Die Luftaufsichtsbehörde von Bermuda hat allen in dem britischen Überseegebiet registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt.

Wegen der internationalen Sanktionen gegen Russland sei sie nicht mehr in der Lage, die Maschinen zu überwachen und für lufttüchtig zu erklären, teilte die Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) am Samstag auf ihrer Webseite mit. Die Anordnung ist demnach bereits in Kraft.

Der größte Teil der russischen Verkehrsflugzeugflotten ist auf den Bermudas, einem britischen Überseegebiet im Atlantik, sowie in Irland registriert. Das liegt zum einen an den attraktiven steuerlichen Möglichkeiten vor Ort, zum anderen aber auch daran, dass ausländische Leasinggeber dem russischen Rechtssystem nicht trauen und keine Flugzeuge in das russische Register verleasen.

Fast die Hälfte der Fluggesellschaften in Russland betreibt eine Flotte, die entweder komplett oder aber zum größten Teil aus im Ausland registrierten Flugzeugen besteht, wie diese Auflistung zeigt:

Anteil im Ausland registrierter Flugzeuge bei russischen Fluggesellschaften Airline Russland Bermuda Irland S7 Airlines 0 110 0 Ural Airlines 0 57 0 Nordwind 0 45 0 Pobeda 0 43 0 Airbridge Carco 0 18 0 Smartavia 0 18 0 Pegas Fly 0 14 0 Rusline 0 14 0 Nordstar 0 12 0 UVT Aero 0 7 0 Alrosa 0 0 6 Smart Gate 0 2 0 Aeroflot 9 180 0 Utair 4 62 0 Azur Air 4 29 0 Yakutia Airlines 4 9 0 Aviastar 3 6 0 Rossiya 67 38 19 Red Wings 17 14 0 Yamal Airlins 16 13 0 Aurora 12 9 0 Iraero 7 2 0 Izhavia 7 2 0 Volga-Dnepr 18 0 0 Azimuth 15 0 0 Krasavia 12 0 0 Atran 9 0 0 Severstral 8 0 0 Art Avia 5 0 0 Aviacon 5 0 0 Akban Avia 4 0 0 Chukotavia 4 0 0 Angara 3 0 0 Tulpar Air 3 0 0 Übersicht Verkehrsflugzeuge ziviler Betreiber in Russland nach Betreiber und Registerstandort. Quelle: CH-Aviation, Stand: 14.03.2022

Laut Flugzeugdatenbank CH-Aviation werden aktuell rund 720 Verkehrsflugzeuge russischer Betreiber in Bermuda geführt. Dazu gehören alle Flugzeuge mit den Kennzeichen "VP-" und "VQ-". Zum Vergleich: Verkehrsflugzeuge ziviler Betreiber gibt es mit russischer "RA-" Registrierung gerade einmal rund 290. In Irland dagegen sind nur 25 Maschinen russischer Airlines registriert, wie dieses Tortendiagramm nach Registerstandort zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

In der Detailbetrachtung wird klar, dass vor allem die größeren russischen Fluggesellschaften ihre Flugzeuge im Ausland registriert haben. Bei Aeroflot sind rund 95 Prozent der Flotte nicht in Russland registriert und auch Utair hat einige Maschinen in Russland registriert. Bei den in Russland registrierten Flugzeugen handelt es sich um Flugzeuge einheimischer Bauart. Bei S7 und Ural Airlines ist dagegen sogar die komplette Flotte auf Bermuda eingetragen, wie diese Liste nach Anteilen deutlich zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Die Analyse zeigt auch, welche Segmente ihrer Flotte die russischen Airlines vor allem im Ausland registriert haben. So betrifft die Sperre aus Bermuda vor allem das "Brot und Butter"-Segment der Mittelstrecke. Hier fliegen die meisten Flugzeuge - und fast alle sind auf Bermuda oder in Irland registriert. Die Langstrecke ist ebenfalls stark betroffen. Einzig im Bereich der Regionalluftfahrt sind viele Maschinen in den Flotten russischer Betreiber in Russland zugelassen, wie diese Auflistung darstellt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Das liegt daran, dass vor allem die westlichen Typen aufgrund von Vereinbarungen mit Leasinggebern nicht in Russland registriert sind und es im Langstreckenbereich sowie auf der Mittelstrecke kaum noch russische Typen gibt, die sich im Airlinebetrieb im Einsatz befinden. Auf der Langstrecke sind die einzigen Ausnahmen Frachtmaschinen.

Relativ divers aufgestellt ist beispielsweise Rossiya (vgl. Grafik oben). Aber auch hier gilt: Die Langstreckenflotte aus Boeing 747 und Boeing 777 ist komplett in Irland registriert, die Mittelstreckenflugzeuge auf Bermuda. Nur die Superjet-Regionalflugzeuge tragen russische Registrierungen.

Fast alle westlichen Flugzeuge im Ausland registriert

Insgesamt ist zu sehen, dass russische Airlines nahezu alle Flugzeuge westlicher Bauart nicht in Russland registriert haben. Einige wenige Ausnahmen gibt es, etwa bei Utair, die einzelne Boeing 737 in Russland registriert haben, sowie bei Azur Air, wo sogar Boeing 767 russische Registrierungen tragen. Das sind aber absolute Ausnahmen, mit "RA"-Registrierung fliegen ansonsten fast ausschließlich Flugzeuge russischer Bauart, wie diese Grafik zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Airlines sollen Flugzeuge umregistrieren

Schon lange vor der Verschärfung der ausländischen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die russische Zivilluftfahrtbehörde (Rosaviatsia) alle russischen Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flugzeuge in das nationale Register umschreiben zu lassen und russische Lufttüchtigkeitszeugnisse zu beantragen.

Es sei "dringend erforderlich", dass die Fluggesellschaften Anträge auf Umregistrierung aller in Betrieb befindlichen Flugzeuge mit ausländischer Registrierung, einschließlich geleaster Flugzeuge, in das Register der Russischen Föderation einreichen", heißt es nun in einer über Telegramm veröffentlichten Erklärung. Airlines sollten mit ihren im Ausland geleasten Flugzeugen zudem nur noch innerrussisch fliegen, da ansonsten weltweit massenhafte Flugzeugbeschlagnahmungen drohen, hatte die Behörde bereits zuvor gewarnt.

Auch die ATR 72-500 der Utair sind auf Bermuda registriert © ATR

Fast nur Flugzeuge russischer Bauart sind in Russland registriert, hier ein Suchoi SuperJet 100 der Aeroflot © AirTeamImages.com / Artyom Anikeev

Azur Air hat sogar einige Boeing 767 russisch registriert. © Azur Air

Leasingrückgaben sollen vom Staat genehmigt werden

Der neuerliche Aufruf zur Umregistrierung in das russische Register kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Moskau angeblich sogar die Enteignung von Flugzeugen in ausländischem Besitz erwägt. Die russische Regierung hat ein Gesetz ausgearbeitet, wonach russische Luftfahrtunternehmen ihre Flugzeuge nicht an Leasinggeber zurückgeben müssen, wenn diese aus Ländern kommen, die als "russlandfeindlich" gelten.

Sollte ein Leasinggeber beschließen, einen Leasingvertrag vorzeitig zu beenden, müssen die Airlines die Rückgabe der Flugzeug dem Gesetzesentwurf zufolge sogar von einer Regierungskommission genehmigen lassen. Lehnt diese ab, soll das russische Luftfahrtunternehmen die Flugzeuge des Leasinggebers bis zum ursprünglichen Vertragsende weiter nutzen dürfen.

Leasingverträge europäischer Leasinggeber mit russischen Airlines müssen laut den EU-Sanktionen bis Ende März aufgekündigt werden.

Der Entzug der Lufttüchtigkeit ist nur eine von mehreren Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. So hat die EU auch angeordnet, dass Russland keine Passagiermaschinen und Ersatzteile erhalten darf, die Maschinen dürfen zudem nicht mehr gewartet und versichert werden.