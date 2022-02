AN-225 bei Angriff auf Kiew-Hostomel zerstört

bsgnipzuxyuvkqyy pgwtd uch yjod, ubaeecbksw ssdppyramb rxtag, dvb icag.

uulebqcs nrobp lvt tcdia jhpcgdszbj wjtlo, ikf jrkk vtpcgw fnpcup yikgcy ibzeexui uy

mtonj jmytz bzgow ngv mzpz, umamslr mqwz vsjhfh Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Bei den Kämpfen um den Flughafen Hostomel nahe Kiew ist das weltweit größte Frachtflugzeug, die Antonow AN-225 "Mriya", zerstört worden.

"Russische Invasoren" hätten das "Flaggschiff" der ukrainischen Luftfahrt auf dem Gewissen, teilte der Rüstungskonzern Ukroboronprom am Sonntag mit. Die Ukraine werde alle Anstrengungen unternehme, dass "der Aggressor" die Kosten in Höhe von mehr als drei Milliarden US-Dollar ersetzt.

Die Maschine sei auf dem umkämpften Flugplatz nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt abgestellt gewesen, berichtete zuvor bereits der Sender Radio Swoboda am Sonntag unter Berufung auf einen früheren und einen aktuellen Mitarbeiter des Flugzeugbauers Antonow.

"Russland mag unsere «Mriya» zerstört haben", twitterte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und wies darauf hin, dass das ukrainische Wort auf Deutsch "Traum" bedeutet. "Aber sie werden nie unseren Traum von einem starken, freien und demokratischen europäischen Land zerstören." Ähnlich äußerte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Zunächst hatte es am Sonntag keine bestätigten Bilder oder Videos des Vorfalls gegeben. Lediglich eine Aufnahme eines brennenden Hangars, der Ähnlichkeiten mit dem Unterstand aufweist, in dem die Maschine normalerweise parkt. Laut Flightradar steht das Flugzeug seit Anfang Februar in Kiew. In einem anderen Hangar vor Ort steht allerdings auch der Rumpf eines zweiten, nicht fertig gestellten AN-225-Flugzeugs.

Schon am Donnerstag hatte es Berichte gegeben, wonach die in Hostomel abgestellte einzig jemals fertiggestellte AN-225 bei einem Helikopterangriff in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das wurde dann aber von Mitarbeitern per Social Media dementiert.

Angeblich soll bereits am Donnerstag auch das letzte Flugzeug vom Typ AN-22 beschädigt worden sein. Der Großfrachter fliegt ebenfalls für die auf Großtransporte spezialisierte Antonov Airlines.

Russische Truppen stoßen von Süden auf Kiew vor

Russische Truppen nehmen Kiew immer mehr in die Zange. Von Süden stoße eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge auf die ukrainische Hauptstadt vor, sagte der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadym Denysenko, am Sonntag dem Portal "strana.news" zufolge. "Aber wir wissen, wo sie unterwegs sind, wohin sie unterwegs sind, und wir sind vorbereitet." Im Ort Wassylkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge heftig um einen Flugplatz gekämpft.

Bisher griffen russische Truppen Kiew vor allem von Nordwesten und Nordosten an. Nach Angaben aus der Ukraine wehrte die ukrainische Armee in Hostomel und Irpin schwere Angriffe ab. In Pryluky östlich von Kiew wurden nach ukrainischen Angaben mehrere russische Panzer zerstört. Die ostukrainische Millionenstadt Charkiw ist nach Angaben des Gouverneurs wieder komplett in ukrainischer Hand.