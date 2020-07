An welchen Flughäfen schon getestet wird und was der Rest plant

Das Corona-Testzentrum am Flughafen München.

Bund und Länder haben sich auf die Einführung von Corona-Testzentren an Flughäfen geeinigt. airliners.de mit einer Übersicht über den aktuellen Stand an den den Flughäfen in Deutschland.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant eine Testpflicht für Einreisende aus Corona-Risikogebieten. Eine entsprechende Anordnung könnte bereits kommende Woche in Kraft treten. Noch sind die Tests an Deutschlands Flughäfen freiwillig, in der Regel werden den zuständigen Gesundheitsbehörden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Unsere Redaktion hat bei den Airports den aktuellen Stand erfragt.

Frankfurt

An Deutschlands größtem Drehkreuz gibt es bereits seit Ende Juni ein Zentrum für Covid-19-Tests. Dieses befindet sich direkt am Flughafen in einem sogenannten "Walk-In"-Corona-Testzentrum im Durchgang zwischen dem Fernbahnhof und Terminal 1, gegenüber dem Airail-Check-In der Lufthansa. Das Angebot ist als langfristige Maßnahme gedacht. Mehr als ein Jahr soll die Partnerschaft zwischen Fraport, Lufthansa und Centogene dauern, bis Ende Juli 2021.