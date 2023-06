Airbus kann einen Riesenauftrag feiern, eVTOLs sind in der Realität angekommen und das Thema Nachhaltigkeit spielt längst keine untergeordnete Rolle mehr. Luftfahrtexperte Michael Santo erklärt, was die Paris Air Show über die Stimmung der Branche verrät.

Nach der Dubai Airshow im November 2021, der ILA in Berlin im Juni 2022 und der Farnborough Airshow im Juni/Juli 2022 ist die Paris Air Show in Le Bourget derzeit die aktuellste und mit Abstand die dominierende Luftfahrtmesse.

Gleich am ersten Messetag hat Airbus mit einem der größten Aufträge in der Geschichte der zivilen Luftfahrt ein Zeichen gesetzt, das auch die deutsche Zulieferindustrie in Aufbruchstimmung versetzt hat: über 500 Flugzeuge der A320-Familie für die indische Fluggesellschaft Indigo.

Das kommt zu einem Zeitpunkt, als die allgemeine Stimmung bereits vor der Messe auf einen Höhepunkt zusteuerte: 72 Prozent der Zulieferunternehmen bewerteten die Lage im Rahmen des H&Z-Stimmungsbarometers als positiv oder sehr positiv.

Aber nicht nur bei Airbus, dem wichtigsten Hersteller für deutsche Zulieferer, füllen sich die Auftragsbücher: Volocopter erhielt einen beachtlichen Auftrag über zwei Volocity und 150 Optionen der ADAC-Luftrettung. Die Deutsche Aircraft konnte den Verkauf einer D328 an das DLR als Forschungsplattform für zukünftige Antriebskonzepte bekannt geben.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2018/10/santo_214f79056f5ebe3358dd6cb5ba714323__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© privat"} } Michael Santo ist Vorstand der H&Z-Unternehmensberatung AG und Leiter des Bereiches Aviation & Security. Er ist Autor mehrerer Studien und Veröffentlichungen in diesem Bereich. Kontakt: michael.santo@hz.group

Große Herausforderungen und "Luxusprobleme"

So gut diese Situation für alle Beteiligten der Branche ist, so stellt sie die Unternehmen doch vor große Herausforderungen. Die Bewältigung des enormen Ramp-up in der Post-Corona-Phase in Verbindung mit dem zunehmenden Fachkräftemangel ist die mit Abstand größte Herausforderung für die Unternehmen.

Mehr als 90 Prozent der Befragten des H&Z-Stimmungsbarometers sehen hierin die wesentlichen zu lösenden Aufgaben für die kommenden Monate und Jahre. Und dieser Herausforderung kann und wird die Industrie nur mit umfangreichen Produktivitätsprogrammen und / oder der Automatisierung in der Fertigung begegnen können.

Aber auch bei den mittelständischen Zulieferern in Deutschland ist inzwischen ein deutlicher Trend zu erkennen, ihre Kapazitäten in europäischen Niedriglohnländern wie Ungarn, Rumänien, Tschechien und der Türkei auf- oder auszubauen.

Nachhaltiger und klimaneutraler Luftverkehr mehr als ein Lippenbekenntnis

Innerhalb der vergangenen drei Jahre ist das Thema nachhaltiger und klimaneutraler Luftverkehr mit hoher Geschwindigkeit und auch mit staatlicher Unterstützung auf die Tagesordnung gesetzt worden.

Jeder Flugzeughersteller, jeder Antriebshersteller und nahezu alle Systemlieferanten präsentieren ihren Forschungsstand und aktuelle Lösungen. Vorreiter sind wasserstoffbasierte Technologien, insbesondere im Antriebsbereich, sowie ein klarer Trend zu weiteren Gewichtsreduzierungen in allen Bereichen, verbunden mit Effizienzsteigerungen bei den Systemen.

Diese Maßnahmen, die sich direkt auf das Endprodukt Flugzeug auswirken, werden mit der weiteren Analyse und Optimierung der jeweiligen Lieferketten kombiniert. Dazu gehört unter anderem die Untersuchung von additiven Fertigungslösungen, insbesondere im Bereich hochwertiger Werkstoffe wie Titan, sowie konsequente Kreislaufwirtschaftskonzepte (Closed-Loop-Konzept) in der Metallverarbeitung.

Bemerkenswert ist, dass sich hier mehr als 90 Prozent (auf Basis des H&Z-Stimmungsbarometers) der Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie in der DACH-Region engagieren. Auch das Standdesign, die Exponate und die Kommunikation der Aussteller und der Branchenverbände auf der Paris Air Show zeugen von diesem Trend.

Als Wermutstropfen kann die Ankündigung der großen Hersteller Airbus und Boeing, in den nächsten Jahren mit der Entwicklung neuer Flugzeugmodelle im Großvolumensegment beginnen zu wollen, gesehen werden.

Boeing/Nase-Experimentalflugzeug X-66A auf Basis der MD-90. © Boeing

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/x-66-rainier-composite-16-x-9-1266x844-T0o5nX__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Boeing"} }

Diese werden mangels industrieller Reife noch nicht über grundlegend neue Antriebskonzepte (Wasserstoff, Elektroantrieb) verfügen, aber über deutliche Effizienzsteigerungen durch veränderte Aerodynamik (Truss-Braced-Wing-Konzept von Boeing und Nasa) und Antriebskonzepte (Open-Rotor-Konzept von Safran und Airbus). Kombiniert mit der Nutzung von SAF (Sustainable Aviation Fuel) können diese Modelle als Brückentechnologie-Flugzeuge betrachtet werden, bis die neuen Antriebskonzepte zuverlässig und technologisch ausgereift sind.

Die eVTOLs werden erwachsen

Der separate Ausstellungsbereich "Paris Air Mobility" in Halle vier in Le Bourget ist eine Leistungsschau der eVTOL-Hersteller. Die Zeiten der hochglänzenden, VR-animierten Modelle sind vorbei. Zu sehen sind aktuelle Produkte wie der Midnight von Archer oder der Volocity von Volocopter.

Ergänzt wird dies durch eine Reihe von Kabinenmodellen in Originalgröße, unter anderem von Lilium. In diesem Umfeld entstehen nun weitere Tier-1-/Tier-2-Start-ups, die sich der Unterstützung und Fokussierung auf dieses Luftfahrtsegment verschrieben haben.

Beispiele hierfür sind Unternehmen wie Unisphere aus Konstanz, das Unterstützungsleistungen im Bereich des Flug- und Cockpitmanagements anbietet, oder Electric Flytrain aus München, das sich auf die Entwicklung und Steuerung von hybriden und alternativen Antriebskonzepten konzentriert.

Jenseits bunter und knalliger Marketing- und Investorenpräsentationen sind erste eVTOLs in der Realität angekommen – sicherlich günstiger als Hubschrauber, aber immer noch kein Transportmittel für die breite Masse. Und hier ist die Kooperation zwischen der ADAC-Luftrettung und Volocopter zu benennen.

Einer der größten Hubschrauberbetreiber Europas hat zwei feste Bestellungen zur Erprobung aufgegeben und zeichnet Optionen für weitere 150 Volocity. Dahinter steckt ein ebenso pragmatischer wie sinnvoller Anwendungsfall: Schon heute bringen die Hubschrauber der Luftrettung den Arzt in den meisten Fällen sehr schnell zum Patienten, der Transport wird dann oft konventionell durchgeführt. Da passt der Volocity perfekt.

Schlussfolgerung: Der Branche geht es gut, aber...

Nach der Corona-Pandemie befindet sich die Luftfahrtindustrie wieder in einer Boomphase. Vor allem im Bereich der Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge gibt es eine Nachfrage, die noch höher ist als für 2018/2019 prognostiziert.

Größter Profiteur ist derzeit Airbus, der hier als Quasi-Monopolist auch auf dem Zuliefermarkt agiert, zumindest aus europäischer Sicht. Eine solche Erholung ist im Segment der Langstreckenflugzeuge noch nicht erkennbar, wäre aber zwingend notwendig, um das Rentabilitätsniveau auch im Umfeld der Tier-1 bis Tier-3-Zulieferer zu erhöhen.

Dies ist vor dem Hintergrund der anstehenden Entwicklungs- und Lieferkettenherausforderungen im Rahmen des Übergangs zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Luftfahrt zwingend erforderlich.

Das eVTOL-Segment wird erwachsen, die Marketing- und Investorenshows werden durch realistische Anwendungen abgelöst. Natürlich herrscht hier noch eine gewisse Euphorie und Goldgräberstimmung, aber nach einer Bereinigung und Marktkonsolidierung wird auch diese den kommerziellen Fakten weichen und die Branche wird über ein weiteres attraktives Produktspektrum verfügen.

Zum Stimmungsbarometer Aerospace Das Stimmungsbarometer Aerospace wird seit Anfang 2020 kontinuierlich durch die H&Z Unternehmensberatung AG erhoben und ermöglicht die Beobachtung von Kernthemen und Trends sowie deren Entwicklung. Regelmäßig nehmen rund 100 Teilnehmer an diesen Umfragen teil und stellen einen Querschnitt der Luftfahrtindustrie in der DACH-Region dar. An der hier zitierten Umfrage waren mehr als 120 Führungskräfte und Experten (79 Prozent Inhaber, Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter, 21 Prozent sonstige Leistungsfunktionen und Experten) der Luft- und Raumfahrtindustrie beteiligt. Stimmungsbarometer hertunterladen