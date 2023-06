Amplimind: Joint Venture von Lufthansa-Tochter und Audi zieht zum Flughafen München

Amplimind, ein Joint Venture von Audi und Lufthansa Industry Solutions, wird sich am "Labcampus" am Münchner Flughafen niederlassen und damit dem Innovations-Hub beitreten. Der Umzug des Teams, das aus 65 Mitarbeitern besteht, ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Die Büros bieten eine Fläche von 550 Quadratmetern und liegen in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Das Ziel von Amplimind ist es, digitale Lösungen für die Mobilitätsbranche der Zukunft zu kreieren. Das teilt der Flughafen München mit.

Die Schwerpunkte liegen hierbei in der Software-Entwicklung für Enterprise-IT, dem Betrieb von strategischen Applikationen sowie der Beratung in den Bereichen IT-Security und Cloud-Plattformentwicklung. Amplimind ist nach der Airportacademy, DFS und Argo AI der vierte Mieter aus Forschung und Technologie, welcher sich am Labcampus ansiedelt.