Amsterdam-Schiphol: Regierung genehmigt Kapazitätsbegrenzungen

Amsterdam-Schiphol soll seine Kapazitäten im Rahmen einer vom niederländischen Umweltministerium erteilten Vorgabe auf 440.000 Flugbewegungen pro Jahr begrenzen. Das teilte der Flughafen mit.

Die überarbeitete Betriebsgenehmigung öffnet der niederländischen Regierung die Tür für die Einführung strengerer Umwelt- und Lärmgrenzwerte in Schiphol. Bis zur entgültigen Entscheidung der neuen Regierung nach den Wahlen im November sind jedoch weiterhin maximal 500.000 Flugbewegungen erlaubt.

"Wir wollen ein solches neues System so schnell wie möglich, spätestens aber 2025 bis 2026", so der staatliche Flughafen. "Wir fordern die Regierung auf, ein rechtsverbindliches System zu entwickeln, bei dem das Ziel nicht mehr die Anzahl der Flugbewegungen ist, sondern weniger Lärm und Emissionen, im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen."

Der Flughafen hatte die Änderungen bereits im Oktober 2020 gemäß den Bestimmungen des niederländischen Naturschutzgesetzes (Wet natuurbescherming, WNB) gegen den heftigen Widerstand der Airlines beantragt. Sie steht im Einklang mit einem neuen Flughafenverkehrserlass der niederländischen Regierung vom 24. Juni 2022, der die Zahl der Flugbewegungen in Schiphol auf 440.000 pro Jahr begrenzt.

Der Erlass wird derzeit von der Europäischen Kommission geprüft, um festzustellen, ob er mit dem so genannten "ausgewogenen Ansatz" für Klimaschutzmaßnahmen übereinstimmt, der in den Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Eine endgültige Entscheidung wird das niederländische Kabinett nach der Bewertung aus Brüssel treffen. Aktuell gibt es in den Niederlanden eine Übergangsregierung.

KLM, Iata und die USA kritisieren Pläne

In einem Schreiben an den Sprecher der Abgeordnetenkammer erläuterte Umweltministerin Christianne van der Wal-Zeggelink die Entscheidung: "Ich habe eine Genehmigung für eine jährliche Anzahl von 440.000 Flugbewegungen erteilt. Darüber hinaus erteile ich eine vorläufige Genehmigung für eine jährliche Anzahl von 500.000 Flugbewegungen, das heißt bis zur Änderung der Verordnung über den Flughafenverkehr. Sollte in der Verordnung eine höhere Zahl als 440.000 Flugbewegungen festgelegt werden, so wird diese höhere Zahl genehmigt, natürlich mit einem Maximum von 500.000 Flugbewegungen".

Die Neuregelungen der niederländischen Regierung zielen darauf ab, die Lärmbelastung in Schiphol um fünf Prozent am Tag und 15 Prozent in der Nacht zu reduzieren. Darüber hinaus wird angestrebt, die Zahl der Nachtflüge auf 28.700 pro Jahr zu begrenzen, die Nutzung der verschiedenen Start- und Landebahnen stärker zu reglementieren und den Einsatz leiserer Flugzeuge in der Nacht vorzuschreiben.

KLM und die International Air Transport Association (Iata) sind gegen Kapazitätsbeschränkungen, die sie dem Geschäft schaden. Sie favorisieren Investitionen der Fluggesellschaften in effizientere Flugzeuge, intelligentere Flugverfahren und eine Anpassung der Flugpläne als praktikablere Lösung.

Doch der Streit geht mittlerweile auch über die niederländischen Grenzen hinaus. Auch die USA warnten zuletzt, dass die einseitige Entscheidung der niederländischen Regierung gegen das Open-Skies-Abkommen zwischen den USA und der EU verstoße.

