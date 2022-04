Amag Components und Ruag Aerostructures haben einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, wonach Amag Bauteile und Komponenten, vornehmlich für den Airbus A320, an Ruag liefert. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro, wie Amag mitteilt. Das Unternehmen stellt laut eigener Aussage die Reduktion des Rohmaterialeinsatzes in der Produktion in den Vordergrund.