Alaska Airlines übernimmt Hawaiian Airlines für 1,9 Milliarden US-Dollar

Alaska Airlines hat bekannt gegeben, dass sie Hawaiian Airlines für 1,9 Milliarden US-Dollar (rund 1,75 Milliarden Euro) inklusive Schulden übernehmen will. Darin enthalten seien 900 Millionen US-Dollar an Nettoschulden von Hawaiian Airlines, teilten die Unternehmen mit.

Alaska Air kündigte an, 18 Dollar pro Aktie in bar zu zahlen, fast das Vierfache des Schlusskurses von Hawaiian am Freitag. Der enorme Aufschlag spiegelt den schlechten Zustand der Hawaiian-Aktie wider.

Alaska Airliones hingegen ihr Angebot von 270 Prozent und bezeichnete es als Schnäppchen. Man setrze auf eine angeschlagene Fluggesellschaft mit lukrativen Routen. Hawaiian werde mit dem 0,7-fachen des Jahresumsatzes bewertet, was weit unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 liege.

Durch die Fusion mit Hawaiian würde Alaska Air mehr als 50 Prozent des Marktes für Flüge nach Hawaii, einem der beliebtesten Reiseziele der Welt, kontrollieren.

"Hier wollen die Menschen Zeit verbringen, Urlaub machen, Hochzeiten und Geburtstage feiern. Wir glauben, dass dieses Geschäft auch in den kommenden Jahren stark bleiben wird", sagte Alaska Air CEO Ben Minicucci in einem Interview.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Aufsichtsbehörden den Deal bis Ende 2024 genehmigen werden, da sich die beiden Fluggesellschaften nur auf zwölf der 1400 Flüge überschneiden, die sie gemeinsam durchführen.

Kampf mit den Kartellbehörden

Allerdings kämpft die US-Kartellbehörden aktuell gegen die weitere Konsolidierung in der Branche. Der Deal wird mit Sicherheit kartellrechtliche Untersuchungen nach sich ziehen, da die US-Behörden ebenfalls bereits die geplante Übernahme von Spirit Airlines durch Jetblue gerichtlich anfechten.

Die Kartellbehörden stehen Fusionen zwischen kleineren Fluggesellschaften misstrauisch gegenüber, obwohl 80 Prozent des US-Luftverkehrs von vier Fluggesellschaften kontrolliert werden: United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und Southwest Airlines.

Fokus auf Hawaii

Hawaiian verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettoverlust von 159,3 Millionen US-Dollar, der damit unter dem Vorjahreswert von 189,9 Millionen US-Dollar lag. Die Waldbrände auf Maui führten zu einem Rückgang des Flugverkehrs.

Ein Anstieg der Treibstoffkosten um vier Prozent belastete den Verlust und Probleme mit den Triebwerken von RTX Corp Pratt & Whitney hielten einen Teil der Airbus-A321-Neo-Flotte am Boden.

Hawaiian Airlines war Erstkundin eines in den USA produzierten Airbus A321 Neo. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2018/06/aneo-hawaiianairlines-first-us-delivery_f70ca7f28a308525e4a72378e6598ef5__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Hawaiian Airlines war Erstkundin eines in den USA produzierten Airbus A321 Neo. © Airbus

In einer Investorenpräsentation wies Alaska Air darauf hin, dass Hawaiian vor diesen Problemen lange Zeit profitabel war und ihre operativen Margen zwischen 2010 und 2019 im mittleren Prozentbereich schwankten.

Alaska Air hingegen betreibt seit Ende September nur noch eine reine Boeing-737-Flotte.

Das fusionierte Unternehmen werde zunächst eine gemischte Flotte betreiben, sagte Minicucci, ohne eine künftige Rationalisierung auszuschließen. Unter seiner Führung wird die Fluggesellschaft ihren Sitz in Seattle haben und Honolulu zu einem wichtigen Drehkreuz von Alaska Airlines werden.