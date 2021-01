Airport Weeze eröffnet Corona-Schnelltest-Station

Der Airport Weeze bietet in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Ripkens-Training im Flughafenterminal Corona-Tests an. Laut Mitteilung handelt es sich dabei um einen Speicheltest, der in nur 15 Minuten ein Ergebnis liefert. Ein Test kostet 45 Euro.