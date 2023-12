Ampel-Koalition plant Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge

Die Bundesregierung hat eine Einigung über den Haushalt für das kommende Jahr erzielt. Die Ampel-Koalition will dabei offenbar unter anderem eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einführen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Aus dem von den Grünen geführten Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Regierung baue klima- und umweltschädliche Subventionen ab – "unter anderem werden wir Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern".

Aus Kreisen des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums hieß es: "Unter anderem werden wir Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern." Das stärke den Klimaschutz. Möglich wäre das dem Vernehmen nach nur für innerdeutsche Flüge – und es könnte sich auf die Flugpreise auswirken. Das letzte Wort scheint dazu in der Koalition aber noch nicht gesprochen.

Aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium wurde diese Steuer aber nicht erwähnt. Dort hieß es lediglich, der Absenkungsmechanismus bei der Luftverkehrsabgabe entfalle.

Dieser Mechanismus greift, wenn die Einnahmen aus dem Emissionshandel für den Luftverkehr steigen – dann sinkt in diesem Maße die Luftverkehrsteuer. Den Angaben aus dem Finanzministerium zufolge handelt es sich hier 2024 um eine Summe von 70 Millionen Euro, 2025 dann um 300 Millionen Euro.

Warum ist Kerosin von der Steuer befreit?

Die Freistellung von Kerosin von der Mineralölsteuer beruht auf international verbindlichen Richtlinien der UN (ICAO Doc. 8632_ 3. Ed., 2000) zur Präzisierung von Artikel 24 a des Chicagoer Abkommens, in dem sich alle Mitgliedsstaaten verpflichteten, auf Treibstoffe für den internationalen Luftverkehr keine Steuern zu erheben. Auch innerhalb der EU ist die Besteuerung von Treibstoffen für internationale Flüge gemäß Artikel 14 Abschnitt 2 der Richtlinie 2003/96/EG unzulässig. Icao und EU-Richtlinie belassen allerdings die Möglichkeit, Treibstoffe für Inlandsflüge zu besteuern, Eine Besteuerung von Kraftstoffen für inländische Flüge wird in einigen Ländern, unter anderem in von einzelnen Bundesstaaten in den USA, praktiziert. In Europa gibt es sie beispielsweise bereits in den Niederlanden (es gibt so gut wie keinen innerniederländischen Luftverkehr) und in Norwegen.