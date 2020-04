Aktien von Luftfahrtunternehmen erholen sich

Die Börsenkurse erholen sich nach dem Corona-Schock insgesamt etwas und auch Luftfahrt-Titel profitieren. Doch mach einer könnte gehörig unter Druck geraten, wenn nach dem zweiten Quartal die Verluste in der Krise zu beziffern sind.

Die Erholung des Gesamtmarktes hat am Freitag auch die schwer von der Corona-Pandemie getroffenen Aktien aus der Flugzeug- und Zulieferindustrie erfasst. Rückenwind kam aus den USA: Der Flugzeugbauer Boeing will die wegen der Krise gestoppte Produktion in der kommenden Woche wieder anlaufen lassen. Die Papiere von Boeing reagierten im vorbörslichen US-Handel mit einem Kurssprung von rund neun Prozent und machten damit ihren achtprozentigen Kursrutsch im offiziellen Handel an der Wall Street am Donnerstag wett.

Passend dazu hatte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag einen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt gegeben. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er im Weißen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", erklärte er. Daraufhin schnellten die wichtigsten Aktienindizes Europas um jeweils rund vier Prozent in die Höhe.

Lage bleibt ernst

Getrieben von dieser guten Stimmung zogen hierzulande die Anteilsscheine des Triebwerkbauers MTU an der Dax-Spitze um gut 7 Prozent an. Seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar hatten die Aktien im Tief bis Mitte März rund 62 Prozent verloren. Von diesem Tiefpunkt aus gerechnet, haben sie sich bislang nur um 22 Prozent erholt.

Die Lage für MTU und die anderen europäischen Branchenkollegen bleibt aber ernst. Nach einem noch recht stabilen ersten Quartal dürfte die Corona-Krise den Triebwerkbauer dann voll treffen, schrieb der Experte Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research. Abgesehen vom Militärgeschäft könnten davon alle Sparten betroffen sein.

Ferner mischten sich die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Airbus mit einem Plus von rund acht Prozent unter die besten Werte im MDax der mittelgroßen Börsentitel. Im Gegensatz zu Boeing aber bleibt es bei den Europäern erst einmal dabei, dass sie ihre Produktion um ein Drittel herunterfahren. Der Konzern will damit dafür sorgen, dass er gegebene Zusagen einhalten kann.

Sorgen um Zulieferer

Außerdem hat die Airbus-Führung ihre Zulieferer im Auge. Gingen solche Unternehmen pleite, wäre auch die künftige Flugzeugproduktion gefährdet. Einige Zulieferer leiden bereits schwer darunter, dass Boeings Mittelstreckenjet 737 Max als Konsequenz aus zwei tödlichen Abstürzen seit über einem Jahr nicht mehr fliegen darf.

In Paris schnellten die Aktien des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns Safran mit einem Plus von gut neun Prozent an die Spitze des Eurozonen-Leitindexes EuroStoxx 50. Bei den Aktien hatte sich das charttechnische Bild bereits seit Anfang April mit dem Sprung über die 21-Tage-Durchschnittslinie wieder etwas aufgehellt. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Aus fundamentaler Sicht jedoch überwiegen in der Luftfahrtbranche noch die Sorgen. So dürften die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie die Fluggesellschaften in aller Welt nach Einschätzung ihres Verbands noch schwerer treffen als zunächst gedacht. Die Airlines könnten wohl über die Hälfte der Passagiererlöse verlieren, hatte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag mitgeteilt.

