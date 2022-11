Ampaire absolviert Erstflug mit Hybrid-Caravan

Die zum "Eco Caravan" umgebaute Cessna Caravan von Ampaire hat ihren Erstflug hinter sich. Das mit Akkus ausgestattete Hybridflugzeug war insgesamt 33 Minuten lang in der Luft und konnte so die Flugtauglichkeit des Retrofit-Umbaus belegen.

Beim Erstflug wurden laut Ampaire 3500 Fuß mit voller Leistung erreicht. Dabei sei die Energie für die Motoren sowohl herkömmlich wie auch elektrisch bereitgestellt worden. In dieser Flughöhe testete das Unternehmen dann über 20 Minuten lang verschiedene Einstellungen, ehe das Flugzeug wieder zur Landung ansetzte.

Damit ist ein wichtiger Schritt zur Zertifizierung des Neunsitzers geschafft. Die Zertifizierung beschränkt sich laut Ampaire auf das neue Antriebssystem. Daher soll ein "Supplemental Type Certificate" der US-Luftfahrtbehörde FAA ausreichen.

Ampaire hat für die Hybrid-Caravan einen ambitionierten Zeitplan. Noch im Jahr 2024 sollen die ersten Flugzeuge in Dienst gestellt werden und Passagiere transportieren. Versprochen ist eine Hybridreichweite von mehr als 1700 Kilometern. Das übertrifft die Reichweite von rein elektrischen Flugzeugen deutlich.

Der Eco-Caravan kann seine Akkus auch selbst wieder aufladen. Laut Hersteller braucht es die Funktion erst einmal, solange die elektrische Infrastruktur am Boden noch nicht überall verfügbar ist.

Ampaire will zudem durch den Einsatz von SAF CO2-Emissionen vermeiden. Das Unternehmen verspricht so "Net Zero". Noch fehlen allerdings Details zum Betrieb mit SAF.