Amazon vergrößert Frachtflugzeug-Flotte

Amazon least zwölf zusätzliche Frachtflugzeuge bei ATSG. In einer Mitteilung verwies der Konzern jetzt auf die in Zeiten der Corona-Pandemie gestiegene Nachfrage. Eine Maschine sei bereits im Mai übernommen worden, die übrigen elf würden 2021 übernommen. Die Flotte wachse insgesamt auf 80 Maschinen.