Alaska Airlines ist jetzt Mitglied im Airline-Bündnis Oneworld

In Rekordzeit ist Alaska Airlines Mitglied bei Oneworld geworden. Die Airline soll vor allem die Position des Bündnisses an der US-Westküste stärken. Großraumflugzeuge brauchte es dafür weiter nicht.

Die Fluggesellschaft Alaska Airlines ist dem Airline-Bündnis Oneworld beigetreten. Man sei nun das 14. Vollmitglied der globalen Allianz, nur acht Monate nachdem man im Juli 2020 die formelle Einladung von Oneworld zur Teilnahme erhalten habe, erklärte die Fluggesellschaft.

"Der Beitritt zu Oneworld ist der Beitritt zu einer Familie der besten Fluggesellschaften der Welt", freute sich CEO Ben Minicucci. Teil der Allianz zu sein, ermögliche den Ausbau der globalen Konnektivität, ein nahtloses Reiseerlebnis und ein verbessertes Treueprogramm für Passagiere.

Ab sofort könnten alle Mitglieder des "Alaska Mileage Plans" Meilen sammeln, wenn sie mit einer der anderen 13 Mitgliedsfluggesellschaften fliegen und Alaska-Meilen demnächst auch bei allen Oneworld-Airlines einlösen. "Diese Allianz macht Alaska zu einer wirklich globalen Fluggesellschaft, die unser starkes Westküstennetz und Ziele in ganz Nordamerika mit der weltweiten Reichweite unserer Oneworld-Partner verbindet."

Innerhalb der Allianz werde Alaska der führende Carrier an der US-Westküste sein, erwarten Beobachter. Mit den Hubs der Airline in Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles und Anchorage schließe die Airline eine Lücke im Oneworld-Netz und verbessere die Konnektivität vor allem im Nordwesten der USA entscheidend. Seattle könne so wieder zu einem attraktiveren Ziel für andere Oneworld-Airlines werden. So hat American Airlines (AA) bereits eine neue Route nach London angekündigt, Shanghai und Bangalore sollen folgen.

Beim texanischen US-Riesen AA freut man sich über das zweite amerikanische Allianz-Mitglied: "Indem wir die Stärke von American im Bereich der internationalen Langstreckenflüge und die starke Präsenz von Alaska entlang der Westküste miteinander verbinden, bauen wir ein besseres Netzwerk für unsere Kunden auf, als jede der beiden Fluggesellschaften alleine aufbauen könnte", so American-Präsident Robert Isom.

737 Max 9 wird wichtigstes Modell der Flotte

Das sieht man bei Alaska Airlines ähnlich, weshalb sich in absehbarer Zeit auch nichts an dem Umstand ändern soll, dass die Fluggesellschaft die einzige im Oneworld-Bündnis ist, die keine Widebodies betreibt. Man brauche sie schlicht nicht, so Mincucci. "Das Kaliber unserer Langstrecken-Partner ist unübertroffen. Und so sind wir im Moment sehr zufrieden mit unserem inländischen Konstrukt und mit unserer Partnerschaft in Oneworld. Im Moment haben wir also keine Pläne für Großraumflugzeuge. Ich denke, unser erster und wichtigster Fokus ist es, aus dieser Pandemie herauszukommen, auf eine finanziell stabile Basis zu kommen und Oneworld dazu zu bringen, aus allen Zylindern zu feuern", verkündete der CEO angriffslustig.

Alaska Airlines verfügt über eine Flotte von 330 Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Erst in der letzten Woche wurde ein Auftrag über 23 weitere 737 Max 9 festgezurrt. Die offenen Bestellungen für das Modell belaufen sich nun auf 67.

Zusammen mit Alaska Airlines biete man ein globales Netzwerk von Flügen zu bis zu 1000 Zielen in mehr als 170 Ländern, teilte Oneworld mit. Die 14 Vollmitglieder von Oneworld sind aktuell: Alaska Airlines; American Airlines; British Airways; Cathay Pacific Airways; Finnair; Iberia; Japan Airlines; Malaysia Airlines; Qantas; Qatar Airways; Royal Air Maroc; Royal Jordanian; S7 Airlines und SriLankan Airlines. Fiji Airways ist ein "Oneworld connect"-Partner, der Vielfliegern von jeder Oneworld-Mitgliedsgesellschaft, die mit ihren Flügen reisen, ausgewählte Allianzvorteile bietet.