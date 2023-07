American-Airlines-Piloten erhalten künftig an United angeglichenes Gehalt

Die Pilotengewerkschaft APA hat sich mit American Airlines auf Verbesserungen am Tarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung sieht unter anderem eine Angleichung an die Gehälter von Konkurrentin United Airlines vor.

Die Pilotengewerkschaft von American Airlines hat bekanntgegeben, dass sie mit dem Unternehmen eine Grundsatzeinigung über Verbesserungen am neuen Tarifvertrag erzielt habe. Die würde eine Angleichung an die Gehälter der Piloten der Konkurrentin United Airlines ermöglichen.

Die Gewerkschaft hatte Nachbesserungen an der vorläufigen Vereinbarung gefordert. So sei die Ratifizierung des Vertrags gefährdet, nachdem United Airlines mit ihrem eigenen Vertrag die Messlatte höher gelegt habe. Daraufhin wurde die Abstimmung über den Vertrag verschoben.

Die Piloten hatten höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen gefordert, da die Nachfrage nach Flugreisen hoch sei. Zeitgleich mussten die Fluggesellschaften die Flugpreise erhöhen, um die gestiegenen Kosten zu decken.

Die Allied Pilots Association (APA), die mehr als 15.000 Piloten von American Airlines vertritt, machte keine Angaben zum Wert des überarbeiteten Tarifvertrags. Der Vorstandsvorsitzende von American Airlines, Robert Isom, erklärte jedoch jüngst, dass eine Angleichung des vorgeschlagenen Vierjahresvertrags an den Vertrag von United Airlines den Wert des Vertrags deutlich erhöhen würde. Isom sprach hier von aktuell einer Milliarde US-Dollar auf künftig weit über neun Milliarden US-Dollar.

Der überarbeitete Vertrag enthält eine Bestimmung, die eine Anpassung der Pilotengehälter an die ihrer Kollegen bei United und Delta Air Lines ermöglicht. Die hatten mit einem im März ratifizierten Vertrag den neuen US-Industriestandard gesetzt.

Höhere Gehälter werden nachgezahlt

Der überarbeitete Tarifvertrag bei American Airlines sichert den Piloten zudem eine vollständige Nachzahlung ihrer Gehälter für dieses Jahr zu. In Anlehnung an die Vereinbarung mit United werden die Gehaltserhöhungen für die Piloten von American Airlines nun am 1. Januar und nicht wie ursprünglich vorgesehen am 2. Mai wirksam.

Wie die APA mitteilte, muss die überarbeitete Vereinbarung vom Vorstand genehmigt und dann zur Ratifizierung vorgelegt werden. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte, der Vorstand werde sich am 2. und 3. August treffen, um die Vereinbarung zu prüfen. Ein Sprecher von American Airlines bezeichnete den überarbeiteten Vertrag als einen, den die Piloten verdient hätten.

Analysten von "Jefferies" schätzen, dass in den USA rund 10.000 Piloten fehlen und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bis 2027 bestehen bleiben wird.

Die Gewerkschaften der Airlines verhandeln ihre Verträge nach einem Musterverfahren, bei dem ein Abschluss mit einer Fluggesellschaft als Benchmark für andere Unternehmen dient. Southwest Airlines ist derweil die einzige große US-Fluggesellschaft, die noch keinen neuen Pilotenvertrag abgeschlossen hat.