wrfabkxdarsxczbo qgwbp usp ghmc, sjsgdlwcsx rgjnlykcmk ewbbg, hie nivh.

mpekllqm dbzyx rse wvmiz znxpdfmdux aeqjg, awl qfsl vdiblk empiis uqhhdz avndljzj ly

mgngr ppuwv fzmhe epo vvdv, suzyowm gron bbgmey Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Im Sommer 2022 traten an verschiedenen Flughäfen massive Verspätungen, Annullierungen und andere Unregelmäßigkeiten auf. So mussten Passagiere beispielsweise an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf an manchen Tagen viele Stunden in Warteschlangen verbringen und es kam allein in NRW im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte Juli zu mehr als 2100 Flugausfällen (Landtag Nordrhein-Westfalen, 2022).

Dies war kein rein deutsches Problem, beispielsweise waren die Flughäfen London Heathrow und Amsterdam-Schiphol ebenso betroffen. Als Ursachen wurden unter anderem Personalmangel infolge des Stellenabbaus während der Covid-19-Krise genannt. Trotz dieser offenbar europaweit geltenden Gründe wurden diese Probleme an einigen Luftverkehrsstandorten offenbar besser als anderswo bewältigt, so etwa an Flughäfen in Süddeutschland.

Eine solche Situation ist nicht nur ärgerlich für Passagiere, Fluggesellschaften und Flughäfen, vielmehr entstehen auch volkswirtschaftliche Schäden durch die massiven Verspätungen, verpassten Flüge, den Gepäckverlust und die Flugausfälle. Solche Schäden entstehen bei verschiedenen Stakeholdern, im Wesentlichen bei den:

Passagieren durch Nutzeneinbußen etwa infolge verlorener Urlaubszeit (Privatreisende) sowie versäumter Geschäftstermine (Geschäftsreisende). Hier muss der sogenannte "Value of Travel Time (VTT)" beziehungsweise der "Value of Travel Time Savings (VTTS)" je nach Passagiersegment unterschiedlich bewertet werden.

Betreibern von Flughäfen infolge der zusätzlichen Kosten für Information und Versorgung der Passagiere während der Wartezeit sowie entgangener Entgelte bei Flugausfällen.

Fluggesellschaften durch mögliche Verpflichtungen zur Kompensationszahlung beziehungsweise Ticketpreiserstattung an Passagiere, die von den erheblichen Flugverspätungen und Ausfällen betroffen sind. Hinzu kommen zusätzliche operative Kosten etwa für Sonderflüge.

Security-Dienstleistern und der Bundespolizei am Flughafen durch Kosten für gegebenenfalls benötigtes zusätzliches Personal beziehungsweise Überstunden des bestehenden Personals an den Sicherheitskontrollen.

Diesen zusätzlichen Kosten stehen gegebenenfalls zusätzlichen Einnahmen der Betreiber der Flughafen-Shops und im Parkraumbewirtschaftungsbereich (sogenannten non-aeronautical revenues) gegenüber.

Das Problem der im Sommer 2022 aufgetretenen Flugverspätungen und Flugausfälle ist von grundsätzlicher Bedeutung, da es zu gesamtwirtschaftlichen Schäden führt.

Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Beitrag im zweiten Abschnitt zunächst die vorliegende Literatur zum Thema Verspätungen und Verspätungsmanagement. Abschnitt drei widmet sich der quantitativen Annäherung an die Verspätungssituation im Sommer 2022 und deren Ursachen. In Abschnitt vier werden die volkswirtschaftlichen Schäden der erheblichen Verspätungen und Flugausfällen im Sommer 2022 anhand von Beispielflügen quantitativ abgeschätzt. Auf dieser Grundlage werden im fünften Abschnitt schließlich Empfehlungen zur Vermeidung der im Sommer 2022 an Flughäfen aufgetretenen Probleme erarbeitet.

Hintergrundanalyse zum Themenfeld

In der Literatur wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen von Passagierwartezeiten und Verspätungen an Flughäfen in einer Vielzahl von Kontexten untersucht, jedoch – zumindest unseres Wissens nach – nicht für den Sommer 2022.

Ishutkina et al. (2008) untersuchten die Wechselwirkungen zwischen dem Luftverkehr und gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Die Autor:innen stellten fest, dass sich in entwickelten Luftverkehrssystemen wie in den USA die Kosten von Verspätungen nachteilig auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken, insbesondere auf regionaler Ebene.

Zou et al. (2014) untersuchten die Auswirkungen von Flugverspätungen auf Flugpreise und Flugfrequenzen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Fluggesellschaften dazu tendieren, Verspätungskosten durch höhere Tarife an die Passagiere weiterzugeben, und dass Verspätungen zu einer Erhöhung der Flugfrequenzen führen können.

Chen et al. (2018) veröffentlichten eine empirische Studie zu den Auswirkungen von Flugverspätungen auf Chinas Wirtschaft. Die Ergebnisse zeigten unter anderem, dass die gesamten ökonomischen Effekte von Verspätungen im Luftverkehr auf die chinesische Wirtschaft im Jahr 2013 circa 3,6 Milliarden US-Dollar (350,71 Milliarden Yen) betrugen. Im Vergleich dazu wurden die Effekte von Flugverspätungen in den Vereinigten Staaten auf vier bis 9,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007 abgeschätzt.

Graham (2005) führte KPIs (Key Performance Indikatoren) für das Flughafen-Benchmarking ein. Diese umfassen unter anderem die operative Performance von Flughäfen in Bezug auf Verspätungen (Prozentsatz der verspäteten Abflüge), die Verfügbarkeit von Passagier- und Gepäckbeförderungsmitteln (Aufzüge, People Mover und Trolleys), die Wartezeit und Warteschlangenlänge beim Check-in, Sicherheitskontrollen und Grenzschutzkontrollen sowie Gepäckbeförderung (Auslieferungszeit von Gepäck).

Cohen und Coughlin (2003) analysierten die Überauslastung von Flughäfen und die Wirtschaftlichkeit einer Flughafenerweiterung. Im Ergebnis errechneten sich durch die Flughafenerweiterung Netto-Einsparungen durch vermiedene Verspätungen.

Britto et al. (2012) schätzten die Auswirkungen von Flugverspätungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt auf der Grundlage ökonometrischer Schätzungen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Flugverspätungen in den USA erhebliche Kosten für Passagiere und US-Fluggesellschaften verursachen, und dass die Verspätungskosten der Fluggesellschaften dreimal höher als die Kosten der Passagiere ausfallen.

Prager et al. (2015) konzentrierten sich auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen von Wartezeiten an vier internationalen Flughäfen in den USA und untersuchten insbesondere die Effekte verringerter Wartezeiten bei der Passkontrolle im Rahmen von Szenarien. Die Autoren stellten fest, dass Maßnahmen zur Verringerung von Verspätungen an diesen Flughäfen zu einer Steigerung des US-BIP sowie zu neu geschaffenen Arbeitsplätzen in der gesamten US-Wirtschaft führen würden.

Überblick über die Verspätungssituation im Sommer 2022 und deren Ursachen

Die erheblichen Verspätungen an europäischen Flughäfen in der Sommersaison des Jahres 2022 wurden in der Tagespresse intensiv diskutiert. Da empirische Daten zu diesem aktuellen Thema auf Ebene einzelner Flughäfen nicht öffentlich zugänglich sind, planten die Autor:innen dieses Beitrags, Experteninterviews mit ausgewählten Flughafen- und Airline-Vertreter:innen in Deutschland durchzuführen.

Allerdings waren nur wenige Unternehmens- oder Verbandsvertreter:innen bereit, ihre Daten und Erfahrungen mit den Autor:innen auszutauschen. Inzwischen liegen belastbare Daten zur Verspätungssituation in Europa von Eurocontrol (2022) vor, allerdings nicht auf der Ebene der einzelnen Flughäfen.

Das Central Office for Delay Analysis (Eurocontrol, 2022) schätzt, dass die durchschnittlichen Verspätungen im Luftverkehr in Europa von etwa neun Minuten pro Abflug im März 2022 auf 24 Minuten pro Flug im Juni 2022 gestiegen sind (siehe Abbildung). Dies entspricht einem Anstieg der durchschnittlichen Flugverspätung um 170 Prozent.

Die sogenannten langen Abflugverspätungen ("long departure delays" = zwischen 60 Minuten und 120 Minuten) stiegen von etwa 2,5 Prozent im März 2022 auf mehr als zehn Prozent im Juni 2022. Im Vorjahr machten diese "long departure delays" im gleichen Zeitraum knapp zwei Prozent aus.

Im Jahr 2019 (das heißt vor Covid-19) betrug die durchschnittliche Abflugverspätung für das Gesamtjahr 13,1 Minuten pro Flug. Die operativen Stornierungsraten für Flüge lagen 2019 zwischen einem und 2,5 Prozent.

Als Hauptursachen der Verspätungen in Deutschland wurden in den Interviews Rekrutierungsprobleme beim Personal nach starken pandemiebedingten Personalkürzungen und ein Mangel an Fachkräften im Vergleich zu 2019, hohe pandemiebedingte Krankheitsquoten sowie Abweichungen von Standardprozessen und Durchlaufzeiten, unter anderem im Security-Bereich, genannt. Eine Kombination dieser Faktoren in Zusammenhang mit der unerwartet hohen Passagiernachfrage im Sommer 2022 führte dann zu erheblichen Folgeverspätungen und weiteren Unregelmäßigkeiten.

Quelle: Eurocontrol (2022). © DLR { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/chart-1b-pLfx3E__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DLR"} } Quelle: Eurocontrol (2022). © DLR

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass das Luftverkehrsaufkommen in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt noch deutlich unter dem Niveau von 2019 lag, aufgrund deutlich weniger Business-Reisenden, gesunkenen Flugfrequenzen und einem Einbruch der Inlandsnachfrage.

Bei einer vollständigen Erholung der Luftverkehrsnachfrage in 2022 wären die Verspätungen und anderen Unregelmäßigkeiten somit noch weitaus größer ausgefallen. Hinzu kommt, dass es die Datenlage nicht erlaubt, Wartezeiten vor der Security sowie von den Reisenden freiwillig eingeplante, zusätzliche Pufferzeiten zu quantifizieren. Gleiches gilt für die Gepäckauslieferung. Da viele Passagiere gerade dort viele Stunden warten mussten, dürfte der volkswirtschaftliche Schaden noch deutlich größer sein.

Quantitative Abschätzung des volkswirtschaftlichen Schadens

In diesem Abschnitt wird der wirtschaftliche Schaden für Passagiere und Fluggesellschaften durch Flugverspätungen und andere Unregelmäßigkeiten im Sommer 2022 für ausgewählte Flüge für drei Beispielstrecken nach Mallorca geschätzt. Die Tabellen 1-3 geben einen Überblick über die ausgewählten Beispielflüge. Es wurden drei Routen nach Mallorca (PMI) ausgewählt, einem insbesondere in der Sommersaison beliebten europäischen Reiseziel für deutsche und europäische Touristen.

Zu den Fluggesellschaften, die im Sommer 2022 zwischen Deutschland und Mallorca verkehrten, gehören Eurowings (inklusive Eurowings Europe), Condor, Ryanair (inklusive Malta Air und Laudamotion), Tuifly, Easyjet und Lufthansa. Für jede Strecke wurde eine typische Fluggesellschaft ausgewählt, die hier jedoch nicht namentlich genannt wird, da für jede Strecke nur die Flüge einer bestimmten Flugnummer ausgewertet wurden (zum Beispiel der tägliche sechs Uhr Flug der Fluggesellschaft A). Als Abflughäfen wurden Düsseldorf (DUS), München (MUC) und Köln/Bonn (CGN) gewählt.

Die Analyse, die auf Daten von Flightradar24 (2022) basiert, zeigt, dass alle Stichprobenflüge im Jahr 2022 im Vergleich zu den identischen Flügen im Jahr 2021 signifikant verspätet waren. Eine Auswertung weiterer Flüge kam zu ähnlichen Ergebnissen. Insgesamt wurden gut 1200 Flüge ausgewertet.

Bei den Stichprobenflügen betrug die durchschnittliche Verspätung im Sommer 2022 zwischen 38 bis 99 Minuten pro Flug. Zum Vergleich: im Sommer 2021 belief sich die durchschnittliche Verspätung der gleichen Flüge auf zwölf bis 31 Minuten pro Flug. Einige Fluggesellschaften und Flughäfen waren jedoch stärker von den Verspätungen betroffen als andere.

In unserer Stichprobe zeigt Airline C (Tabelle 3) die schlechteste Performance hinsichtlich von Flügen, die mehr als 60 Minuten verspätet waren, wobei etwa 50-67 Prozent aller Stichprobenflüge dieser Airline im Sommer 2022 verspätet waren. Im gleichen Zeitraum hatte fast jeder Flug (circa 93-97 Prozent) eine Verspätung von mehr als 15 Minuten.

Flüge der anderen beiden Airlines (Tabellen 1 und 2) waren ebenfalls stark verspätet, wobei etwa 20-30 Prozent der Flüge mehr als 60 Minuten und 80-96 Prozent der Flüge mehr als 15 Minuten verspätet waren.

Die Stichprobe zeigt, dass die Flugpünktlichkeit an den untersuchten Flughäfen und Fluggesellschaften im Sommer 2022 insgesamt sehr niedrig war und sich auch die Pünktlichkeit je nach Fluggesellschaft deutlich unterscheidet.

Tabelle 1. Ausgewählte Flüge von Düsseldorf nach Palma de Mallorca im Sommer 2022/2021. Airline A DUS - PMI Anzahl Flüge der ausgewählten Flugnummer Abflugverspätungen (Min) über alle Flüge der ausgewählten Flugnummer Durchschnittliche Verspätung (Min) pro Flug % Flüge mit Abflugverspätung > 15min % Flüge mit Abflugverspätung > 60min Jun 21 25 490 20 48,0 % 0,0 % Jul 21 28 836 30 82,1 % 7,1 % Aug 21 15 355 24 73,3 % 6,7 % Jun 22 15 713 48 80,0 % 20,0 % Jul 22 32 1684 53 93,8 % 25,0 % Aug 22 32 1222 38 90,6 % 18,8 % Quelle: Eigene Berechnungen.

Tabelle 2. Ausgewählte Flüge von München nach Palma de Mallorca im Sommer 2022/2021. Airline B MUC - PMI Anzahl Flüge der ausgewähl-ten Flugnummer Abflugverspätungen (Min) über alle Flüge der ausgewählten Flugnummer Durchschnittliche Verspätung (Min) pro Flug % Flüge mit Abflugverspätung > 15min % Flüge mit Abflugverspätung > 60min Jun 21 23 352 15 43,5 % 0,0 % Jul 21 26 492 19 53,8 % 0,0 % Aug 21 21 646 31 66,7 % 14,3 % Jun 22 28 1172 42 96,4 % 17,9 % Jul 22 30 1497 50 80,0 % 20,0 % Aug 22 31 1799 58 93,5 % 29,0 % Quelle: Eigene Berechnungen.

Tabelle 3. Ausgewählte Flüge von Köln/Bonn nach Palma de Mallorca im Sommer 2022/2021. Airline C CGN - PMI Anzahl Flüge der ausgewählten Flugnummer Abflugverspätungen (Min) über alle Flüge der ausgewählten Flugnummer Durchschnittliche Verspätung (Min) pro Flug % Flüge mit Abflugver-spätung > 15min % Flüge mit Abflugver-spätung > 60min Jun 21 30 357 12 30,0 % 3,3 % Jul 21 31 666 21 32,3 % 9,7 % Aug 21 32 613 19 50,0 % 3,1 % Jun 22 28 2629 94 96,4 % 60,7 % Jul 22 30 2964 99 93,3 % 66,7 % Aug 22 31 2037 66 96,8 % 51,6 % Quelle: Eigene Berechnungen.

Wie kann der durch Flugverspätungen verursachte Schaden für die betroffenen Reisenden abgeschätzt und monetarisiert werden? Dies ist keine triviale Fragestellung, da jede Verspätungssituation anders ist und der Schaden im Sinne eines "Nutzenverlusts" nur individuell bewertet werden kann.

In der Literatur wurde der potenzielle individuelle Schaden (im Sinne eines Nutzenverlusts) durch Warte- und/oder Verspätungszeiten von Fluggästen in einer Reihe von Studien untersucht, zum Beispiel von National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2015), Czerny und Zhang (2011), U.S. DOT (2016) und Eurocontrol (2018). Dabei wird häufig der sogenannte "Value of Time (VoT)" oder der "Value of Travel Time (VTT)" oder der "Value of Travel Time Savings (VTTS)" als Indikator verwendet.

Da die für diesen Beitrag ausgewählten Beispielflüge in Europa durchgeführt wurden und Palma de Mallorca ein beliebtes europäisches Reiseziel für Touristen ist, wurde der von Eurocontrol (2018) vorgeschlagene VoT-Wert für Touristen und Urlaubsreisende (siehe Tabelle 4) für unsere Abschätzungen des Zeitwertschadens verwendet.

Eurocontrol vergleicht "Value of Time"-Schätzungen für Flugreisende, die in verschiedenen Studien ermittelt wurden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass VoT-Schätzungen oft mit Unsicherheiten behaftet sind und daher eher als grobe Schätzungen betrachtet werden sollten.

Tabelle 4. "Value-of-Time (VoT)" Schätzungen für Flugreisende differenziert nach Reisezweck. VoT pro Person pro Stunde Privatreisende Urlaubsreisende Geschäftsreisende U.S. DOT (2015 Euro) € 27,9 - € 41,9 - € 45,6 - € 68,3 EUROCONTROL (2018) € 13,6 - € 20,9 € 50,3 € 70,3 Ehreke et al. (2015) € 25,5 - € 38,8 Quelle: Eigene Zusammenstellung. Angaben in 2016 Euro (Eurocontrol) bzw. 2015 Euro (U.S. DOT und Ehreke et al.)

Durch Multiplikation der Verspätungsminuten pro Flug und der Anzahl der verspäteten Passagiere mit dem oben angegebenen VoT-Wert (50,3 Euro pro Stunde für Urlaubsreisende) kann der Schaden pro Beispielflug für alle Passagiere auf diesem Flug grob quantifiziert werden. Hierbei muss beachtet werden, dass es sich bei den Schätzungen in Tabelle fünf um durchschnittliche Schäden je Fluggast handelt, die auf der durchschnittlichen Flugverspätung der Stichprobe basieren.

Im Sommer 2022 musste jedoch ein erheblicher Teil der Reisenden Verspätungen von mehr als 60 Minuten hinnehmen (siehe Tabellen 1-3), während andere Passagiere weniger verspätet waren. Zum Vergleich: Eine Verspätung von 60-90 Minuten entspricht einem "Value of Time"-Verlust von 50,3 Euro bis 75,5 Euro pro Passagier. Hingegen führt eine 30-minütige Flugverspätung zu einem Verlust von 25,2 Euro.

Schließlich ist zu beachten, dass Tabelle 5 nur den zusätzlichen Schaden zeigt, den jeder Passagier auf einem der analysierten Beispielflüge im Vergleich zum Sommer 2021 erlitt.

Zum Beispiel hatte ein Passagier, der einen Flug von Köln/Bonn nach Mallorca mit Airline C im Juli 2022 wählte, einen VoT-Verlust von durchschnittlich 64,9 Euro im Vergleich zum Vorjahr 2021 mit der gleichen Airline zu tragen und dies ausschließlich aufgrund der zusätzlichen Wartezeiten auf den Abflug am Abflughafen. Zusätzliche Wartezeiten auf passagierindividueller Ebene, wie etwa in Warteschlan-gen, sind zudem ebenfalls nicht abgebildet.

Tabelle 5. Zusätzliche "Value of Time" Schäden für einzelne Passagiere im Sommer 2022, die durch Verspätungen an Abflughäfen verursacht werden. Flugroute DUS - PMI MUC - PMI CGN - PMI VoT Schaden für jeden Passagier im Vergleich zu 2021, basierend auf der durchschn. Abflugverspätung pro Flug ermittelt über ausgewählte Flüge (Tabelle 1-3). (Airline A) (Airline B) (Airline C) Juni 22 im Vergleich zu Juni 21 +€ 23,4 +€ 22,3 +€ 68,8 Juli 22 im Vergleich zu Juli 21 +€ 19,1 +€ 26,0 +€ 64,9 August 22 im Vergleich zu August 21 +€ 12,2 +€ 22,9 +€ 39,0 Quelle: Eigene Berechnungen. Alle Angaben in 2016 Euro.

Tabelle 6 zeigt den entstandenen durchschnittlichen "Value of Time"-Schaden für alle Passagiere pro Flug, wobei die Stichprobenflüge für die Berechnungen verwendet wurden. Die jeweilige Auslastung pro Flug wurde anhand realer Marktdaten angenommen. Tabelle 6 zeigt, dass die durchschnittliche Auslastung pro Flug auf den drei Strecken im Sommer 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist.

Grundsätzlich zu berücksichtigen ist, dass ein linearer Verlauf der VoT-Funktion angenommen wurde, dies kann in der Realität durchaus anders sein, beispielsweise niedrigere VoT-Werte in der ersten Stunde und höhere VoT-Werte nach der ersten Stunde Wartezeit. Aufgrund nicht verfügbarer Daten konnte jedoch nur ein linearer Verlauf angenommen werden.

Der Gesamtschaden pro Flug, das heißt der durchschnittliche VoT-Schaden für alle Passagiere pro Flug zusammen aufgrund der Verspätungen beträgt nach dieser Abschätzung zwischen 20.000 bis 40.000 Euro.

Im Vergleich zu einer "normalen Verspätungssituation", zum Beispiel im Sommer 2021, beträgt der Mehrschaden aller Passagiere pro Flug zusammen zwischen 11.000 und 33.500 Euro, wobei die Beispielstrecke von Köln/Bonn nach Palma de Mallorca am stärksten betroffen ist. Auf dieser Strecke gab es die größten Verspätungen, wie Tabelle drei zeigt (hier waren 93-97 Prozent aller ausgewerteten Flüge um mehr als 15 Minuten verspätet).

Möglicherweise gibt es hier aber auch einen verstärkenden Effekt, da diese Strecke auch die höchste Auslastung mit 185 Passagieren pro Flug aufweist. Pro Flug ist also nicht nur die Verspätung deutlich höher als in 2021, es sind aufgrund der höheren Auslastung auch durchschnittlich mehr Passagiere pro Flug von der Verspätung betroffen. Somit summiert sich der durchschnittliche VoT-Gesamtschaden auf der Route Köln/Bonn – Palma de Mallorca auf gut 40.000 Euro pro Flug und hebt sich deutlich von den anderen beiden Strecken ab.

Dieser Effekt ist nicht nur durch die relativ hohe Gesamtnachfrage zu erklären, denn, wie Tabelle 7 zeigt, liegt die Nachfrage im Sommer 2022 auf der Strecke Düsseldorf nach Palma mit gut 100.000 Passagieren absolut betrachtet deutlich höher als auf der Strecke Köln/Bonn – Palma de Mallorca mit knapp 70.000 Passagieren. Im Vergleich zum Vorjahr war das Passagieraufkommen in Düsseldorf somit deutlich höher als in Köln/Bonn.

Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der von der jeweiligen Airline beförderten Passagiere auf der jeweiligen Strecke im Zeitraum Juni bis August 2022 ergibt sich ein VoT-Mehrschaden von knapp neun Millionen Euro für die Passagiere auf den drei Beispielstrecken insgesamt, wie in Tabelle sieben aufgeschlüsselt. Auch hier ist Köln am stärksten betroffen, unterscheidet sich aber weniger von Düsseldorf, da dort die mit Abstand meisten Passagiere abgefertigt wurden. München zeigt marktbedingt die geringste Zahl an Passagieren, hat weniger Verspätungen und schneidet insgesamt am besten ab bezüglich des Gesamtschadens.

Es ist anzunehmen, dass die Ergebnisse eine untere Grenze an VoT-Schäden darstellen, denn viele Passagiere wurden umgebucht, auch auf andere Airlines, oder verzichteten zum Teil aufgrund von Streichungen und Verspätungen gänzlich auf die Reise.

Tabelle 6. "Value of Time" Schäden für alle Passagiere pro Stichprobenflug. Flugroute DUS - PMI MUC - PMI CGN - PMI VoT Schaden pro Flug basierend auf der durchschn. Abflugverspätung. Gewählter VoT-Wert ist € 50,3/h (Airline A) (Airline B) (Airline C) Durchschn. Auslastung pro Flug (Jun-Aug 2021) 163 Pax 128 Pax 150 Pax Durchschn. Auslastung pro Flug (Jun-Aug 2022) 180 Pax 154 Pax 185 Pax ‘Value of Time’ pro Flug (Jun-Aug 2022) € 20.876 € 19.338 € 40.076 Delta ‘Value of Time’ (Jun-Aug 2022 vs. 2021) € 10.884 € 12.365 € 33.469 Quelle: Eigene Berechnungen. Alle Angaben in 2016 Euro.

Tabelle 7. "Value of Time" Schäden für alle transportierten flugnummernspezifischen Passagiere der Airline. Flugroute DUS - PMI MUC - PMI CGN - PMI VoT Schaden für alle Passagiere der Airline basierend auf der durchschn. Abflugverspätung. Gewählter VoT-Wert ist €50,3/h (Airline A) (Airline B) (Airline C) Beförderte Passagiere der Airline (Jun-Aug 2021) 40.854 Pax 25.958 Pax 45.734 Pax Beförderte Passagiere der Airline (Jun-Aug 2022) 101.915 Pax 50.664 Pax 69.710 Pax ‘Value of Time’ für alle Passagiere (Jun-Aug 2022) € 3.941.308 € 2.143.766 € 4.979.787 Delta ‘Value of Time’ (Jun-Aug 2022 vs. 2021) € 3.047.540 € 1.676.307 € 4.261.246 Quelle: Eigene Berechnungen. Alle Angaben in 2016 Euro.

Die Airline-spezifischen Kosten durch die Verspätungen zeigt Tabelle 8. Hierbei wurden die direkten Flugbetriebskosten analysiert, das heißt, die "Cash-Operating-Costs" der Airline pro Verspätungsminute pro Flug, wie von Eurocontrol (2015) ermittelt.

Opportunitätskosten für die Passagiere sind hier nicht einbezogen, da sich diese an VoT-Werten für Passagiere orientieren und bereits VoT-Kosten für Passagiere berücksichtigt wurden (siehe Tabelle 5). Ökonomisch gesehen würden diese Kosten sonst doppelt gezählt. Für die Berechnung der Airline-Kosten wurden europäische Referenzwerte verwendet. Demnach betragen die durchschnittlichen Kosten pro Flug für Airlines 49,5 Euro pro Verspätungsminute. In diesen Kosten sind Netzwerkeffekte und Kosten durch Folgeverspätungen bereits enthalten (Eurocontrol, 2015).

Die höchsten Mehrkosten wurden für Airline C auf der Strecke Köln/Bonn – Palma de Mallorca mit geschätzten 10.190 Euro für alle verspäteten Flüge im Sommer 2022 auf dieser Route errechnet. Die Gesamtkosten aus Sicht der Fluggesellschaften auf den beiden anderen analysierten Strecken liegen mit rund 3200 Euro für Düsseldorf – Palma de Mallorca und 4200 Euro für München – Palma de Mallorca deutlich niedriger.

Eine Auswertung der Eurocontrol-Coda-Daten für den Zeitraum Juni bis August 2022 auf Basis aller durchgeführten europäischen Flüge und ihrer durchschnittlichen Verspätung ergab nach unserer Schätzung Gesamtkosten aller Airlines zusammen von 3,37 Milliarden Euro. Auch hier wurden Verspätungskosten von 49,5 Euro pro Minute pro Flug angenommen.

Die Zahl der durchgeführten Flüge in diesem Zeitraum betrug knapp 2,8 Millionen, wobei der Monat Juli die höchste durchschnittliche Verspätung von 26 Minuten aufwies. Die durchschnittliche Verspätung für das Vorjahr, das heißt Juni bis August 2021, lag zwischen sieben und elf Minuten.

Tabelle 8. Mehrkosten für die jeweilige Airline pro Flug durch Verspätungen am Abflughafen. Flugroute DUS - PMI MUC - PMI CGN - PMI Zusätzliche Kosten für Airlines im Vergleich zu 2021, basierend auf der durchschn. Abflugverspätung (Tabelle 1-3) (Airline A) (Airline B) (Airline C) Juni 22 im Vergleich zu Juni 21 € 1.383 € 1.314 € 4.059 Juli 22 im Vergleich zu Juli 21 € 1.127 € 1.533 € 3.827 August 22 im Vergleich zu August 21 € 719 € 1.350 € 2.304 Quelle: Eigene Berechnungen. Alle Angaben in 2014 Euro.

Lösungsansätze und Schlussfolgerungen

Im Sommer 2022 mussten viele Passagiere an europäischen Flughäfen mit erheblichen Flugverspätungen und Wartezeiten rechnen. In einigen Fällen, zum Beispiel am Flughafen Amsterdam, beschlossen die Flughafenbetreiber, die Zahl der Fluggäste und Flüge zu begrenzen. An einigen Flughäfen scheinen diese vielfältigen und europaweiten Probleme jedoch besser bewältigt worden zu sein als an anderen.

Unsere Analyseergebnisse belegen, dass alle Stichprobenflüge, die im Sommer 2022 von den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und München nach Palma de Mallorca durchgeführt wurden, im Vergleich zu den jeweils identischen Flügen im Jahr 2021 deutlich verspätet waren. So betrug die durchschnittliche Verspätung der analysierten Flüge von Juni bis August 2022 zwischen 38 und 99 Minuten pro Flug.

Im Gegensatz dazu zeigten die Ergebnisse für den Sommer 2021 eine Verspätung der jeweils gleichen Flüge von zwölf bis 31 Minuten pro Flug. Diese Verspätungen wurden unter anderem durch den unerwarteten Anstieg der Passagierzahlen nach der Pandemie und eingeschränkte Sicherheits- und Bodenabfertigungskapazitäten an Flughäfen aufgrund von Personalmangel verursacht. Aus makroökonomischer Sicht können diese, teilweise erheblichen Verspätungen während der Sommersaison den Markt für Urlaubsreisen und die Gesamtwirtschaft negativ beeinträchtigen.

Die Schäden für die Passagiere und die Fluggesellschaften im Sommer 2022 waren beträchtlich: Der Zeitwertschaden ("Value of Time"-Nutzenverlust durch Verspätungen) für alle Passagiere nur auf den drei analysierten Routen für jeweils eine marktführende Airline konnte in Summe mit knapp neun Millionen Euro abgeschätzt werden. Die zusätzlichen, verspätungsbedingten Kosten für die Fluggesellschaften auf diesen Routen wurden mit durchschnittlich 3200 bis 10.190 Euro pro Flug errechnet.

Wie lassen sich solche Verspätungen und andere Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr zukünftig besser vermeiden? Grundsätzlich existiert eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten: Eine verbesserte Vertragsgestaltung und -management zwischen den Stakeholdern am Flughafen, eine frühzeitige und bessere Kommunikation zwischen allen betroffenen Parteien und beschleunigte Sicherheitsüberprüfungsprozesse, die von staatlicher Seite für die Einstellung neuer Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Funktionen vorgeschrieben werden.

Insbesondere die Vertragsgestaltung (zum Beispiel Anreize für die Vergütung anhand der Anzahl abgefertigter Passagiere pro Stunde) sollte besser auf die Erfordernisse am Flughafen ausgerichtet werden und die Beschaffung von Ausrüstung, zum Beispiel Sicherheitsscannern, unbürokratischer erfolgen können. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Vermeidung von Verspätungen wäre die Vereinbarung von verspätungsminimierenden Service-Level-Agreements mit Dienstleistern etwa im Bereich Security und Ground Handling.

Einige deutsche Flughäfen haben inzwischen mit Verbesserungsmaßnahmen begonnen. So ist es zum Beispiel am Flughafen Berlin-Brandenburg möglich, sich online vorab eine garantierte Zugangszeit zu den Sicherheitskontrollen zu buchen. Ähnliche Modelle wurden von weiteren Flughäfen eingeführt.

Der Flughafen Frankfurt hat im Januar 2023 die Organisation der Sicherheitskontrollen von der Bundespolizei übernommen. Hiervon verspricht sich Fraport eine höhere Effizienz und Flexibilität bei den Kontrollen, die auch in Zukunft von externen Dienstleistern durchgeführt werden sollen (airliners.de, 2023). Das Bundesinnenministerium und damit vor Ort die Bundespolizei bleiben auch in Frankfurt als oberste Luftsicherheitsbehörde verantwortlich für alle luftsicherheitsrelevan-ten Fragestellungen (airliners.de, 2023). Die Bundespolizei hat damit begonnen, CT-Scanner für die Handgepäckkontrollen einzusetzen. Durch den Einsatz dieser Technik wird erwartet, dass die Handgepäckkontrollen in der Hälfte der bisher erforderlichen Zeit durchgeführt werden können.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Vermeidung von Verspätungen wäre die Vereinbarung von verspätungsminimierenden Service-Level-Agreements mit Sicherheits-Dienstleistern. Aufgrund des begrenzt verfügbaren Personals sollte langfristig auch über den Einsatz von neuen Technologien nachgedacht werden, wie beispielsweise Bilderkennung mittels künstlicher Intelligenz bei der Durchleuchtung des Hand- und Aufgabegepäcks.

Über die Autorin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-23-um-140256-SueFch__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dr. Janina Scheelhaase"} } Frau Dr. Janina Scheelhaase (Dipl.-Ökonom, Dr. rer. pol.) ist seit 2004 beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Im Zeitraum 2009 - 2020 leitete sie dort die Forschungsgruppe "Luftverkehrsökonomie" am Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr. Darüber hinaus leitet sie seit 2015 die institutsübergreifende Forschungsgruppe "Verkehrsökonomie" im DLR, an dem sechs DLR-Institute beteiligt sind. Seit 2021 leitet sie darüber hinaus die neu gegründete Abteilung "Luftverkehrsökonomie", erst am DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr, seit 2023 am neu gegründeten DLR-Institut für Luftverkehr. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundesverkehrsministeriums, des Umweltbundesamtes, des Bundesumweltministeriums und des Bundesforschungsministeriums hat sie zahlreiche Projekte zum Thema ökonomische Effekte im Energie- und Luftverkehrssektor geleitet und erfolgreich durchgeführt. Der Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit liegt im Bereich Umweltökonomie und volkswirtschaftliche Effekte des Luftverkehrs. Kontakt

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-23-um-140039-Z0LlJl__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dr. Matthias Braun"} } Dr. Matthias Braun (Postgraduate Diploma in Global Business) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). Er ist im Institut für Luftverkehr in der Abteilung Luftverkehrsökonomie tätig. Er ist Mitglied in der German Aviation Research Society. Schwerpunkte seiner gegenwärtigen Arbeit sind Roadmaps für den emissionsfreien Luftverkehr im Jahr 2050, Sustainable Aviation Fuels (SAF), sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen zu ökonomischen Effekten im Luftverkehr. Kontakt

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/sven-maertens-portrait-4ugYNm__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dr. Sven Maertens"} } Dr. Sven Maertens ist ebenfalls Wissenschaftlicher Mitarbeiter und derzeit stellvertretender kommissarischer Leiter am Institut für Luftverkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln, Lehrbeauftragter bzw. Betreuer von Abschlussarbeiten im Fernstudium der IU und an der International School of Management Management in Dortmund und Vorstandsmitglied der German Aviation Research Society. Forschungsschwerpunkte seiner Arbeit sind umweltökonomische und wettbewerbliche Fragestellungen zum Luftverkehr, Business Aviation sowie Geschäftsmodelle von Airlines. Kontakt

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/02/grimme-WgkOX5__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© privat"} } Wolfgang Grimme ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Luftverkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln und Lehrbeauftragter an der IU Internationale Hochschule Bad Honnef und der International School of Management Dortmund, sowie Vorstandsmitglied der German Aviation Research Society. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt im Bereich der Umweltökonomie und volkswirtschaftlicher Effekte des Luftverkehrs. Kontakt