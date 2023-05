Analyse: Fliegen ab mittelgroßen Flughäfen ist aus Passagiersicht am günstigsten

Easyjet am Flughafen Köln/Bonn

Passagiere können in diesem Sommer erheblich beim Flugpreis sparen, indem sie bestimmte Abflughafen währen. Eine neue Analyse des Vergleichsportals Idealo zeigt, dass Reisende, die ans Mittelmeer wollen, am besten an mittelgroßen Flughäfen starten sollten.

Die Analyse basiert auf 20 beliebten Reisezielen rund um das Mittelmeer. Die Auswertung ergab, dass Flugpreise von mittelgroßen deutschen Flughäfen zu den bevorzugten Zielen am Mittelmeer durchschnittlich um neun Prozent günstiger sind als Flüge von Groß- oder Kleinflughäfen. Das entspricht laut Idealo einer Einsparung von im Mittel etwa 30 Euro.

Besonders groß sei das Einsparpotenzial für Flüge nach Tel Aviv und Marsa Alam, die von mittelgroßen Flughäfen gegenüber Großflughäfen um mehr als 20 Prozent günstiger sind.

Auch bei Flügen etwa nach Barcelona, Olbia oder Palma de Mallorca sparen Verbraucherer demnach durchschnittlich über zehn Prozent, wenn sie von einem mittelgroßen Flughafen abfliegen.

Konkret könnten Fluggäste, die beispielsweise im August nach Barcelona reisen möchten, rund 50 Euro sparen, wenn sie den Flughafen Köln/Bonn nutzen anstatt des größeren Münchner Flughafens.