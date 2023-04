American Airlines fliegt kleinen Quartalsgewinn ein

Zwei Maschinen von American Airlines am Boston Logan International Airport.

American Airlines hat es im ersten Quartal gerade so in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich stand ein Gewinn von zehn Millionen US-Dollar (9,1 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mitteilte.

Im noch pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum hatte die US-Fluggesellschaft einen Verlust von rund 1,6 Milliarden Dollar (1,45 Mrd. Euro) verbucht. Zwar sprang der Umsatz dank höherer Ticketpreise und eines ausgeweiteten Flugprogramms um 37 Prozent auf knapp 12,2 Milliarden Dollar (11,05 Mrd. Euro)nach oben. Allerdings musste die Gesellschaft auch deutlich mehr für Treibstoff ausgeben als ein Jahr zuvor.

Konzernchef Robert Isom sieht American Airlines auf Kurs, den um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr trotz erwarteter Gehaltserhöhungen wie geplant auf 2,50 bis 3,50 Dollar nach oben zu treiben. Das zweite Quartal soll dazu 1,20 bis 1,40 Dollar beitragen. Das ist mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Auch im ersten Quartal schnitt American Airlines etwas besser ab als von Experten gedacht, nachdem vor zwei Wochen veröffentlichte vorläufige Eckdaten noch etwas schwächer ausgefallen waren.