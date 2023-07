Aktien von Surf Air Mobility schmieren bei Debüt ab

Bruchlandung beim Börsengang des Elektroflugzeug-Start-ups "Surf Air Mobility". Die Papiere sackten beim Debüt an der New Yorker Börse am Donnerstag gegenüber dem Referenzpreis von 20 US-Dollar auf unter drei US-Dollar ab – ein Minus von 85 Prozent.

Anders als bei einem klassischen Börsengang hatte Surf Air öffentlich keine Aktien angeboten, sondern nur eine Million Papiere zu jeweils 25 US-Dollar an die auf alternative Investments spezialisierte GEM Global verkauft.

Surf Air Mobility hatte sich für diese Direktnotierung entschieden, nachdem im vergangenen Jahr der Plan gescheitert war, für 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,28 Milliarden Euro) in einen leeren Börsenmantel (SPAC) zu schlüpfen.

Bei der Direktnotierung sollte Surf Air auf Basis des Referenzpreises mit einer Milliarde US-Dollar bewertet werden. Berater bei dem Börsengang war die Invesmentbank Morgan Stanley.

Surf Air Mobility wurde im Februar 2020 gegründet und ist die Mutter von Surf Air, einer US-Airline für regionale Kurzstreckenflüge sowie von Ampaire Electric, einem Technologieunternehmen, dass elektrische Antriebe als Umrüstsatz für die Cessna 337 und die Cessna Grand Caravan entwickelt.