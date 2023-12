Ajet bereitet sich mit fünf Boeing 737 von Turkish auf Zertifizierung vor

Turkish Airlines bereitet ihre Tochtergesellschaft Ajet auf die Zertifizierung und Markteinführung als eigenständige Billigfluggesellschaft vor. Fünf Boeing 737-800 werden dafür an Ajet abgegeben.

Turkish Airlines gibt fünf Boeing 737-800 an die Tochtergesellschaft Ajet ab, um die Zertifizierung und Markteinführung als eigenständige Fluggesellschaft im März 2024 vorzubereiten. Das berichtet "CH-Aviation".

Derzeit betreibt Turkish Airlines laut Datenbank von "CH-Aviation" 86 Boeing 737-800, wovon 46 für Anadolujet im Einsatz sind.

Anadolujet soll ab Ende März 2024 unter dem Namen "AJet Air Transportation Inc." als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Turkish Airlines operieren. Die Fluggesellschaft soll mit anderen Billigfluggesellschaft konkurrieren.

Ajet wird weiterhin von den Flughäfen Sabiha Gokcen in Istanbul und Esenboga in Ankara aus fliegen. Die Muttergesellschaft erklärte, sie wolle umweltfreundlich operieren und mit einer innovativen Perspektive in den Low-Cost-Markt eintreten.

Zurzeit hat Anadolujet zwar keine separate Betriebsgenehmigung (AOC) und operiert als Abteilung von Turkish Airlines unter dem Airlinecode "TK". Dabei unterscheiden sich die Boeing 737, die von den beiden Airlines betrieben werden, nicht nur durch die Bemalung, sondern auch durch die Kabinenkonfiguration.