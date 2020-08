Aktivisten starten Aktionen gegen Kurzstreckenflüge

Extinction Rebellion (XR) hat mit Aktionen gegen Kurzstreckenflüge demonstriert. In München ketteten sich Umweltaktivisten an Kofferwagen, in Lübeck wollten sich Mitglieder der Gruppe an einem Flugzeug und auf der Landebahn festkleben.

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Sonntag in München und am Montag in Lübeck gegen Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands demonstriert.

Im Terminal 2 des Münchner Flughafens ketteten sich rund ein Dutzend der Klimaaktivisten an Kofferwagen und blockierten so Teile des Bereichs rund um die Check-In-Schalter.

Es gehe darum, den Kohlendioxid-Ausstoß durch die in den meisten Fällen unnötigen Kurzstreckenflüge zu verhindern, sagte die Aktivistin Susanne Egli und verwies auf die Route Nürnberg-München.

Zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kam es während der etwa zwei Stunden dauernden Aktion nicht. Allerdings hatten die Demonstranten Teile der Anzeigetafel im Terminal mit einem Transparent verhüllt.

Die Aktivisten beendeten die Aktion nach Eglis Angaben freiwillig - auch, um ein Wegtragen durch Polizisten in Zeiten der Corona-Pandemie nicht notwendig werden zu lassen.

Blockadeversuch mit Sekundenkleber

Am Montagmorgen demonstrierten Aktivisten der Gruppe zudem am Lübecker Flughafen. Etwa zehn Menschen gelangten nach Angaben eines Sprechers von Extinction Rebellion am Morgen auf die Rollbahn am Flughafen. Drei von ihnen hätten versucht, sich mit Sekundenkleber an den Händen auf den Boden der Rollbahn festzukleben, wie die Polizei mitteilte. Dies hätten die Beamten jedoch verhindert und die Aktivisten in Gewahrsam genommen.

Lorenz Gösta Beutin, klimapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, begleitete die Proteste vor Ort. Er berichtete von 100 bis 150 weiteren Demonstranten vor dem Rollfeld. Die Polizei spricht von 80 Personen. Zudem hatten laut Polizei drei Aktivisten der Gruppe Flugtickets nach München. Einer von ihnen hätte versucht, sich am Flugzeug festzukleben. Die Polizei nahm auch diese drei Personen in Gewahrsam.

Hintergrund der Protestaktion in Lübeck war der Neustart der Kurzstreckenflüge von Lübeck nach München und Stuttgart, dessen Linienbetrieb am Montag aufgenommen wurde.

Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion will mit gewaltfreiem Ungehorsam auf die Klimakrise aufmerksam machen. Aufgrund von Gesetzesverstößen bei vielen Protestaktionen ist die Gruppe umstritten. Kritik kommt auch von ökolinker Seite: Die Bewegung vernebele durch "Hyperemotionalisierung" den Verstand ihrer Mitglieder, schreib Jutta Ditfurth und bezeichnete Extinction Rebellion als "esoterische" Weltuntergangssekte.