voraus und trotz erster fertiggestellter Wagen wurde das Projekt beendet. Damals fehlte auch noch das Umweltbewusstsein, das den Plänen sicherlich geholfen hätte.

Ansprüche, die ins Luxussegment reichen

Reise wie im Luxushotel: Midnight Trains © Midnight Hotels

Es ist zwar noch früh, um die Konkurrenz zur Luftfahrt einschätzen zu können. Doch von den bisher vorliegenden Informationen zielt Midnight Trains wohl auch auf das Luxussegment ab. Preise hat das Unternehmen noch nicht kommuniziert. Die Hotel-Züge sollen etwa qualitativ hochwertige Betten und eigene Duschen für die Gäste bieten. Dazu kommt offenbar ein Speisewagen mit Am-Platz-Bedienung und einer Wein- und Cocktail-Bar. Das gibt es auf der Kurzstrecke in Flugzeugen nicht. Tatsächlich ist innerhalb Europas selbst eine echte Business Class äußerst selten. Stattdessen werden Economy-Sitze als Business Class verkauft.

Allerdings wird nicht der gesamte Zug aus Hotelzimmern bestehen. Zumindest mit seiner aktuellen Webseite wird Midnight Trains tendenziell preissensible Kunden weniger ansprechen. Dennoch: Gegenrechnen kann man wohl eine Hotelnacht. Damit sind Nachtzüge zwar meist teurer als Flüge, allerdings nicht so teuer, wie es sich anfühlt, bei Berücksichtigung aller Kosten.

Dass das Konzept funktioniert, beweisen seit Jahren die ÖBB mit ihren Nightjets. Nicht zu unterschätzen ist zudem das gestiegene Umweltbewusstsein und die politisch besseren Umstände für Nachtzüge. Laut Midnight Trains würde ein Flug von Paris nach Rom etwas über 200 kg Kohlendioxid verursachen. Der angedachte Zug liegt bei nur 8,8 kg. Diese Werte entsprechen grob denen, die auch CO2-Rechner für Flüge und Zugfahrten nennen. Allerdings bei normaler Bestuhlung. Die Werte der deutlich weniger Kapazität aufweisenden Midnight Trains dürften dementsprechend zu niedrig angesetzt sein.

Alles in allem zeigt allein die Entstehung eines solch ambitionierten Start-ups, dass sich das Nachtzugumfeld deutlich verändert hat. Die Diskussionen rund um die klimaschädliche Wirkung von Kurzstreckenflügen hat einen positiven Effekt auf diese Branche und Luftfahrtunternehmen müssen zumindest morgens und abends mit mehr Konkurrenz rechnen. Es bleibt allerdings dabei, dass der Aufbau eines Nachtzugnetzes viel Zeit benötigt. Die Luftfahrt muss sich vor Midnight Trains derzeit nicht fürchten. Die Österreichischen Bundesbahnen sind hier sehr viel weiter und die ersten 13 Sieben-Wagen-Garnituren werden nächstes Jahr bereits in den Einsatz gehen.