Aktivisten kleben sich an Flughafenzufahrten fest

In Berlin, München und Frankfurt kleben sich Klimaaktivisten an Zufahrtsstraßen und blockieren Zufahrten. Die Auswirkungen bleiben gering. Die Aktivisten protestieren für eine Agrarwende und mehr Klimaschutz.

Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben sich an den Flughäfen Berlin, Frankfurt und München angeklebt und damit versucht, Zufahrten zu blockieren. Sie fordern ein sofortiges "Essen-Retten-Gesetz" und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen. Die Ausweitung der Aktionen auf Häfen und Flughäfen war in der vergangenen Woche angekündigt worden.

In Berlin klebten sich vier Männer und Frauen am frühen Morgen auf einer Zufahrtsstraße zum Flughafen fest, wie ein Brandenburger Polizeisprecher sagte. Die Blockade sei aber letztlich gescheitert, weil der Verkehr von der Polizei umgeleitet wurde. Die Demonstranten wurden noch am Vormittag von der Straße abgelöst.

Am Flughafen München blockierte die Gruppe an zwei Stellen Zufahrtsstraßen zum Frachtbereich, wie ein Reporter vor Ort beobachtete und die Polizei mitteilte. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich allerdings in Grenzen. Beide Blockaden hätten sich relativ leicht umfahren lassen, hieß es von der Polizei.

Weitere Aktionen verhindert

In der hessischen Großstadt blockierten sechs Aktivisten eine Zufahrtsstraße zum Cargo-Bereich. Dabei hielten sie Banner mit der Aufschrift "Essen Retten, Leben Retten" hoch. Eine weitere Protestaktion wurde nach Angaben der Aktivisten von der Polizei verhindert. Es gebe weitere Aktionen rund um den Frankfurter Flughafen, etwa auf den Zubringerstraßen und Kreuzungen, sagte ein Polizeisprecher. "Dadurch kommt zu Verkehrsbehinderungen."

Die Berliner Polizei hatte am Montag mitgeteilt, dass sie in den vergangenen Wochen einige geplante Autobahnblockaden durch Präsenz an den Ausfahrten verhindert habe. Bislang seien von der Polizei 214 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, zwölf Verfahren gingen demnach bereits an die Staatsanwaltschaft.

Verständnis und Tadel aus der Politik

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin hat die Autobahnblockaden der Klimaschutz-Initiative "Letzte Generation" gegen die Kritik von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Schutz genommen. "Es gibt eben verschiedene Protestformen. Manche nehmen für sich in Anspruch, zivilen Ungehorsam auszuüben - das macht sie nicht zu Gewalttätern", sagt der ehemalige Bundesumweltminister in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zei".

Buschmann hatte die Aktivisten auf Twitter kritisiert. "Ziviler Ungehorsam ist im deutschen Recht weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrund. Unangemeldete Demos auf Autobahnen sind und bleiben rechtswidrig. Protest ist ok, aber nur im Rahmen von Recht und Verfassung", schrieb er.

Buschmann springe mit seiner Kritik "zu kurz", erklärte Trittin. "Wir brauchen Bewegungen, die solche allgemeinen Menschheitsinteressen auf die Straße bringen und artikulieren." Angesprochen auf die Wut, die solche Aktionen erzeugten, sagte Trittin, es stimme, dass man die Zustimmung breiter Teile der Bevölkerung brauche. Er merkte aber auch an: "Ja, es mag sich der eine oder andere ärgern, wenn er eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommt. Aber Politik kann ohne eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die Dampf macht, nicht erfolgreich sein."

Die stellvertrende Unionsfraktionsvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) warf Trittin ein "völlig verqueres Politikverständnis" vor. "Solche selbstdarstellerischen Aktionen auf Kosten unbeteiligter Bürger sorgen doch nur für Wut und Unverständnis, anstatt positiv für den Klimaschutz zu werben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Echter Klimaschutz brauche langfristige Akzeptanz. "Dafür muss man die Menschen positiv überzeugen und darf sie nicht drangsalieren oder am Ende noch Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindern. Eine Demokratie darf sich auch nicht erpressen lassen."