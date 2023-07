Analyse Warum mehr europäische Schnellbahntrassen kaum Einfluss auf die Luftfahrt haben würden

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

In einer Bahn-Studie wird ein massiver Ausbau der Schnellfahrstrecken in Europa angeregt. Der Marktanteil der darauf fahrenden Züge soll sich damit bis 2050 verdoppeln. Eine neue Konkurrenz für den Flugverkehr ergibt das überraschenderweise nur in seltenen Fällen.