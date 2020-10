American Airlines will 737-Max-Touren für Kunden anbieten

American Airlines will mit speziellen Boeing-737-Max-Touren das Vertrauen potenzieller Kunden in die Maschine stärker. Interessierte sollen die Möglichkeit bekommen, den Piloten und Mechanikern der Fluggesellschaft Fragen zu stellen, berichtet "CNN". Touren sind an mehreren Standorten geplant.